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Причина увольнения генерала СБУ Наумова - борьба за доходы с контрабанды с Офисом Президента, - Трепак

Причина увольнения генерала СБУ Наумова - борьба за доходы с контрабанды с Офисом Президента, - Трепак

Увольнение Андрея Наумова с должности руководителя службы внутренней безопасности СБУ является неординарным событием, которое будет иметь существенные (в т. ч. внешне невидимые) последствия не только в правоохранительной сфере. Это событие нельзя измерять формальным статусом Наумова как руководителя одного из многих подразделений центрального аппарата СБУ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что Наумов имел особый статус в СБУ. Под него Управление внутренней безопасности было преобразовано в Главное управление внутренней безопасности с передачей ему новых полномочий, в т. ч. тех, которые не присущи службе внутренней безопасности. Оно стало ключевым в системе СБУ с возможностью влиять буквально на все, что происходит в Службе. Среди прочего, это подразделение начало заниматься вопросами противодействия контрабанде. Более того, служба внутренней безопасности, которая призвана главным образом обеспечивать защиту сотрудников СБУ и противодействовать злоупотреблениям с их стороны, фактически заняла главное место в вопросах противодействия контрабанде. "Люди Наумова" возглавили подразделения по противодействию контрабанде в центральном аппарате СБУ и ее территориальных органах. Это при том значении, которое контрабанда имеет для украинской экономики и политики", - подчеркивает Трепак.

"В свое время я возглавлял службу внутренней безопасности СБУ и хорошо знаю возможности этого подразделения. При Наумове эти возможности были значительно увеличены и усилены. По своему фактическому статусу Наумов был в СБУ человеком № 1. Без его участия в Службе ни происходил ни один важный процесс. Он решал вопросы, которые не под силу решить даже заместителям председателя СБУ. Этот карт-бланш Наумову предоставил лично председатель СБУ Иван Баканов, что объясняется их давним знакомством и тесными отношениями. Во время работы в должности заместителя генпрокурора я имел возможность убедиться в том, что Наумов в СБУ имеет особый статус, который явно не соответствует его должности", - утверждает он.

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По его мнению, увольнение Наумова является далеко не рядовым кадровым решением. Это увольнение кардинально меняет ситуацию в СБУ. Такому увольнению предшествовало нечто чрезвычайное - настолько важное, что перевесило "жизненную необходимость" Наумова для Баканова.

Трепак также отметил, что в настоящее время выдвигаются две главные версии увольнения Наумова.

"Первая связана с возможным изменением должности Баканова - Иван Геннадьевич вознамерился возглавить другую государственную структуру, в которую заранее "откомандирует" своего доверенного человека. Ведь уже давно идут разговоры о желании Баканова возглавить новое правоохранительное направление - например, стать генеральным прокурором", - утверждает он.

"Вторая версия заключается в том, что Наумова просто лишаются. Хорошо информированные о внутренней кухне СБУ источники предполагают, что причиной стала потеря доверия к Наумова. Но не со стороны Баканова, для которого Наумов является "близким и дорогим" соратником, а со стороны Офиса Президента, где обнаружили, что в определенных процессах, которыми занимается Наумов, "не сходится математика", - добавляет Трепак.

"Формально решение о назначении / увольнении руководителя службы внутренней безопасности относится к компетенции председателя СБУ. Но в случае с увольнением Наумова, исходя из его отношений с Бакановым, это решение должно было принять другое лицо. Таким лицом мог быть только президент Зеленский, который руководствовался материалами, которые ему на стол положило руководство одного из правоохранительных органов, которое конкурирует с СБУ в вопросах "противодействия контрабанде", - утверждает экс-заместитель генерального прокурора.

По его словам, председателю СБУ Баканову оставалось покориться воле президента и формализовать его решение своим приказом. Надо понимать, что сейчас идет подковерная война руководства Офиса Президента и руководства Службы за контроль над таможней. Увольнение Наумова может быть первым значимым и знаковым результатом такой войны. На принятие решения по Наумову могла повлиять также деятельность одного известного контрабандиста, который в последнее время существенно усилил свое влияние на контрабандные процессы и кадровые назначения в этой сфере, утверждает Трепак.

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Он добавил, что все прояснится после того, как станет известно, куда пойдет Наумов и что будет с "его людьми", которые расставлены на многих ключевых постах в СБУ (они останутся, или их начнут "зачищать").

