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Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №306/2021 обнародован на сайте главы государства.

Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для государства.

Кабинету министров Украины поручается в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

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Также поручено внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов – о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления права центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по основаниям: получения спецразрешений вне аукциона; неиспользования недр в течение двух лет без уважительных причин; причинение отравления, радиационного поражения, стойкой утраты профессиональной трудоспособности, инвалидности или смерти людей, классифицированные как чрезвычайная ситуация; пользования недрами с применением методов и способов, приводящих к значительному загрязнению окружающей среды или повлекли негативные последствия для окружающей среды; непринятие в течение 180 дней недропользователем необходимых мер для устранения причин, вследствие которых действие специального разрешения на пользование недрами было приостановлено.

Кроме того, должны быть разработаны и рассмотрены Радой законы о внесении изменений в закон "О соглашениях о распределении продукции", о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачислениях в специальный фонд государственного бюджета с направлением на проведение геологоразведочных поисковых и поисково-оценочных работ, предусмотренных соответствующими государственными программами.

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Кабмин должен в трехмесячный срок обеспечить разработку и принятие Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли Украины, акта по определению перечня недропользователей, корпоративные права которых принадлежат государству, акта о внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, по усилению контроля за деятельностью частного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Надра Украины", в том числе о возвращении Кабинета министров Украины прав управления корпоративными правами компании от имени государства и восстановления наблюдательного совета компании, а также утвердить комплекс мер, направленных на развитие минерально-сырьевой базы Украины.

Кабмину поручается в месячный срок обеспечить актуализацию данных Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых, принять решение по оптимизации функций центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики, а также осуществлению государственного контроля в сфере геологического изучения и рационального использования недр, и принять меры по включению государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", государственного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

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Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службе геологии и недр Украины, Государственной службе Украины по вопросам труда поручено в месячный срок предоставить Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Главному ситуационному центру Украины контуры участков недр в соответствии со специальными разрешениями на пользование недрами, контуры горных отводов, контуры объектов природно-заповедного фонда на площади участков недр, предоставленных в пользование, а также контуры планов подсчета запасов нелицензированных месторождений полезных ископаемых.

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в месячный срок поручено предоставить государственной службе геологии и недр Украины и Главному ситуационному центру Украины контуры земельных участков из Государственного земельного кадастра классификации по целевому назначению и форме собственности

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) СНБО (4442) ископаемые (187)


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Топ комментарии
+12
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2903
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23.07.2021 22:16 Ответить
+9
Трубу нахєра бєні віддав? Борги в 3 лярда фірташу нахєра списав, клоун?
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23.07.2021 22:05 Ответить
+7
чувствуете как штырит??? и это пятница (не 13-е)))))
ой конфискат забористый оказался )))))
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23.07.2021 21:56 Ответить
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Саме тоді, коли від групи підприємств "Кіровгеологія" залишився лише спогад , його внесли до "стратегічних"...
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23.07.2021 21:53 Ответить
Вася, радіація сьогодні в кіраваграді в нормі? Чи ти з Кропивницького ?
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23.07.2021 22:19 Ответить
Сашок, розумнішого в твоїй макітрі нічого не виникає?
Радіація тебе оточує скрізь і завжди. І складається вона з того самого природного фону та сонячного випромінювання. Любиш на сірих гранітних скелях над річкою сидіти?
Так от, там фон за звичай від 60 мкР/год та вище.
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23.07.2021 23:21 Ответить
вася, а де твій старий нік. бостууга чи як там в тебе була кликуха
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23.07.2021 23:24 Ответить
То питання не до мене, а до адміна - йому не сподобалося. Хоч нік той тут був з 2012.
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24.07.2021 00:02 Ответить
і цьому буде гаплик
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24.07.2021 00:05 Ответить
походу обострение у членограя...
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23.07.2021 21:53 Ответить
Просто нехватка кадров - полезные ископаемые, это ОПЗЖопники и прочая наволочь
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24.07.2021 00:17 Ответить
Йому сказали хтось із Єрмаків, що мізки теж можна викопати. Тому взялися за корисні копалини. Думають відкопати те, що відсутнє.😊 Насправді це частково імітація роботи, а частково - пошук джерел доходу для зеленої шобли.
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24.07.2021 09:03 Ответить
Щось воно сьогодні якесь не на жарт збуджене.
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23.07.2021 21:54 Ответить
Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по "Северному потоку-2" https://censor.net/ru/n3278878
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24.07.2021 01:15 Ответить
молодець, тільки то пусте, на розпил
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23.07.2021 21:55 Ответить
тепер буде що китайцям та іншим "тиграм" запропонувати під час наступного візиту
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23.07.2021 22:09 Ответить
чувствуете как штырит??? и это пятница (не 13-е)))))
ой конфискат забористый оказался )))))
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23.07.2021 21:56 Ответить
Трубу нахєра бєні віддав? Борги в 3 лярда фірташу нахєра списав, клоун?
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23.07.2021 22:05 Ответить
А ЗЕмелька -нє??!!
А хто галасував за продаж?
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23.07.2021 22:13 Ответить
ти.
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23.07.2021 22:17 Ответить
ЗЕ+ПЕ+Голос
🤣
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23.07.2021 22:22 Ответить
Так, скільки поправок внесла партія ЄС в цей закон?
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23.07.2021 22:25 Ответить
Нагадайте, будьласка..
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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23.07.2021 22:29 Ответить
Електрику купувати на росії як при зє сцикуну ? в мене є 2 га землі, я ж не продаю її, хіба , що БЕЗКОШТОВНО віддам під базу НАТО.
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23.07.2021 22:37 Ответить
Ти Мені Сашка Крещатика нагадав...
Знову Ти??
🤣
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23.07.2021 22:42 Ответить
мене завжди з кимось плутають. я не здивований, але я це я. короче, про землю ти ріденьким обісрався. вчи мат.частину, потім починай діалог.
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23.07.2021 22:49 Ответить
Крещатику, діалог з Вами?
Пацталом!!
🤣
Аdieu!

