Администрация Байдена в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине, - Кент
В настоящее время идет процесс отбора посла США для работы в Украине. Белый дом объявит кандидатуру в ближайшие недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента изданию "Суспільне".
Он подчеркнул, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце срока предыдущей администрации было 80 стран без послов.
"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине. - Ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.
По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.
"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", - добавил Кент.
Как известно, последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.
С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США. Однако нового посла более чем за два года так и не назначили.
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зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,
а вы мешать будете.
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)