"На мой взгляд, Баканов сделает все, чтобы сохранить Наумова - слишком он ему "нужен и дорог". Наумов не только слишком много сделал для Баканова, но и слишком много знает. Позволю себе предположить, что Баканову даже сложно представить, что он будет руководить СБУ или в перспективе другим органом без такого человека как Наумов. Многие в Службе называет Наумова "головой и руками" Баканова", - акцентирует внимание Трепак.

"Логично, что президент Зеленский должен был выразить Баканову претензии по поводу несоблюдения тех гарантий, который последний давал по Наумову. Но, думаю, что Иван Геннадьевич нашел убедительные аргументы, чтобы убедить Владимира Александровича ограничиться "мирным" увольнением Наумова. С перспективой использовать его способности и умения на новом ответственном участке. Как-никак, а Наумов долгое время был членом одной "команды" ( "семьи"). А своих такие команды, как известно, не сдают", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) СБУ (20067) увольнение (2686) Трепак Виктор (102) Баканов Иван (303) Наумов Андрей (58)


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Топ комментарии
+62
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Триває підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 7164
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24.07.2021 10:33 Ответить
+40
Толкучка свиней у корыта
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24.07.2021 10:05 Ответить
+37
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден, - "слуга" Верещук
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24.07.2021 09:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все увольнение с таких должностей происходят от того, что проворовался - не доложил в общак, скрысил...
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24.07.2021 09:47 Ответить
С таких должностей увольняют тогда когда нужно направить бабло в карманы других людей..
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24.07.2021 10:00 Ответить
Якби Президентом був Гриценко, головою СБУ був би Трепак і таких історій про кришування контрабанди ми б не чули!
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24.07.2021 18:23 Ответить
*****... який же ж ти дибіл
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24.07.2021 22:56 Ответить
Не нужно людей оскорблять.
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25.07.2021 07:24 Ответить
Вот только при мне, в Житомире, десантники хотели отрехтовать лицо Грицаку, за его коррупцию на посту министра, а я их отговорил это делать (дело было еще до войны, когда Грицак уже не был министром)
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24.07.2021 22:59 Ответить
Расскажи об этой коррупции, а мы послушаем.
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25.07.2021 07:25 Ответить
А що Грицак був міністром?
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25.07.2021 10:12 Ответить
Гриценко. Описка естественно.
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25.07.2021 15:09 Ответить
Уявляєте "защичнички злоохоронної системи ?"..., скільки їх там, на самому верху, тієї ворожої для України і народу наволочі, гризуться між собою як гієни, добич не поділять...?Що з ними зробити і хто наведе порядок, пересадить цих виродків ...? І коли...?
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26.07.2021 06:07 Ответить
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден, - "слуга" Верещук
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24.07.2021 09:48 Ответить
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Триває підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 7164
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24.07.2021 10:33 Ответить
І ця слуга ще вважається "розумною" у порівнянні з іншими слугами
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24.07.2021 12:19 Ответить
В Раве-Русской когда она была мэром, то ее дважды ловили на крупных взятках в долларах. Какие-то еще высказывания нужны?
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24.07.2021 23:01 Ответить
Охоче вірю, інакше вона не була б серед слуг
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24.07.2021 23:27 Ответить
Рава-Руська прикордонне місто.
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25.07.2021 09:01 Ответить
Ага, она еще и сепарствовала там - высказывалась про отделение от Украины.
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25.07.2021 14:49 Ответить
І це вона кому каже, лохи скрізь...? 37 млрд.$ щороку вкрадені, спитай у Саакашвілі, у міністра фінансів, той знає...?!
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26.07.2021 06:11 Ответить
Поки ми будемо читати таке:"Идет подковерная война ОП с руководством Службы за контроль над таможней" , в країні ніколи не збільшиться рівень життя. Збільшення податків для підприємців і населення не панацея в рості ВВП. Може хтось іншої думки?
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24.07.2021 09:52 Ответить
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Йде підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 3380
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24.07.2021 09:57 Ответить
