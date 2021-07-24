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Новости Коронавирус и карантин
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Свыше 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За вчера привито рекордное количество человек - 152 675, - Минздрав

Свыше 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За вчера привито рекордное количество человек - 152 675, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день в Украине более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что за минувшие сутки, 23 июля 2021 года, были привиты от коронавируса 152 675 человек, что является очередным рекордным показателем по количеству прививок за сутки.

Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.

"С начала прививочной кампании привиты 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу - 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 691 872 прививки.

По данным Минздрава, в течение минувших суток работали: 802 мобильные бригады, 2 692 пункта вакцинации, 267 центров вакцинации.

Читайте также: За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Свыше 800 твоих лаптеголовых соотечественников жмурятся каждый день от КОВИДа ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. С интересом ждём осени
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24.07.2021 09:35 Ответить
+3
Реально вакцинированных больше - много кто за границей прививки делает при выезде (в тех же Польше, Венгрии). Просто они в статистику не попадают - сами нашим органам здравоохранения не сообщают, а обмена такими данными с приграничными странами нет.
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24.07.2021 09:58 Ответить
+2
Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1264.
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24.07.2021 09:58 Ответить
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Продолжаем напоминать, что всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
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24.07.2021 09:26 Ответить
Свыше 20 миллионов нормальных здоровых украинцев уже забыли про этот грипп
и вакцинироваться не пойми чем и для чего не планируют.
"Вакцинация" - это актуально для больных. И для провокаторов.
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24.07.2021 09:31 Ответить
Свыше 800 твоих лаптеголовых соотечественников жмурятся каждый день от КОВИДа ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. С интересом ждём осени
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24.07.2021 09:35 Ответить
Жмурятся больные. Особенно на голову. Им укол необходим.
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24.07.2021 09:52 Ответить
Жмурятся такие как ты, лаптеголовые антипрививочники и те, кого колют вашим скотомицином спутник-вектор
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24.07.2021 10:27 Ответить
Так а чем лаптеногим вакцинироваться? У них есть варианты? Спутник это ж не вакцина! А другой нет..
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24.07.2021 14:29 Ответить
Ты когда 20 миллионов опросить успел? Не запыхался? Береги легкие, тебе ими еще вирус кормить...
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24.07.2021 10:33 Ответить
Смотрите-ка, жжыдовакцинаторы возбудились как по команде все тут как тут.
Палятся на этом сразу.
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24.07.2021 10:38 Ответить
А по сути ответить тебе нечего. Антиваксеры палятся на этом сразу.
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24.07.2021 11:08 Ответить
По сути - никакой эпидемии нет. Был обычный грипп. Но жжыдовакцинаторы нагнетают истерию. Чтобы обколоть побольше людей неизвестно чем. За последствия они отвечать не станут. Да денег надо побольше с наивных содрать. Вот тебе по сути.
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24.07.2021 11:29 Ответить
По сути
1. Коронавирусы никогда к вирусам гриппа не относились и не относятся.
2. Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет.
3.У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. Но грипп может приводить к тяжёлой болезни и смерти, особенно у людей из групп риска. По оценкам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97 ВОЗ , ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 290-650 тысячам смертейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-_04b5c89e26a2974d-7 [7] . В России от эпидемии гриппа (раз в 4-5 лет) умирает около тысячи человек (за сезон)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8 [8] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8
Сейчас в Раше от ковида умирает по 750-800 особей в день.
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24.07.2021 11:43 Ответить
Брехуны:
"ковид", якобы, "МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ" к болезни и смерти.
А МОЖЕТ И НЕ ПРИВОДИТЬ - СТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ.
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24.07.2021 12:24 Ответить
Снова ты меняешь тему. Ковид не грипп и это факт. Он намного смертоноснее гриппа.

А по твоей попытке съехать с темы - у тех 52,8 тыс украинцев из 2,2 млн заболевших ковид мог бы и не привести к смерти, но он привел к ней. Да и у многих из тех, кто от ковида не помер, здоровье весьма далеко от идеала.
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24.07.2021 12:36 Ответить
БРЕ - ХНЯ
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24.07.2021 19:23 Ответить
Это твое второе имя.
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24.07.2021 19:27 Ответить
Ты и есть провокатор. А украинцы вакцинируются. И это хорошо..
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24.07.2021 14:28 Ответить
Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1264.
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24.07.2021 09:58 Ответить
Сегодня ты без антител,
а завтра в морге охладел!
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24.07.2021 11:10 Ответить
Сегодня Пфайзер ты вколол,
а завтра к кладбищу пошёл.
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24.07.2021 12:26 Ответить
Сегодня Пфайзер ты вколол,
а завтра к кладбищу пошёл,

проведать тех, кто не вколол.
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24.07.2021 12:40 Ответить
А вам завидно, что у вас вакцин нет! Понятно..завезли б в парашу пфайзер, народ бы с ночи очередь занимал.. а спутник то таке фуфло, что никто не хочет с ним дело иметь.
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24.07.2021 14:33 Ответить
Реально вакцинированных больше - много кто за границей прививки делает при выезде (в тех же Польше, Венгрии). Просто они в статистику не попадают - сами нашим органам здравоохранения не сообщают, а обмена такими данными с приграничными странами нет.
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24.07.2021 09:58 Ответить
 
 