Рассмотрение жалобы России в Европейском суде по правам человека займет годы, - Малюська

Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы. Такое утверждение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире " Украина 24".

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию. По сути, это повтор мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении", - заявил министр юстиции.

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