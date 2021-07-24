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Новости Агрессия России против Украины
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Украина больше не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, - советник Ермака

Украина больше не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, - советник Ермака

Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть, в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил Алексей Арестович.

При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор - оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Читайте также: "Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович

Автор: 

переговоры (5077) Минск (1562) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1272) Арестович Алексей (336)


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Топ комментарии
+16
не для того )(уйло войну начинал чтобы ее останавливать
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24.07.2021 09:08 Ответить
+14
Ермак завхоз всей страны . Пора бы должность узаконить и не смущать этм цирком.
Европа не понимает нашего юмора и не знает , что это шутка или тявканье зели из под лавки для проверки реакциии на свои видосики.
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24.07.2021 08:36 Ответить
+10
Там что катайся в Минск,что по скайпу базарь-бесполезная трата времени.
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24.07.2021 08:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Предложите приостановить войну в связи с эпидемиологической ситуацией, мудаки...
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24.07.2021 08:26 Ответить
не для того )(уйло войну начинал чтобы ее останавливать
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24.07.2021 09:08 Ответить
А зачем ему вообще что- то предлагать? Результат и так ясен. В любом случае.
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24.07.2021 18:08 Ответить
и сдайте освобожденние територии фуйлу, точка
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24.07.2021 09:10 Ответить
Проводити селекторні наради, як у старі добрі часи. Я не знаю, як можна витримати оті пики з того боку зв'язку на моніторах.
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24.07.2021 08:28 Ответить
Будут ставить Украину перед фактом о принятых решениях.
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24.07.2021 08:30 Ответить
Тобто, життя українців нічого не варті?
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24.07.2021 08:30 Ответить
Пропонуєте за життя 250 віддати 250 000 ???
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24.07.2021 09:50 Ответить
Ермак завхоз всей страны . Пора бы должность узаконить и не смущать этм цирком.
Европа не понимает нашего юмора и не знает , что это шутка или тявканье зели из под лавки для проверки реакциии на свои видосики.
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24.07.2021 08:36 Ответить
даже не будучи любителем властей надо признать, что так делают все страны. Это позволяет продолжать улыбаться в морды ублюдков (иностранным, народу, кому бы то ни было), но и в то же время дать им понять, что могут быть варианты, т.е. "друзей" поменять, налоги повысить, пенсии отменить - первые лица такое никогда не говорят первыми. Какой нибудь завхоз говорит, что надо пенсии отменить, через полгода "тушения" темы вылазит на экран первое и говорит, что всем нельзя, а только тем кого мы поставили вне закона (не дали возможности работать по трудовой)
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24.07.2021 08:59 Ответить
ну дык на расейке жырик не завхоз вовсе
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24.07.2021 09:35 Ответить
Жирік багато чого обіцяв. Навіть помити чоботи у Індійському океані.
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24.07.2021 09:52 Ответить
Жирик шут при любых режимах...
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24.07.2021 13:42 Ответить
Завхоз а при нем в помощниках и.о.президента Зеленский
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24.07.2021 09:07 Ответить
Там что катайся в Минск,что по скайпу базарь-бесполезная трата времени.
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24.07.2021 08:44 Ответить
По скайпу эта бесполезная трата времени обойдется бюджету в копейки. Потому пускай видеофонят (21 век, всё-таки) и обмениваются данными, информацией, а не известно для чего транспортируют свои телесные задницы самолетами туда-сюда-обратно.
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24.07.2021 15:48 Ответить
Страна для переговоров в ОДКБ состоять может, а в НАТО - нет? Странные у ростовщиков предпочтения
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24.07.2021 08:44 Ответить
А причем здесь ОДКБ?
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24.07.2021 09:04 Ответить
Это тоже военно-политический союз как и NATO - North Atlantic Treaty Organization/Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра.
ОДКБ - Организация Договора о Коллективной Безопасности
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24.07.2021 09:33 Ответить
Это я знаю, но прочитайте комментарий https://censor.net/ru/user/449691. Это я ему вопрос задал.
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24.07.2021 09:50 Ответить
Ну прочитал еще раз - ничего не изменилось. В статье говорится, что площадкой для переговоров должна быть нейтральная страна не член НАТО, https://censor.net/ru/user/449691 и спрашивает - "а почему членом ОДКБ (Минск) можно быть, а членом НАТО почему-то нет?". Вот причем здесь ОДКБ.
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24.07.2021 13:23 Ответить
Потому что бункерфюрер не сможет привезти в страны НАТО своих марионеток из ОРДЛО для того чтобы Украина договаривалась напрямую с ними и рабсия к оккупации не имеет никакого отношения. Поэтому интересно, почему советник рабсиянского ставленника в виде главы ОПы предлагает встречаться именно в "нейтральных" странах? Мы своими же переговорами в "Минском формате" начнем отмазывать рабсею? Причем не спросив и не поучив ответа от самих стран НАТО.
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24.07.2021 14:26 Ответить
Громко, красиво, но не понятно о чем ... Ну все-равно - спасибо
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24.07.2021 15:24 Ответить
Вам непонятно, что путлер хочет перевести свою агрессию и оккупацию наших территорий во внутренний конфликт Украины? Чтобы наши официальные представители договаривались непосредственно с Пушилиным? А рабсия всего-навсего посредник в переговорах? Вы точно в Украине живете?
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24.07.2021 15:30 Ответить
Это хорошо
Теперь не будем читать о том что прошло "заседание" и ни о чем не договорились
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24.07.2021 09:05 Ответить
Ездить в Минск не будут, а по телевизору так и будут заседать и ни о чем не договариваться
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24.07.2021 09:35 Ответить
О чём можно договориться с потенциально недоговороспособной стороной? История свидетельствует что для касабов договора ничего не значат.

