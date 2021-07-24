За минувшие сутки 10 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из 120-мм минометов вблизи Опытного и Песков, БПЛА врага пересек линию разграничения на Луганщине, - ООС
За минувшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Около Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Также подчеркивается, что в направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, сообщается, что на Приазовье, около Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
"Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - отмечают в штабе.
Подчеркивается также, что на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7 утра 24 июля, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
По данным штаба ООС, за минувшие и с начала текущих суток среди украинских военнослужащих боевых потерь в результате вражеского огня нет.
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Коллеги Сюзанны «побеседовали» с буйным, а в полиции так вообще на заявление женщины пришла отказная.
https://www.youtube.com/watch?v=Pgq_jWw7IuE&t=69s
Такое быдло есть только нарасие и пока на оккупированных ею землях.
А случае позитивного решения по иску, Украина будет выплачивать компенсации всем сепарам. .как говорит ЗЕ - там же наши люди.