Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №306/2021 обнародован на сайте главы государства.

Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для государства.

Кабинету министров Украины поручается в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

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Также поручено внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов – о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления права центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по основаниям: получения спецразрешений вне аукциона; неиспользования недр в течение двух лет без уважительных причин; причинение отравления, радиационного поражения, стойкой утраты профессиональной трудоспособности, инвалидности или смерти людей, классифицированные как чрезвычайная ситуация; пользования недрами с применением методов и способов, приводящих к значительному загрязнению окружающей среды или повлекли негативные последствия для окружающей среды; непринятие в течение 180 дней недропользователем необходимых мер для устранения причин, вследствие которых действие специального разрешения на пользование недрами было приостановлено.

Кроме того, должны быть разработаны и рассмотрены Радой законы о внесении изменений в закон "О соглашениях о распределении продукции", о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачислениях в специальный фонд государственного бюджета с направлением на проведение геологоразведочных поисковых и поисково-оценочных работ, предусмотренных соответствующими государственными программами.

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Кабмин должен в трехмесячный срок обеспечить разработку и принятие Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли Украины, акта по определению перечня недропользователей, корпоративные права которых принадлежат государству, акта о внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, по усилению контроля за деятельностью частного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Надра Украины", в том числе о возвращении Кабинета министров Украины прав управления корпоративными правами компании от имени государства и восстановления наблюдательного совета компании, а также утвердить комплекс мер, направленных на развитие минерально-сырьевой базы Украины.

Кабмину поручается в месячный срок обеспечить актуализацию данных Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых, принять решение по оптимизации функций центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики, а также осуществлению государственного контроля в сфере геологического изучения и рационального использования недр, и принять меры по включению государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", государственного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

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Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службе геологии и недр Украины, Государственной службе Украины по вопросам труда поручено в месячный срок предоставить Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Главному ситуационному центру Украины контуры участков недр в соответствии со специальными разрешениями на пользование недрами, контуры горных отводов, контуры объектов природно-заповедного фонда на площади участков недр, предоставленных в пользование, а также контуры планов подсчета запасов нелицензированных месторождений полезных ископаемых.

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в месячный срок поручено предоставить государственной службе геологии и недр Украины и Главному ситуационному центру Украины контуры земельных участков из Государственного земельного кадастра классификации по целевому назначению и форме собственности