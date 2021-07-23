Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз
Украина немного потеряла в объемах экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства, но остается на четвертой позиции в пятерке крупнейших экспортеров.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете по торговле ЕС сельскохозяйственной продукцией в период с января по апрель 2021.
"В топ-направления агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 входят Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта", - говорится в докладе.
Вместе с тем, Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1874 млн евро (-452 млн. евро, или -19,4%). Снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.
В перечне наиболее важных направлений для европейского экспорта Украина находится на 13-й позиции, на ее долю приходится 1,5% европейского экспорта сельскохозяйственной продукции. В абсолютных показателях в течение первых четырех месяцев в поставках таких товаров из ЕС в Украину зафиксирован рост на 7,3% - до абсолютного показателя в 1024 миллионов евро (+69 млн. Евро).
Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% - до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% - до 40,3 млрд евро.
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В чому ж причина і як це елементарно просто та швидко побороти в Україні?
1. Причина різкого зростання ціни в даному випадку пояснюється елементарно просто: експортери олії нарощують її експорт, але при цьому "оголюють" внутрішній ринок, створюючи штучний дефіцит на неї. Результат як і при любому зрості дефіциту на будь-який товар - зріст цін.
2. Пропоную елементарно простий спосіб нейтралізації зросту цін на ринку України на будь який товар, що експортується (реекспортується) фірмами України.
-Тимчасово заборонити експорт (тимчасово відкликати експортну ліцензію) тим фірмам, які продають за кордон продукцію за цінами нижчими, від цін за якими вони оптом
продають на внутрішньому ринку (на українській біржі). Заборонити - до моменту вирівнювання експортних і внутрішніх цін.
-Накласти на вказані фірми штрафи за порушення економічної конкуренції (змови експортерів і таке інше).
PS: Довідково: 1. виробництво та експорт соняшникової олії зросли за вісім років непропорційно. Якщо 2013 було вироблено 3,4 млн т., а експортовано - 3,2 млн. т.
То за минулий рік було вироблено 5,9 млн т. а експортовано 6,9 млн тонн. Тобто штучно "зачистили"і знизили її запаси на складах України - створивши штучний дефіцит на неї і піднявши ціну!
2.У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в Україні 60-70 грн.
Дешевле там, потому что закупки они делают по форвардным и фьючерсным контрактам + рукожопное управление украинской экономикой зе-коммунистами, которые только и умеют поднимать налоги и запрещать.
И перед тем, как что-то запрещать поинтересуйтесь, кто у нас крупнейшие производители масла и внезапно вдруг окажется что это Бунге (США) с долей рынка 16,5%. А потом почешите затылок и подумайте, какой срач поднимется и как это повлияет на инвестиции если сделать как вам хочется
І, можливо у довгострокових контрактах на поставку за кордон тієї ж самої олії, штучне витіснення конкурентів із ринку тієї ж Чехії. Подібне було у Білорусі, коли їх холодильники, пральні машини, цемент у нас були дешевше, ніж у Білорусі.
Ну, а на нас, звісно поклали ... Тут не посперечаєшся.
Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней https://rg.ru/sujet/6395/ пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой."
Частка України становить 31% світових обсягів виробництва соняшникової олії (2018 рік) та 37% світового експорту даного продукту в грошовому виразі (2020 рік). Понад 90% виробленої соняшникової олії Україна експортує.
Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.
«В 2020 році Україна експортувала 6,9 млн т соняшникової олії, що на 12% вище аналогічного показника минулого року. Варто відмітити, що на світовому ринку існує стабільно зростаючий попит на соняшникову олію», - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ
https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-svitovij-lider-z-virobnictva-ta-eksportu-sonasnikovoi-olii
Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.
https://agropolit.com/news/17854-********-stala-svitovim-liderom-z-eksportu-sonyashnikovoyi-oliyi
чемодан в зубы и езжай в сказочный рай в лугандон или ********!
и будет тебе счастье!
Україні і окраїнцям,яких 73%,виснажені поля соняшником,замінералена земля і вода від застосувсння міндобрив і запестицидене оточуюче середовище!
Баригам і секулянтам бабло на банківські рахунки,а народу ціни вдвічі більші за ЄС, от і вся казочка!