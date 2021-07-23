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В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по состоянию храма Святой Софии в Стамбуле, который в 2020 году стал мечетью

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по состоянию храма Святой Софии в Стамбуле, который в 2020 году стал мечетью

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения Собора Святой Софии в Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, сообщают западные СМИ.

Соответствующий доклад турецкая сторона должна представить к 1 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В комитете выразили "серьезную обеспокоенность" последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Автор: 

Стамбул (265) Турция (3502) ЮНЕСКО (213) Святая София (13)


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Топ комментарии
+1
РПЦвУ через суд хочет отобрать у ПЦУ кафедральный собор в Виннице.

В РПЦвУ надеются отобрать кафедральный собор в Виннице, где служит Митрополит ПЦУ с духовенством и верующими.

https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/rptsvu-cherez-sud-hoche-vidibrati-u-ptsu-kafedralnij-sobor-u-vinnitsi/
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24.07.2021 00:07 Ответить
+1
мусульмане там молятся, это уже действующая мечеть - и ЮНЕСКО идет лесом...
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24.07.2021 00:09 Ответить
+1
если прихожане не отстоят свой собор от поползновений РПЦ-ФСБ, то это будет означать что собор им не нужен и они не верующие..
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24.07.2021 00:13 Ответить
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ложили сверху храма мечеть ..кто еще не понял ?
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23.07.2021 23:44 Ответить
Ти був колись в Айя Софія?
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26.07.2021 06:42 Ответить
На хрен этих уродов. В Азербайджане хачики держали в мечетях свиней и ломали памятники на кладбищах, и ничего. А тут вдруг спохватились...
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23.07.2021 23:44 Ответить
ми трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.Источник: https://censor.net/ru/n3278949 вои вам и ответ
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24.07.2021 00:03 Ответить
РПЦвУ через суд хочет отобрать у ПЦУ кафедральный собор в Виннице.

В РПЦвУ надеются отобрать кафедральный собор в Виннице, где служит Митрополит ПЦУ с духовенством и верующими.

https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/rptsvu-cherez-sud-hoche-vidibrati-u-ptsu-kafedralnij-sobor-u-vinnitsi/
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24.07.2021 00:07 Ответить
если прихожане не отстоят свой собор от поползновений РПЦ-ФСБ, то это будет означать что собор им не нужен и они не верующие..
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24.07.2021 00:13 Ответить
мусульмане там молятся, это уже действующая мечеть - и ЮНЕСКО идет лесом...
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24.07.2021 00:09 Ответить
София (Стамбул) когда-то была самая большая византийская церковь.
Греческое православие (537-1204)
Римско-католическая (1204-1261)
Греческое православие (1261-1453)
Османская мечеть (1453-1935)
Музей (1935-2020)
Османская мечеть (2020)
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24.07.2021 02:34 Ответить
Турецкая мечеть, а не Османская. У них нет имперского нарратива. У них есть нарратив центра на Ближнем Востоке.
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26.07.2021 06:41 Ответить
Да, сегодня видимо правильнее сказать турецкая, но Турция преемица Османской Империи.
Османская мечеть (1453-1935)
Турецкий Музей (1935-2020)
Турецкая мечеть (2020)
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27.07.2021 01:17 Ответить
а может ли ЮНЕСКО потребовать от Украины надрать шопу Интертелекому за их говняный интернет которым он ЯКОБЫ обеспечивает граждан?
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!
Интертелеком это кидалы государственного масштаба! ..
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24.07.2021 01:01 Ответить
Меня поразило в турецких мечетях роскошь. При входе есть молитвословы на разных языках и книжечки. В очень хорошем издании с цветными картинками. Дети могут бегать шуметь, когда нет службы. В общем много позитива. Летите в Турцию. Это очень красивая и достойная страна
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24.07.2021 05:39 Ответить
В деяких південних країнах Європи, де 800 років панували мусульмани, майже всі мечеті перетворили на костьоли. А Стамбул Греція досі називає Константинополем, бо їм усе сниться Візантійська імперія. Треба було вже давно перетворити "Софію" на мечеть.
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24.07.2021 07:52 Ответить
Має бути сормно за такий коментар. Туреччина, в цих обставинах, дружня країна, але треба міру знати.
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24.07.2021 13:18 Ответить
Тому тут краще помовчати зовсім.
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24.07.2021 13:20 Ответить
Вона і була 500 років мечеттю до того.
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26.07.2021 06:39 Ответить
Якось викупити треба б в муслімів.
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24.07.2021 07:57 Ответить
500 років до того був мечеттю і все було в порядку, а теперь щось їм треба пояснювати? Чуваки, Ердоган у владі - це конкретно ваш пройоб, колективного Заходу. Люди там не просто так від системи Ататюрка відходять і це не тільки через релігійність більшості, а ще й через недовіру і розчарування в ЄС.
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26.07.2021 06:37 Ответить
 
 