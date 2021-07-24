Рассмотрение жалобы России в Европейском суде по правам человека займет годы, - Малюська
Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы. Такое утверждение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире " Украина 24".
"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию. По сути, это повтор мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении", - заявил министр юстиции.
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+4 Senator S #201477
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+3 Володимир Сливка
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+2 Vedana
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не ну если вас ето устраивает - и кацапье вам братья? - отпадают все вопросы...
Так я дочекаюся озвучення тобою "законної підстави у відмові від прийняття позову"? Я тебе питаю не як "дилетант" а як "професіонал"! Бо ти так "красиво" суть заданого мною питання "стороночкою обійшов"
Назви підстави відмови у прийнятті заяви
как по мне, то такой причиной есть конституция эрэфии, а именно: "Согласно новым правовым нормам, в России "не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". https://www.dw.com/ru/putin-podpisal-zakony-o-prioritete-konstitucii-nad-mezhdunarodnym-pravom/a-55872285
т.е. приняли такую поправку - варитесь в собственных говнах и забудьте про международные юридические институты
"Росія офіційно не виходила з європейських міжнародних інституцій тому має повне право звертаться до них за допомогою Це - РАЗ Те що затверджене ДержДумою - є "внутрішнім законодавчим актом".. що має силу лише всередині РФ"
именно из-за подобной твоей и эуропейцев беззубых "розмилiзмов" эрэфия и продавливает везде свои интересы. кстати, на фоне последних событий одиозный эрэфийский депутат толстой суммируя позицию эрэфии (к этим самым событиям) заявил: "Украину возвращают домой". так, что, придерживаясь заветов членина: "верной дорогой идете товарисчи соглашатели"
а, впрочем *********************.
но в спільнотi уже завелся бабуїн. а шоб этих бабуїнів не было - их надо изолировать а не садится за стол. ибо, посади бабуїна за стол, он и ноги на стол - что собственно и происходит.
(Georgia v. Russian Federation (II)) 38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
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А почему рф не защищает унгуров-мусульман в Китае ?!!!
?????? ?!!!!!!!
Разве РФ - только для православных, или только для рюсских...????????
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Только эти х категорией людей """ защитница"" ?????????????????? !!!!!!!..
Это ЖЭ не справедливо !! .
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Хотя....
. 0 чем это я ..??...
Это ЖЭ рф-- росция ФАЛЬШИВАЯ,. Фашисская, фекальная МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ ФУФЛЫЖНИЦА....
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Какадыров ,!! .
??
Введи в Моцкву войска, .
Что бы ПУКин ввел войска в Китай ??....
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