Это тот Трипак, шо топил за Зеленского? Которому "пожаловали зампрокурора"? Когда они не приживаются ко двору- эти Данилюки, Трипаки, Рябошапки, враз прозревают.И оказываецца, все что они болтали про вэлычнишого -дешевая пропаганда. Ну уволили того Наумова,основное воровство переместится в другой центр при вэлычнишом, шо из этого?
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24.07.2021 10:03 Ответить
Бюрократический класс не "варует", а пользуется бесконтрольностью и неограниченностью своей власти. "Варавали, варуют и будут варавать" пока не атрубят хвост по самые уши.
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24.07.2021 11:22 Ответить
Кто отрубит? Те, кто отрубит, те и воровать будут.
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24.07.2021 12:15 Ответить
Учамц матчасц и гоним муйня.
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24.07.2021 21:22 Ответить
У тебя видать "рубилка" большая выросла? Че не на передке в зоне ООС с ней наперевес?
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24.07.2021 17:20 Ответить
Уже у атставке, типерь твоя ачереть с пукалкай ат рашена бегать.
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24.07.2021 21:20 Ответить
А какая разница? (с)
Тусуют сами себя с места на место
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24.07.2021 10:03 Ответить
Говорить нужно прямо и открыто,не хитрить и не не юлить,мы же знаем,что контрабанда была есть и будет,все дело в том кто крышует и кто получает главную долю,за неё родимую идет войнушка,бакашка хочет быть в деле и то же время казаться для пианиста непричастным.
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24.07.2021 10:04 Ответить
Толкучка свиней у корыта
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24.07.2021 10:05 Ответить
Мабуть він мало заносив в ОПу.
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24.07.2021 10:08 Ответить
Мабуть в ОП захотели больше, а в СБУ ответили типа - а вам не много будет?
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24.07.2021 23:06 Ответить
Какая борьба? Чорт баканов разве не на побегушках у д'ерьмака?
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24.07.2021 10:12 Ответить
Баканов против ОПы?! Так прям и вижу, как стоят они , замерев, посреди пыльной улицы в двадцати шагах друг от друга, нервно шевелят пальцами у самых рукояток револьверов. А рядом, в платье проститутки - она, таможня. Разгулявшиеся ковбои бабу делят.
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24.07.2021 10:17 Ответить
Да правильно кто-то тут уже написал - Зеле показали, что циферки в их бухгалтерии не сходятся и судя по всему в СБУ оставляют себе больше, чем озвучивают и передают наверх.
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24.07.2021 23:07 Ответить
Таможня дает добро, много добра, всем добра. Всем, кроме зебобиков. Оно им не надо.
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24.07.2021 10:30 Ответить
Идет подковерная война ОП с руководством Службы за контроль над таможней... Мляха-муха, коли вже ми відійдемо від совка. Яке відношення має служба внутрішньої безпеки до таможні? Коли вже цей бидлам закінчиться в кінці то кінців?! Млять...
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24.07.2021 10:32 Ответить
Хіба це українська влада, яка забезпечує захист держави та громадян? Це бандитський шалман, ОПГ ВАЗеленського.
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24.07.2021 11:04 Ответить
при Порошенко було інакше?
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25.07.2021 17:05 Ответить
Так.
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25.07.2021 17:49 Ответить
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25.07.2021 19:39 Ответить
Є факти? Прошу.
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25.07.2021 20:05 Ответить
ЗАТ СБУ проти ПрАТ ОП ...
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24.07.2021 11:04 Ответить
сбу самый большой рейдер и рекет украины. Прослушку у них нужно убрать и передать другим
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24.07.2021 14:38 Ответить
На вищій гілці влади вже дикий капіталізм.
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24.07.2021 11:07 Ответить
Все нормально. Таможня это такое хлебное место, все хотят ее контролировать
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24.07.2021 11:57 Ответить
Україна виходить на фінішну пряму: починаються війни між крадунами у владі за контроль над корупційними схемами. Схоже українцям Україна не потрібна
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24.07.2021 12:03 Ответить
ну якби була потрібна , то 73 проц зебілів не вирішували її долю під час війни... а так їм більше до смаку хохотунчики 95 го , ще хведя добронравов зі всіма " сватами " і подібне...
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24.07.2021 12:43 Ответить
Мародерські тролі Зєлю привели. Вони і придумали фейк про 73%.
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24.07.2021 21:17 Ответить
Не Ваня, это ты сделал, не отмажешься
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25.07.2021 09:34 Ответить
