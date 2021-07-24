Причина увольнения генерала СБУ Наумова - борьба за доходы с контрабанды с Офисом Президента, - Трепак

Увольнение Андрея Наумова с должности руководителя службы внутренней безопасности СБУ является неординарным событием, которое будет иметь существенные (в т. ч. внешне невидимые) последствия не только в правоохранительной сфере. Это событие нельзя измерять формальным статусом Наумова как руководителя одного из многих подразделений центрального аппарата СБУ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что Наумов имел особый статус в СБУ. Под него Управление внутренней безопасности было преобразовано в Главное управление внутренней безопасности с передачей ему новых полномочий, в т. ч. тех, которые не присущи службе внутренней безопасности. Оно стало ключевым в системе СБУ с возможностью влиять буквально на все, что происходит в Службе. Среди прочего, это подразделение начало заниматься вопросами противодействия контрабанде. Более того, служба внутренней безопасности, которая призвана главным образом обеспечивать защиту сотрудников СБУ и противодействовать злоупотреблениям с их стороны, фактически заняла главное место в вопросах противодействия контрабанде. "Люди Наумова" возглавили подразделения по противодействию контрабанде в центральном аппарате СБУ и ее территориальных органах. Это при том значении, которое контрабанда имеет для украинской экономики и политики", - подчеркивает Трепак.

"В свое время я возглавлял службу внутренней безопасности СБУ и хорошо знаю возможности этого подразделения. При Наумове эти возможности были значительно увеличены и усилены. По своему фактическому статусу Наумов был в СБУ человеком № 1. Без его участия в Службе ни происходил ни один важный процесс. Он решал вопросы, которые не под силу решить даже заместителям председателя СБУ. Этот карт-бланш Наумову предоставил лично председатель СБУ Иван Баканов, что объясняется их давним знакомством и тесными отношениями. Во время работы в должности заместителя генпрокурора я имел возможность убедиться в том, что Наумов в СБУ имеет особый статус, который явно не соответствует его должности", - утверждает он.

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По его мнению, увольнение Наумова является далеко не рядовым кадровым решением. Это увольнение кардинально меняет ситуацию в СБУ. Такому увольнению предшествовало нечто чрезвычайное - настолько важное, что перевесило "жизненную необходимость" Наумова для Баканова.

Трепак также отметил, что в настоящее время выдвигаются две главные версии увольнения Наумова.

"Первая связана с возможным изменением должности Баканова - Иван Геннадьевич вознамерился возглавить другую государственную структуру, в которую заранее "откомандирует" своего доверенного человека. Ведь уже давно идут разговоры о желании Баканова возглавить новое правоохранительное направление - например, стать генеральным прокурором", - утверждает он.

"Вторая версия заключается в том, что Наумова просто лишаются. Хорошо информированные о внутренней кухне СБУ источники предполагают, что причиной стала потеря доверия к Наумова. Но не со стороны Баканова, для которого Наумов является "близким и дорогим" соратником, а со стороны Офиса Президента, где обнаружили, что в определенных процессах, которыми занимается Наумов, "не сходится математика", - добавляет Трепак.

"Формально решение о назначении / увольнении руководителя службы внутренней безопасности относится к компетенции председателя СБУ. Но в случае с увольнением Наумова, исходя из его отношений с Бакановым, это решение должно было принять другое лицо. Таким лицом мог быть только президент Зеленский, который руководствовался материалами, которые ему на стол положило руководство одного из правоохранительных органов, которое конкурирует с СБУ в вопросах "противодействия контрабанде", - утверждает экс-заместитель генерального прокурора.

По его словам, председателю СБУ Баканову оставалось покориться воле президента и формализовать его решение своим приказом. Надо понимать, что сейчас идет подковерная война руководства Офиса Президента и руководства Службы за контроль над таможней. Увольнение Наумова может быть первым значимым и знаковым результатом такой войны. На принятие решения по Наумову могла повлиять также деятельность одного известного контрабандиста, который в последнее время существенно усилил свое влияние на контрабандные процессы и кадровые назначения в этой сфере, утверждает Трепак.

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Он добавил, что все прояснится после того, как станет известно, куда пойдет Наумов и что будет с "его людьми", которые расставлены на многих ключевых постах в СБУ (они останутся, или их начнут "зачищать").

"На мой взгляд, Баканов сделает все, чтобы сохранить Наумова - слишком он ему "нужен и дорог". Наумов не только слишком много сделал для Баканова, но и слишком много знает. Позволю себе предположить, что Баканову даже сложно представить, что он будет руководить СБУ или в перспективе другим органом без такого человека как Наумов. Многие в Службе называет Наумова "головой и руками" Баканова", - акцентирует внимание Трепак.

"Логично, что президент Зеленский должен был выразить Баканову претензии по поводу несоблюдения тех гарантий, который последний давал по Наумову. Но, думаю, что Иван Геннадьевич нашел убедительные аргументы, чтобы убедить Владимира Александровича ограничиться "мирным" увольнением Наумова. С перспективой использовать его способности и умения на новом ответственном участке. Как-никак, а Наумов долгое время был членом одной "команды" ( "семьи"). А своих такие команды, как известно, не сдают", - подытожил он.

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