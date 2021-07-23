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Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Украина немного потеряла в объемах экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства, но остается на четвертой позиции в пятерке крупнейших экспортеров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете по торговле ЕС сельскохозяйственной продукцией в период с января по апрель 2021.

"В топ-направления агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 входят Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта", - говорится в докладе.

Вместе с тем, Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1874 млн евро (-452 млн. евро, или -19,4%). Снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.

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В перечне наиболее важных направлений для европейского экспорта Украина находится на 13-й позиции, на ее долю приходится 1,5% европейского экспорта сельскохозяйственной продукции. В абсолютных показателях в течение первых четырех месяцев в поставках таких товаров из ЕС в Украину зафиксирован рост на 7,3% - до абсолютного показателя в 1024 миллионов евро (+69 млн. Евро).

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% - до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% - до 40,3 млрд евро.

Автор: 

сельское хозяйство (332) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+8
Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 6178
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23.07.2021 23:13 Ответить
+8
ну деяка завжди в ціні

Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 2585
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23.07.2021 23:13 Ответить
+4
Пишіть правду. Не сільгосппродукції, а сировини для її виробництва.
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23.07.2021 23:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А нам шо від того? Сільгосппродукція стає все дрожчою.
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23.07.2021 23:07 Ответить
ну деяка завжди в ціні

Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 2585
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23.07.2021 23:13 Ответить
За кордоном українська соняшникова олія вдвічі дешевша, ніж в українських магазинах... Дешевше купити її та привезти з-за кордону, ніж купити в Україні...

В чому ж причина і як це елементарно просто та швидко побороти в Україні?

1. Причина різкого зростання ціни в даному випадку пояснюється елементарно просто: експортери олії нарощують її експорт, але при цьому "оголюють" внутрішній ринок, створюючи штучний дефіцит на неї. Результат як і при любому зрості дефіциту на будь-який товар - зріст цін.

2. Пропоную елементарно простий спосіб нейтралізації зросту цін на ринку України на будь який товар, що експортується (реекспортується) фірмами України.

-Тимчасово заборонити експорт (тимчасово відкликати експортну ліцензію) тим фірмам, які продають за кордон продукцію за цінами нижчими, від цін за якими вони оптом

продають на внутрішньому ринку (на українській біржі). Заборонити - до моменту вирівнювання експортних і внутрішніх цін.
-Накласти на вказані фірми штрафи за порушення економічної конкуренції (змови експортерів і таке інше).

PS: Довідково: 1. виробництво та експорт соняшникової олії зросли за вісім років непропорційно. Якщо 2013 було вироблено 3,4 млн т., а експортовано - 3,2 млн. т.

