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Администрация Байдена в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине, - Кент

Администрация Байдена в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине, - Кент

В настоящее время идет процесс отбора посла США для работы в Украине. Белый дом объявит кандидатуру в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента изданию "Суспільне".

Он подчеркнул, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце срока предыдущей администрации было 80 стран без послов.

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине. - Ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", - добавил Кент.

Как известно, последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США. Однако нового посла более чем за два года так и не назначили.

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Автор: 

посол (1807) США (27182) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+6
та не спешите.... - вас там никто не ждет.
зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,

а вы мешать будете.
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24.07.2021 09:53 Ответить
+6
Та какой из него олигарх? Так - клоун гундосый, да вiслюк потерпевший
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24.07.2021 10:29 Ответить
+5
Намекают, что в Украине пришла пора кого-то менять...
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24.07.2021 09:46 Ответить
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Намекают, что в Украине пришла пора кого-то менять...
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24.07.2021 09:46 Ответить
Пізно намєкають. Україна вже і назавжди викинула з політики зажерливого олігарха, який став мільярдером, сидячи чиновником вищого ***** на шиї в держави пару десятків років, поки країна втрачала армію і розвиток.
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24.07.2021 09:51 Ответить
Та какой из него олигарх? Так - клоун гундосый, да вiслюк потерпевший
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24.07.2021 10:29 Ответить
Дайте послом в Україну сина Бжезінського. Він теж "любить" Рашку, як і його знаменитий батько.
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24.07.2021 09:47 Ответить
Ну підшукують щось на кшалт маркаровки)
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24.07.2021 09:49 Ответить
Давайте Курта Волкера, он отлично себя проявил.
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24.07.2021 09:50 Ответить
та не спешите.... - вас там никто не ждет.
зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,

а вы мешать будете.
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24.07.2021 09:53 Ответить
Та теперь можно просто чучело какое-нибудь поставить там и ладно.
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24.07.2021 09:55 Ответить
после того,как США,и фрицы порешали с "Северным потоком" во вред Украины американского кандидата можно сполкойно послать ...ну прямиком на,,,именно туда ,на мацкву
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24.07.2021 09:56 Ответить
І - що?
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24.07.2021 09:56 Ответить
В году всего-то 52 недели. Подождем, чего там. Сменится что-то - или кто-то, - в Украине и посол США тут как тут. Только надо жертву принести. Бабушку бородатую, судей и прокуроров продажных. Агентов кремлевских. Чиновников в куртках по цене Шкоды. Депутатов с высшим трускавецким образованием. А главное - посильнее хлопнуть крышкой рояля. И тогда к нам сами потянутся люди.
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24.07.2021 10:05 Ответить
"Отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена". Не прошло и пол года, а уже успели умиротворить Путина за счет Украины. Сатана там правит бал! Продолжение Schröder-изации, - Merkel-изации Европы! - при поддержке США. НеоМюнхенский сговор коррумпированных на мировом уровне политиканов и чиновников. Сатана там правит бал! "На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
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24.07.2021 10:08 Ответить
Постарел https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcitaty.info%2Fcharacter%2Fo-zh-grant-o-w-grant&psig=AOvVaw3Sck4z-Ql6ELtyHr4gs0hE&ust=1627196907738000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjD8sv-kvvxAhWIqqQKHY8PD_MQr4kDegQIARBY О. Ж. Грант
Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент - Цензор.НЕТ 3623
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24.07.2021 10:11 Ответить
Самолёт в США уже ждёт Коломойского.
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24.07.2021 12:23 Ответить
Назначат ватника какого-нибудь, чтоб он нас тут склонял с рашкой примиряться... Вокруг Байдена сейчас много таких "голубей мира".
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24.07.2021 12:52 Ответить
Долго выбирают ,уж лет пять поди, наверное самого лучшего хотят отправить да никак не решатся - жалко
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24.07.2021 13:34 Ответить
 
 