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Новости Силовики
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Криминальный авторитет из списка СНБО выдворен в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения 38-летнего криминального авторитета, который попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Криминальный авторитет из списка СНБО выдворен в Молдову, - Нацполиция 01

"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Чтобы лишить криминального авторитета возможности влиять на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно вернули гражданина в Молдову.

Криминальный авторитет из списка СНБО выдворен в Молдову, - Нацполиция 02

Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины. ФОТО

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депортация (689) криминалитет (607) организованная преступность (66) Нацполиция (16568) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Чаус по банки приїздив ?
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23.07.2021 22:39 Ответить
Это вам за Чауса. Зебилы, вы хоть дупой думайте, когда что-то делаете, т.к. ваши дупы умнее, чем ваши головы.
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23.07.2021 22:39 Ответить
Всех паханов воров в законе и прочую шушару смотрящих ,негласно валить при задержании.Только так.Сажать или выдворят это бесполезное дело.
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23.07.2021 22:45 Ответить
а молдаване могли бы его и сп..ить, но не - не опозорились, дождались ексрадикции.
ето именно то, чем люди отличаются от криворогатых жлобов.
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23.07.2021 22:50 Ответить
усыпите зеленого придурка хоть на выходные, надо 2 дороги на тоннель? - вдуйте ему две....
може хоть выходные без зашквара...
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23.07.2021 23:03 Ответить
 
 