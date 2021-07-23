В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по состоянию храма Святой Софии в Стамбуле, который в 2020 году стал мечетью
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения Собора Святой Софии в Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, сообщают западные СМИ.
Соответствующий доклад турецкая сторона должна представить к 1 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В комитете выразили "серьезную обеспокоенность" последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.
10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Греческое православие (1261-1453)
Османская мечеть (1453-1935)
Музей (1935-2020)
Османская мечеть (2020)
Османская мечеть (1453-1935)
Турецкий Музей (1935-2020)
Турецкая мечеть (2020)
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