То за минулий рік було вироблено 5,9 млн т. а експортовано 6,9 млн тонн. Тобто штучно "зачистили"і знизили її запаси на складах України - створивши штучний дефіцит на неї і піднявши ціну!
2.У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в Україні 60-70 грн.
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23.07.2021 23:51 Ответить
Глупости! При чем коммунистические глупости!!!
Дешевле там, потому что закупки они делают по форвардным и фьючерсным контрактам + рукожопное управление украинской экономикой зе-коммунистами, которые только и умеют поднимать налоги и запрещать.
И перед тем, как что-то запрещать поинтересуйтесь, кто у нас крупнейшие производители масла и внезапно вдруг окажется что это Бунге (США) с долей рынка 16,5%. А потом почешите затылок и подумайте, какой срач поднимется и как это повлияет на инвестиции если сделать как вам хочется
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24.07.2021 00:08 Ответить
Усе логічно. Справа може бути, у курсі гривні, який, напевно, штучно завищений.
І, можливо у довгострокових контрактах на поставку за кордон тієї ж самої олії, штучне витіснення конкурентів із ринку тієї ж Чехії. Подібне було у Білорусі, коли їх холодильники, пральні машини, цемент у нас були дешевше, ніж у Білорусі.
Ну, а на нас, звісно поклали ... Тут не посперечаєшся.
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24.07.2021 08:28 Ответить
"
Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней https://rg.ru/sujet/6395/ пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой."
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24.07.2021 10:32 Ответить
орден Хєрой Расії у Єрмака не проглядається
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24.07.2021 08:55 Ответить
Интересна сумма импорта из ЕС. Кто кого кормит?
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23.07.2021 23:08 Ответить
Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 6178
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23.07.2021 23:13 Ответить
Если речь про еду ("кто кого кормит"), то мы их, а если про сумму, то они нас. У нас по жизни отрицательное торговое сальдо - т.е. мы тратим (импортируем) больше, чем зарабатываем (экспортируя)! Просто товары которые мы покупаем в ЕС, с большей добавочной стоимостью (большая технлогичность, более высокая степень переработки)
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24.07.2021 00:14 Ответить
трохи не так. Сальдо відображає хто в кому більше зацікавлений. Виходить, що ми більше зацікавлені в продукції ЄС ніж вони в нашій
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24.07.2021 08:57 Ответить
Тама дешевше...
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23.07.2021 23:12 Ответить
в мами рімми?
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23.07.2021 23:18 Ответить
Пишіть правду. Не сільгосппродукції, а сировини для її виробництва.
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23.07.2021 23:23 Ответить
Олія сировина?
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23.07.2021 23:31 Ответить
На експорт йде насіння соняшника. Вже надцять років. Олією ми майже не торгуєм.
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23.07.2021 23:37 Ответить
та нууууу нах!
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24.07.2021 00:13 Ответить
Як всігда, жодного аргумента .
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24.07.2021 00:31 Ответить
корпорація кернел.
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24.07.2021 00:36 Ответить
На коліна , і вибачайся за свій звіздьош тупорилий, можеш до кінця вибачень не Вставать. чекаю .
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24.07.2021 00:40 Ответить
Україна -світовий лідер з виробництва і експорту соняшникової олії...
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24.07.2021 00:43 Ответить
Де це написано?
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24.07.2021 00:53 Ответить
Україна - світовий лідер з виробництва та експорту соняшникової олії

Частка України становить 31% світових обсягів виробництва соняшникової олії (2018 рік) та 37% світового експорту даного продукту в грошовому виразі (2020 рік). Понад 90% виробленої соняшникової олії Україна експортує.

Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.

«В 2020 році Україна експортувала 6,9 млн т соняшникової олії, що на 12% вище аналогічного показника минулого року. Варто відмітити, що на світовому ринку існує стабільно зростаючий попит на соняшникову олію», - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ

https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-svitovij-lider-z-virobnictva-ta-eksportu-sonasnikovoi-olii
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24.07.2021 00:54 Ответить
так ось чому олія в Польщі олія 35 грн, а в Україні 60
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24.07.2021 01:23 Ответить
В Польщі своєї вистачає.
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24.07.2021 09:31 Ответить
Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (МР, вересень 2019 - серпень 2020. Про це повідомляє асоціація https://ukroilprom.org.ua/news/ukrayna-lider-z-eksportu-oliy-sonyashnykovoy-219/ Укроліяпром.
Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.