Увесь цей вовин крясятник як на долоні , я впевнена, у Заходу . Й він повинен перед візитом до США "посадити друга" ну хоча б пересадити у друге крісло ... Даніловські санкції значно розкрили крисятник кварталівців - бо надходжень до казни стало ще менше
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24.07.2021 12:54 Ответить
Не дарма США вимагають реформувати СБУ. Вони знають більше, ніж переможні повідомлення про розкриття чергової шпигунської мережі з продажу горіхів за кордон.
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24.07.2021 16:00 Ответить
короче с подачи кремлевской Крысы ермака, который оседлал малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и рулит им как хочет...
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24.07.2021 16:27 Ответить
в стране власть захватила жы2 благодоря 73% идиотов.
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24.07.2021 17:26 Ответить
А ну пшла отсюда сабака кацапская .
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24.07.2021 18:18 Ответить
Поэтому жесткие штрафы хотят ввести за то что больше 500 евро будешь везти. Банда яныковича тоже думала что вечная
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24.07.2021 17:51 Ответить
На расии в тюрьму сажают на 20 лет за то что путина не любишь .
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24.07.2021 18:22 Ответить
В последнем абзаце хорошо сказано про командную работу, из чего следует, что слово "команда" и шайка или банда в работе или бизнесе-это одно и то же! Помните все об этом, идя на выборы. Где написал в предвыборной программе кандидат в депутаты или президенты слово "команда"-не голосуй за такого. Это потенциальный бандит!
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24.07.2021 19:55 Ответить
Це просто жесть, що відбувається...
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24.07.2021 21:18 Ответить
Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак - Цензор.НЕТ 2907
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24.07.2021 21:23 Ответить
Щури на Тітаніку...
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24.07.2021 22:54 Ответить
а почему оно такое же небритое, как и обиззяна трахамония...
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24.07.2021 22:06 Ответить
янукович и его "семья" нервно курят в сторонке...
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24.07.2021 22:18 Ответить
Скорее обсуждают со знанием дела, точным перечнем фамилий и с точностью плюс-минус 5% те суммы, которые там крутятся.
Собственно на котрабасе ничего не поменялось с времен Януковича.
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24.07.2021 23:11 Ответить
В історії України мабуть ще не було так багато сканадлів у владі як при володарюванні Зе клоуна
Навіть Кучма з вбивством Гонгадзе курить десь у сторонці....
Клоунами не народжуються.
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24.07.2021 22:56 Ответить
А вы уверены, что Кучма причастен к делу Гонгадзе?
В Киеве ходили активные слухи, что Притула была одновременно любовницей Гонгадзе и Владимира Литвина, который кстати, тогда жил на одной лестничной площадке с тогдашним министром МВД Кравченко...
А несколько лет спустя Притула завела себе в любовники Павла Шеремета. который скоропостижно взорвался в машине...
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24.07.2021 23:14 Ответить
клей не нюхай...
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24.07.2021 23:22 Ответить
физиономия на фото конечно барыжная.
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25.07.2021 03:25 Ответить
"свинарчуки" по сравнению с этим парнем, просто ангелы...а если учесть, что против свинарчуков дело так и не открыли - то он БОГИ!
Ваш ход...зеледебилы! Что скажите?
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25.07.2021 03:28 Ответить
замінять одну жирну тупу свиню на іншу смердючу гниду - українцям від цього легше не стане....
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25.07.2021 03:41 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86 #березовец https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80 #вагнер https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы Зеленский идёт под суд по делу вагнеровцев | Главу СВР уволили чтобы зачистить концы | Дело Чауса

https://www.youtube.com/watch?v=XPZzM40VhjY
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25.07.2021 03:45 Ответить
а сажать не пробовали?
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25.07.2021 05:47 Ответить
Ничего не изменится, пока за дело не возьмётся народ. А наш народ безмолвствует и молча сглатывает. Любая власть порочна и требует периодических пистюлей.
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25.07.2021 07:29 Ответить
Далеко идти не надо. Не поделился и наверняка рыл компромат на клоунов
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25.07.2021 09:33 Ответить
Банальные бандитские терки. Только одно отличие от банальности - бандиты во главе государства.
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25.07.2021 11:01 Ответить
Прочитав "Трощу" В.Шкляра. Як же далеко нашим СБУшникам до спражньої служби безпеки держави.
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26.07.2021 09:15 Ответить
 
 