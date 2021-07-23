Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", которое было принято на заседании СНБО в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №307/2021 вместе с указанным решением Совета был обнародован на сайте президента в пятницу.

"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 - несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

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