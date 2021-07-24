РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 430 12

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 23 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 20).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также по данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 395 человек;

◾ летальных случаев - 24;

◾ выздоровели - 394 человека;

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 248 164 человека;

◾ выздоровели - 2 184 036 человек;

◾ летальных случаев - 52 835;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11258394.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина собирается закупить инновационные таблетки от COVID-19, - Ляшко

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 39 142 человека,

◾ методом ИФА - 7326 человек,

◾ экспресс-тестами - 13235 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", - следует из сообщения.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Я сижу в Киеве - у тебя навязчивый бред, и нужен укол в мозг.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:39 Ответить
+4
У кого что в голове. Лечись, болезный.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:53 Ответить
+3
От высокой коммуналки, пальмового масла и от ДТП умерло гораздо больше людей,
и на это всем плевать, про это ни слова.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продолжаем напоминать, что всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
показать весь комментарий
24.07.2021 08:58 Ответить
От высокой коммуналки, пальмового масла и от ДТП умерло гораздо больше людей,
и на это всем плевать, про это ни слова.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:33 Ответить
От КОВИДа на лаптестане прижмуривается по 800 твоих соотечественников в день. И это ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. Сколько за этот же период копытится лаптей от коммуналки и масла?
показать весь комментарий
24.07.2021 09:37 Ответить
Я сижу в Киеве - у тебя навязчивый бред, и нужен укол в мозг.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:39 Ответить
Ты сидишь на бутылке
показать весь комментарий
24.07.2021 09:40 Ответить
У кого что в голове. Лечись, болезный.
показать весь комментарий
24.07.2021 09:53 Ответить
У тебя там голова? Какая у тебя забавная анатомия
показать весь комментарий
24.07.2021 10:28 Ответить
Сделайте себе вакцину от пальмового масла, высокой коммуналки и ДТП. И кушайте маргарин с чувством полного удовлетворения.
показать весь комментарий
24.07.2021 12:01 Ответить
Как ты можешь понять, что такое голова и головной мозг,
если сам пользуешься только спинным, и то на половину ?
Анатомия у него. Куда крайнюю плоть выкинул ? Или висит над кроватью ?
показать весь комментарий
24.07.2021 11:33 Ответить
Їхав сьогодні в маршрутці в Ашан (Київ). Сидячі місця всі зайняті плюс 8 чоловік стоїть. 60% людей без масок діти взагалі всі без масок, водій без маски. Всім байдуже
показать весь комментарий
24.07.2021 13:14 Ответить
Людям небайдуже - просто перемагає здоровий глузд.
показать весь комментарий
24.07.2021 19:26 Ответить
 
 