Україна більше не братиме участі в засіданнях ТКГ у Мінську, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 8543
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24.07.2021 15:58 Ответить
Хороша "відмазка" для "ні хрєна не робить"!!! Саме цим (крім "великого крадівництва") вже третій рік займається ЗЕ-влада!
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24.07.2021 09:12 Ответить
Я перепрошую: а що, у писарчука є радники ?
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24.07.2021 09:13 Ответить
Правильное решение. Надо продолжать связывать агрессора, укреплять экономику, международные связи и оборону. Очень хорошо, что это делается и даёт результаты.
В Польше нарастает острый дефицит рабочих-строителей. Среди них было много граждан Украины. Конечно, частично виноват COVID, что многие из них не приехали, но основная причина - всё больше строителей находят работу и хорошую зарплату в Украине. Конечно же, Польша помогла: если бы такой же дефицит рабочих рук не образовался раньше в Украине, то никто бы и не подумал поднимать зарплаты. А теперь люди и дома хорошо зарабатывают. А раз мощно пошло строительство - оно подтягивает за собой всю страну. Что делают польские подрядчики? Быстро и массово внедряют новейшие технологии строительства, не требующие множества рабочих рук - просто иного выхода нет, взять "лишних" строителей негде. В конечном итоге Польша тоже не пострадает, а выиграет. Украина очень скоро тоже войдёт в этот этап.
Зеленский с его инфраструктурными инициативами поступил совершенно правильно и сумел начать ломать негативную тенденцию даже в кризис, и в воюющей стране. Вот что значит "клован" и "наркоман".)))
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24.07.2021 09:15 Ответить
Ну вам, моющим польские сортиры, конечно виднее насколько клован - хороший през. Но нам тут невидящим всей картины, совсем невидно прелестей от увеличенной в два раза комуналки, подорожавших в два раза продуктов питания за последний год. Ну а в целом, я с тобой соглашусь - у зеленского просто талант делать жизнь граждан сказкой. Граждане каломойский, фирташ, ахметов, пинчук, мертведчук до гробовой доски будут благодарить зе за такие сказочные доходы.
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24.07.2021 09:24 Ответить
Я отримую більше українського міністра, проте поважаю наших прибиральниць. До речі, в Польщі мало українських прибиральників, бо це "хроньона праца", її найчастіше надають громадянам Польщі з легкою формою інвалідності, які крім зарплати отримують різні пільги, як і їх роботодавець. А хто миє твій польський сортір?
Щодо цін, то ось повідомлення польських статистиків:
Według raportu KE za I kwartał 2021 r. ceny spotowe gazu w europejskich hubach gazowych skoczyły w tym okresie o 25-30 proc. - w porównaniu do poprzedniego kwartału, a aż 70-100 proc. w zestawieniu z I kwartałem zeszłego roku.
Переклад: Згідно з повідомленням Енергетичної Комісії, спотові ціни на газ в європейських хабах в першому кварталі 2021 року виросли за цей період на 25-30% в порівнянні до попереднього кварталу, і аж на 70-100% в порівнянні з 1 кварталом минулого року.
Так що Зеленський ще молодець, бо поки-що тримає цю складну ситуацію під контролем. Звичайно, це і викликає твою і таких як ти істерику.
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24.07.2021 09:45 Ответить
