Зеленский ввел в действие решение СНБО о том, что чиновники должны указывать в декларациях наличие двойного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №305/2021, по которому чиновники обязаны указывать в своих декларациях наличие двойного гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

В тексте указа "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства" отмечается: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

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Также на сайте опубликовано решение СНБО "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства" в котором отмечается: "С целью противодействия использованию лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, наличия / приобретения гражданства (подданства) иностранного государства в ущерб национальной безопасности, а также предотвращения возникновения у таких лиц конфликта интересов в результате двойного (множественного) гражданства Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Подпункт 2 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенного в действие Указом Президента Украины от 4 марта 2021 № 85, дополнить подпунктом "и "следующего содержания:

"И) ввести в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,которые в установленном порядке подают лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", отображение информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства".

2. Кабинету Министров Украины обеспечить информирование на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в августе текущего года о результатах выполнения задач, определенных в подпункте 2 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства ", введенного в действие Указом Президента Украины от 4 марта 2021 № 85, по разработке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проектов законов Украины, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства".