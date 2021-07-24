В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 23 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 20).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также по данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 395 человек;

◾ летальных случаев - 24;

◾ выздоровели - 394 человека;

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 248 164 человека;

◾ выздоровели - 2 184 036 человек;

◾ летальных случаев - 52 835;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11258394.

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Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 39 142 человека,

◾ методом ИФА - 7326 человек,

◾ экспресс-тестами - 13235 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", - следует из сообщения.