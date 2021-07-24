Украина больше не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, - советник Ермака
Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Андрея Ермака Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть, в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил Алексей Арестович.
При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор - оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.
"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.
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Европа не понимает нашего юмора и не знает , что это шутка или тявканье зели из под лавки для проверки реакциии на свои видосики.
ОДКБ - Организация Договора о Коллективной Безопасности
Теперь не будем читать о том что прошло "заседание" и ни о чем не договорились
В Польше нарастает острый дефицит рабочих-строителей. Среди них было много граждан Украины. Конечно, частично виноват COVID, что многие из них не приехали, но основная причина - всё больше строителей находят работу и хорошую зарплату в Украине. Конечно же, Польша помогла: если бы такой же дефицит рабочих рук не образовался раньше в Украине, то никто бы и не подумал поднимать зарплаты. А теперь люди и дома хорошо зарабатывают. А раз мощно пошло строительство - оно подтягивает за собой всю страну. Что делают польские подрядчики? Быстро и массово внедряют новейшие технологии строительства, не требующие множества рабочих рук - просто иного выхода нет, взять "лишних" строителей негде. В конечном итоге Польша тоже не пострадает, а выиграет. Украина очень скоро тоже войдёт в этот этап.
Зеленский с его инфраструктурными инициативами поступил совершенно правильно и сумел начать ломать негативную тенденцию даже в кризис, и в воюющей стране. Вот что значит "клован" и "наркоман".)))
Щодо цін, то ось повідомлення польських статистиків:
Według raportu KE za I kwartał 2021 r. ceny spotowe gazu w europejskich hubach gazowych skoczyły w tym okresie o 25-30 proc. - w porównaniu do poprzedniego kwartału, a aż 70-100 proc. w zestawieniu z I kwartałem zeszłego roku.
Переклад: Згідно з повідомленням Енергетичної Комісії, спотові ціни на газ в європейських хабах в першому кварталі 2021 року виросли за цей період на 25-30% в порівнянні до попереднього кварталу, і аж на 70-100% в порівнянні з 1 кварталом минулого року.
Так що Зеленський ще молодець, бо поки-що тримає цю складну ситуацію під контролем. Звичайно, це і викликає твою і таких як ти істерику.
меняйте вектор - предлагаю пекин.
по понедельникам местные там вас сморщеных за своих примут....
а если еще чирикать начнете, шо бы каждое слово начинась с буквы "с", то вас даже трудоустроят.
к решению, которое они приняли. За это надо ответить.
На щастя, ті домовленості юридичної сили не мають!
Просто порожні ЗЕобіцянки, як і передвиборчі….)
Арестович недавно озвучив надзвичайно важливу річ, що Україна повинна, крім США і Європи, мати ще й міцніші взаємини з Китаєм. Ця заява викликала бурхливу істерику в тих псевдопатріотів, хто до сих пір ненавидить народ за його мудре рішення 2019 року і мріє про реванш.
Проте для іншої сторони - тих, хто думає, це рішення є абсолютно логічним і дуже доцільним з ряду причин.
Головна причина: чим більше (в розумних рамках) в Україні буде китайського капіталу, чим більше буде капіталу з Еміратів тощо, тим більше стане ворогів у Рашки в разі ескалації війни. Бо війна битиме не лише по Україні, а й по великому іноземному бізнесу.
Польща, міцний партнер США, член НАТО, абсолютно не парилась з приводу Китаю, що партнерство з ним в галузі продажів ширпотребу - якихось трусів, шкарпеток чи МР3-плеєрів якось зашкодить Штатам. Бо це смішно. І тому Польща дуже швидко і масштабно побудувала для Китаю Вульку Косовску - ціле містечко коло Варшави (за рахунок китайців), виділила землю (за рахунок Китаю), побудувала товарні термінали, транспортну систему (за рахунок Китаю), митні склади (за рахунок Китаю), оптові ринки і торгові центри (за рахунок Китаю) і навіть житлові квартали (за рахунок Китаю). І тепер має на цьому на порядок більше, ніж Україна від транзиту газу. Причому Польща хвалила Китай, але закони охороняла чітко: спокійно конфіскувала кілька заводів по випуску контрафакту, які тихцем відкрили китайці, а порушників миттю депортувала.
Цим же шляхом співробітництва пішли Нідерланди, а тепер і країни Балтії.
А тепер уявимо, що все це є і в Україні, і китайці вкладають мільярди - і раптом Рашка протягає лапи ще далі в Україну. І весь китайський бізнес тут зупиняється. І Китай починає втрачати величезні кошти... Чи в такому випадку любитимуть Рашку в Китаї і далі, чи зі злістю просто візьмуть зубату, але хирляву і паршиву шавку за горло?
Команда Зе! не тільки вміє думати. Вони думають стратегічно і знаходять найболючіші точки Рашки. Кримська платформа, причорноморські ініціативи, інтенсифікація руху в НАТО, побудова військово-морських баз - це кілок за кілком в Рашку.
Так что никакие штаты или европа сюда бабки не будут вкладывать!
АГЕНТ ФСБ ЄРМАК