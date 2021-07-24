Свыше 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За вчера привито рекордное количество человек - 152 675, - Минздрав
По состоянию на сегодняшний день в Украине более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что за минувшие сутки, 23 июля 2021 года, были привиты от коронавируса 152 675 человек, что является очередным рекордным показателем по количеству прививок за сутки.
Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.
"С начала прививочной кампании привиты 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу - 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 691 872 прививки.
По данным Минздрава, в течение минувших суток работали: 802 мобильные бригады, 2 692 пункта вакцинации, 267 центров вакцинации.
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и вакцинироваться не пойми чем и для чего не планируют.
"Вакцинация" - это актуально для больных. И для провокаторов.
Палятся на этом сразу.
1. Коронавирусы никогда к вирусам гриппа не относились и не относятся.
2. Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет.
3.У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. Но грипп может приводить к тяжёлой болезни и смерти, особенно у людей из групп риска. По оценкам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97 ВОЗ , ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 290-650 тысячам смертейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-_04b5c89e26a2974d-7 [7] . В России от эпидемии гриппа (раз в 4-5 лет) умирает около тысячи человек (за сезон)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8 [8] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8
Сейчас в Раше от ковида умирает по 750-800 особей в день.
"ковид", якобы, "МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ" к болезни и смерти.
А МОЖЕТ И НЕ ПРИВОДИТЬ - СТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ.
А по твоей попытке съехать с темы - у тех 52,8 тыс украинцев из 2,2 млн заболевших ковид мог бы и не привести к смерти, но он привел к ней. Да и у многих из тех, кто от ковида не помер, здоровье весьма далеко от идеала.
а завтра в морге охладел!
а завтра к кладбищу пошёл.
а завтра к кладбищу пошёл,
проведать тех, кто не вколол.