https://agropolit.com/news/17854-********-stala-svitovim-liderom-z-eksportu-sonyashnikovoyi-oliyi
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24.07.2021 00:55 Ответить
Олія то на папері. Ви думаєте, що це благо. Там де ріс соняшник п"ять років земля не вродить. По всіх законах сівозміни вона повинна стояти під паром (відпочивати). Таке вже було. На паперах олія - а по суті зерно і демпінг. І відкати.
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24.07.2021 01:29 Ответить
Ну-ну, теж мені іксперд найшовся! Пруфи будуть? Чи так, аби ляпнути... Бісить, коли людина не в темі, але корчить із себе фахівця. І навіть коли пруфи під носа сунеш, все одно вперто відстоює своє...
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24.07.2021 09:25 Ответить
Очень интересная гипотеза))) Расскажите это моему другу, что после подсолнечника ничего не родит, да еще и пять лет))) Он с вас посмеется))) У него что ячмень, что пшеница после подсолнечника 30-ку выдают))) И это на богаре))) При союзе, за такую урожайность по пару, героев соц труда давали))) А холдинги, которые на подсолнечнику используют евролайтинг, обязательно после него держат пар) Согласно технологии по другому и нельзя)))
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25.07.2021 00:23 Ответить
Ціна олії на експорт в порту Одеса 1300 дол. За тону. Далі рахуй.
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24.07.2021 09:25 Ответить
Вася, ты явный дебил! Уже лет 20 как экспортируется масло, а не семечка! Украина крупнейший мировой производитель подсолнечного масла!
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24.07.2021 10:56 Ответить
І до речі, шрот (лушпайки або макуха) - це ще й високовмісний усілякими поживними речовинами додаток в комбікорми. Дороговартісний. А ми його за копійки вивозим, разом з насінням.
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23.07.2021 23:48 Ответить
Можеш сам його їсти? В Україні не вистачає шроту?
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24.07.2021 09:26 Ответить
Вирубати ВРХ, засадити поля виснажливими для грунту культурами, не дотримуватись сівозмін, не доглядати за лісосмугами, попиляти системи зрошення на брухт - багато розуму не треба. За що там четверте місце...? За сировину. Що б ви вдавились від таких досягнень.
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23.07.2021 23:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/119382,ватан, не ной!
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24.07.2021 08:11 Ответить
Хто тобі заважає. Сади, сій, вирощуй. Потім все твоє, сам вирішуй, що робити. Можеш віддати безкоштовно людям.
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24.07.2021 09:28 Ответить
до зеленых придурков занималa 3ье...
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23.07.2021 23:43 Ответить
Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз - Цензор.НЕТ 1600
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24.07.2021 00:12 Ответить
Та ти не хвилюйся. Якщо піде знову заміс - ********** будуть однаково звіздить з зебобіками. Бо вони вже тільки на земельній ріформі зкорешились. Ну і "мирний план" теж вже опщій. .
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24.07.2021 00:44 Ответить
ти обісрався. облизуйся дібіл брехливий та тупорилий.
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24.07.2021 00:45 Ответить
Як по кацапськи. Скажи ще про бутилку.І де вас таких обдарованих набирають?
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24.07.2021 00:48 Ответить
Українською твоя "бутилка" буде пляшка, хоча какаяразница ти хіба , що звиздло тупориле мені на пі....юн можеш насипати солі і злизати .

Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз - Цензор.НЕТ 5418
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24.07.2021 00:53 Ответить
Яке ти смішне в своїй потворності. Образи опонента, без жодного змістовного допису. Тому і "бутилка", що б дійшло швидше.Бо тільки у кацапів якийсь нездоровий потяг до обпьовування всього, що суперечить "лінії партії".
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24.07.2021 01:04 Ответить
Мені не має про що з бидлом брехливим розмовляти. Вибачся, потім буде другий етап спілкування. ти почав перший , якщо, що. чекаю.
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24.07.2021 01:12 Ответить
Слухай мене сюди, чмо. Спочатку навчись вести змістовну дискусію, а потім вже вимагай до себе поваги.
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24.07.2021 01:32 Ответить
Істерика вже? Які ж ви продажні кацапські пляді прогнозовані.
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24.07.2021 01:53 Ответить
какая может быть змістовна дискусія с украиномовным набутылочником
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24.07.2021 10:59 Ответить
Україна це сировинний придаток Европи, яка неспроможна навіть себе забезпечити доступними продуктами. 6.9 млн тонн олії на експорт))), а в Польщі вона дешевше. Понтовили
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24.07.2021 01:27 Ответить
Не хвилюйтеся, Зе і його банда обов'язково візьме під контроль, що самим не буде що їсти.
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24.07.2021 07:04 Ответить
В Украине власть в руках бандитов, они создали ублюдочное государство ...
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24.07.2021 08:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/420961,кацапа, шо тогда ты так мучаешься в Украине?

чемодан в зубы и езжай в сказочный рай в лугандон или ********!
и будет тебе счастье!
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24.07.2021 08:15 Ответить
Может лучшеив Польшу ?
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24.07.2021 17:13 Ответить
Єесові олія і шрот для комбікормів!
Україні і окраїнцям,яких 73%,виснажені поля соняшником,замінералена земля і вода від застосувсння міндобрив і запестицидене оточуюче середовище!
Баригам і секулянтам бабло на банківські рахунки,а народу ціни вдвічі більші за ЄС, от і вся казочка!
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24.07.2021 08:41 Ответить
 
 