Bye!
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23.07.2021 22:54 Ответить
Зі мною, Олександром Івановичем. до речі, я періодично слідкую за хрещатиком(хоча його і не знаю), він багато ніків поміняв, і став таким як і ти підзєлєнкупупим. дибілом короче.
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23.07.2021 22:59 Ответить
Ваш лексикон_Ваш ворог!!
Кому ще краще знати-як Мені..
🤣
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23.07.2021 23:05 Ответить
надійся і вірь
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23.07.2021 23:06 Ответить
Містере Бакс, хіба ви не знали, що Сашко вже другий рік як озебілився ?
Ваший він...
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24.07.2021 08:37 Ответить
Сейчас взвоют! Все, кто безраздельно распоряжался недрами все 30 лет. Уже вонь пошла.
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23.07.2021 22:13 Ответить
Так. Всі ці роки хтось вважав, що надра їм передала бабуля в спадок, Може й насправді увірветься халява?
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23.07.2021 22:19 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2903
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23.07.2021 22:16 Ответить
Анекдот,думаю в тему про "корисні копалини"):"Пане президенте,у нас для вас дві новини. Одна погана інша гарна,з якої починати? Давайте з поганої. У нас немає чого їсти,залишилося тільки лайно. Якщо не будемо його їсти-помремо від голоду. А яка гарна новина? У нас цього лайна багато,так що виживемо"))))
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23.07.2021 22:18 Ответить
Нам то , что? Мі стадо , стригут нас , режут и пашут на нас... Крипаки!
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23.07.2021 22:28 Ответить
Зелений
Ермакий
Подолякий
Менделий
Каломойский
Пинчукий
Путиний
Отсосиний
и т.д.
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23.07.2021 22:31 Ответить
А як щодо титану? Наскільки нам відомо ми маємо 20% світових запасів і сьогодні приватна компанія (під керівництвом прокацапленого жида) розробила ефективну технологію збагачення титану що збільшує можливості виробництва в десятки разів. Для цієї компанії основним ринком збуту є *********. Їм теж забороните? Чи "ворон ворону око не виклює"?
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23.07.2021 22:35 Ответить
Заробітчани теж пааалєзния іскопаємия?
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23.07.2021 22:39 Ответить
буба таки Геракл мысли, если без лишней скромности, но приоритеты явно сдвинуты.
одна знакомая говорила - ето первый дзынь у нариков...

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23.07.2021 22:43 Ответить
всё это напоминает секс-поступательно возвратные движения в конце которых наступает финал.посудите сами-на каждое антиукраинское действие зелени наступает вроде бы проукраинское,но в неравноценномалой степени...
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23.07.2021 23:00 Ответить
 
 