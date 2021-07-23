Криминальный авторитет из списка СНБО выдворен в Молдову, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения 38-летнего криминального авторитета, который попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.
Чтобы лишить криминального авторитета возможности влиять на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно вернули гражданина в Молдову.
Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины.
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ето именно то, чем люди отличаются от криворогатых жлобов.
може хоть выходные без зашквара...