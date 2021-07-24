В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы
За минувшие сутки, 23 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 20).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также по данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 395 человек;
◾ летальных случаев - 24;
◾ выздоровели - 394 человека;
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 248 164 человека;
◾ выздоровели - 2 184 036 человек;
◾ летальных случаев - 52 835;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11258394.
Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 39 142 человека,
◾ методом ИФА - 7326 человек,
◾ экспресс-тестами - 13235 человек.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", - следует из сообщения.
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и на это всем плевать, про это ни слова.
если сам пользуешься только спинным, и то на половину ?
Анатомия у него. Куда крайнюю плоть выкинул ? Или висит над кроватью ?