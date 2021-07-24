Свыше 3 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За вчера привито рекордное количество человек - 152 675, - Минздрав

По состоянию на сегодняшний день в Украине более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что за минувшие сутки, 23 июля 2021 года, были привиты от коронавируса 152 675 человек, что является очередным рекордным показателем по количеству прививок за сутки.

Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.

"С начала прививочной кампании привиты 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу - 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 691 872 прививки.

По данным Минздрава, в течение минувших суток работали: 802 мобильные бригады, 2 692 пункта вакцинации, 267 центров вакцинации.

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