Да ты упоротый В Польше также сливают операции своих спецлужб рашке и крадут в других странах своих бывших граждан? Или может разворовывают половину денег на стройках? Вовочка даже свою пипетку не может держать под контролем (см. "Мендель"), а на переговорах за него говорит Ермак, потому что криворогий шлимазл без суфлера двух слов связать не может. Это ж какая ты обезьяна по уровню развития что он тебе "молодец"?
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24.07.2021 10:26 Ответить
Серед тих, хто не ввійшов в 73%, є такі, хто помилився. А є упоротиє абіззяни, які хряскіт фольги вважають небесними арфами. І такі як ти тому чудовий доказ.
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24.07.2021 11:46 Ответить
Успагойся порохнявый...в Польше хорошо....не возбуждайся так..))))
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24.07.2021 12:29 Ответить
Ты Поршенко забыл...и его переход доллара с 8грн.....до 30грн...
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24.07.2021 12:24 Ответить
мда, люся постарела, хрен мешки запудришь.....
меняйте вектор - предлагаю пекин.
по понедельникам местные там вас сморщеных за своих примут....
а если еще чирикать начнете, шо бы каждое слово начинась с буквы "с", то вас даже трудоустроят.
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24.07.2021 09:33 Ответить
Україна більше не братиме участі в засіданнях ТКГ у Мінську, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 2404
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24.07.2021 09:37 Ответить
8 лет твои картинки смотрю, митрик,.... ты так и не выздоровел, дурко дурком.
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24.07.2021 09:42 Ответить
CИО(случайно исполдняющий обязаности) президента Украины - рашистский агент Ермак, порешал все сам - без согласованеия с фрицами и жабоедами и опять порешал во вред Украины, ибо прорашистские подельники (французы и немцы) первыми поднимут вой о том,что Украина не хочет мира
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24.07.2021 09:37 Ответить
понравилось CИО
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24.07.2021 09:45 Ответить
Арестович, ты своими заявлениями про поворот к Китаю подтолкнул США и Германию
к решению, которое они приняли. За это надо ответить.
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24.07.2021 09:38 Ответить
"рыба гниет с головы".
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24.07.2021 09:45 Ответить
Єрунда. Про те, що домовились проговорювалось ще рік тому.
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24.07.2021 10:15 Ответить
Мы,мы,мы...Вы показали свою несостоятедьность.Уходите, уступите место другим.
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24.07.2021 10:57 Ответить
ПОРОШЕНКО ЖДЁТ...
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24.07.2021 12:32 Ответить
Ну не буде. Та що це за посада, радник завхоза, і чому він про це повідомляє?
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24.07.2021 11:07 Ответить
Німеччина вимагає виконання формули Штанмайєра з Парижських (2019) домовленостей(
На щастя, ті домовленості юридичної сили не мають!
Просто порожні ЗЕобіцянки, як і передвиборчі….)
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24.07.2021 11:29 Ответить
ПРО ТЕ, ЩО МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ І ПОВИННА РОБИТИ УКРАЇНА, ЧОГО НЕ МОЖУТЬ СОБІ ДОЗВОЛИТИ США.

