Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Украина немного потеряла в объемах экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства, но остается на четвертой позиции в пятерке крупнейших экспортеров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете по торговле ЕС сельскохозяйственной продукцией в период с января по апрель 2021.

"В топ-направления агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 входят Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта", - говорится в докладе.

Вместе с тем, Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1874 млн евро (-452 млн. евро, или -19,4%). Снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.

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В перечне наиболее важных направлений для европейского экспорта Украина находится на 13-й позиции, на ее долю приходится 1,5% европейского экспорта сельскохозяйственной продукции. В абсолютных показателях в течение первых четырех месяцев в поставках таких товаров из ЕС в Украину зафиксирован рост на 7,3% - до абсолютного показателя в 1024 миллионов евро (+69 млн. Евро).

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% - до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% - до 40,3 млрд евро.