Арестович недавно озвучив надзвичайно важливу річ, що Україна повинна, крім США і Європи, мати ще й міцніші взаємини з Китаєм. Ця заява викликала бурхливу істерику в тих псевдопатріотів, хто до сих пір ненавидить народ за його мудре рішення 2019 року і мріє про реванш.
Проте для іншої сторони - тих, хто думає, це рішення є абсолютно логічним і дуже доцільним з ряду причин.
Головна причина: чим більше (в розумних рамках) в Україні буде китайського капіталу, чим більше буде капіталу з Еміратів тощо, тим більше стане ворогів у Рашки в разі ескалації війни. Бо війна битиме не лише по Україні, а й по великому іноземному бізнесу.
Польща, міцний партнер США, член НАТО, абсолютно не парилась з приводу Китаю, що партнерство з ним в галузі продажів ширпотребу - якихось трусів, шкарпеток чи МР3-плеєрів якось зашкодить Штатам. Бо це смішно. І тому Польща дуже швидко і масштабно побудувала для Китаю Вульку Косовску - ціле містечко коло Варшави (за рахунок китайців), виділила землю (за рахунок Китаю), побудувала товарні термінали, транспортну систему (за рахунок Китаю), митні склади (за рахунок Китаю), оптові ринки і торгові центри (за рахунок Китаю) і навіть житлові квартали (за рахунок Китаю). І тепер має на цьому на порядок більше, ніж Україна від транзиту газу. Причому Польща хвалила Китай, але закони охороняла чітко: спокійно конфіскувала кілька заводів по випуску контрафакту, які тихцем відкрили китайці, а порушників миттю депортувала.
Цим же шляхом співробітництва пішли Нідерланди, а тепер і країни Балтії.
А тепер уявимо, що все це є і в Україні, і китайці вкладають мільярди - і раптом Рашка протягає лапи ще далі в Україну. І весь китайський бізнес тут зупиняється. І Китай починає втрачати величезні кошти... Чи в такому випадку любитимуть Рашку в Китаї і далі, чи зі злістю просто візьмуть зубату, але хирляву і паршиву шавку за горло?
Команда Зе! не тільки вміє думати. Вони думають стратегічно і знаходять найболючіші точки Рашки. Кримська платформа, причорноморські ініціативи, інтенсифікація руху в НАТО, побудова військово-морських баз - це кілок за кілком в Рашку.
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24.07.2021 12:20 Ответить
+100.......порохнявым только это не нравится, там Пете места нет..
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24.07.2021 12:34 Ответить
Прошу передать твердолобым по цепочке: США , Евросоюз готовы сделать экспансию своего капитала в Украину, но требуют прежде устранить коррупцию. Тупорылые зебилы ищут сомнительные економические связи, где врпрос о корруупции не ставится ребром. Бо члены таких экономических сношений - коррупционеры No1(в мире).
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24.07.2021 13:23 Ответить
Ничего они не собираются вкладывать, а требования по коррупции - чисто формальная отмазка! Пока что коррупция только на ТВ и в инете, ну и всякой мелочи немного посадили и тут же выпустили. А что такое коррупция в их понимании? Я тут почему-то согласен с этой дурой Верещучкой - где ваши доказательства, панове? Где коррупция, кто ее степень измерял и на каких уровнях?

Так что никакие штаты или европа сюда бабки не будут вкладывать!
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24.07.2021 16:05 Ответить
Тю ... Из пустого - в порожнее (встречу в Беларуси сменить на видеокоферецию -шило на мыло поменять).
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24.07.2021 13:15 Ответить
Не ровняй дорогостоящую транспортировку физических задниц самолетом с отправлением единиц-нуликов по интернет-сети.
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24.07.2021 16:10 Ответить
Можете и видеоконференцию отключить
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24.07.2021 17:19 Ответить
слава БОГУ ,Слава УКРАЇНІ !!!
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24.07.2021 18:12 Ответить
Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.Как информирует https://censor.net/ об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович в Источник: https://censor.net/ru/n3278964

АГЕНТ ФСБ ЄРМАК

Україна більше не братиме участі в засіданнях ТКГ у Мінську, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1818
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24.07.2021 23:20 Ответить
верно.
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25.07.2021 03:56 Ответить
 
 