Бабин о решении ЕСПЧ не обязывать Украину поставлять воду в оккупированный Крым по жалобе РФ: Дело началась неплохо, но расслабляться рано. Впереди длительные юридические гонки
Вчерашнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСЧП), который отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым, является обоснованным и юридически мощным.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.
"Как сообщает Уполномоченный в Европейском суде по правам человека Иван Лищина, Суд накануне отказал России в удовлетворении ее требований по 39 правилу Регламента Суда в торжественно объявленном Генпрокуратурой РФ деле "Россия против Украины".То есть, среди прочего ЕСПЧ в настоящее время отказался обязать Украину подать воду в Крым и отказался разрешить российскую пропаганду и российские социальные сети на украинской (подконтрольной) территории", - приводит Бабин решение суда.
"Как пишет Европейский Суд по этому вопросу в официальном пресс-релизе, россиянам отказано, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". То есть, Суд признал по определению отсутствие серьезных рисков и невосполнимого вреда в непредставлении воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Итак это дело началась неплохо", - добавил он.
По словам Бабина, такая позиция ЕСПЧ конечно является обоснованной и юридически мощной. Но в делах такого рода всегда есть риск, что Высокий Суд, демонстрируя свою полную беспристрастность, поставит к 39 правилу какие-то формальные требования.
"Как это, примером, было в недавних "карабахских" межгосударственных делах "Азербайджан против Армении" и "Армения против Азербайджана и Турции". Ну а потом РФ надеялась крутить абстрактными тезисами Суда по 39 правилу "как ром солнцем" из серии "мы просили - суд сказал". Но не в этот раз и не по этому делу 36958/21 "Россия против Украины". И, конечно, это отнюдь не повод расслабляться, потому что впереди длительные юридические гонки" , - уверен он.
"И из интересного. Сейчас российская пропаганда распространяет "радостную новость" об "успешной регистрации" самой жалобы по делу против Украины. Но стоит добавить, что процедуры и оснований отказа РФ в регистрации этой жалобы в Суде не существует вообще, независимо от его содержания", - резюмировал Бабин.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым.
Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.
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Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!
А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .
Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!
Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :
- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.
ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...
На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!
PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.
2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"
3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.
4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
я бы понял если бы Украина Днепр перекрыла.
в то же время,ЗЕлёная мразь,не подаёт иск по поводу беспрепятственного пользования керченским проливом.
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Доктор, приезжие из России называют меня предателем…-
А вы на референдум ходили?-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !
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Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
@_Smithchenko
Индекс доверия (уровень доверия минус уровень недоверия) к путину по версии ВЦИОМ (метод прямого допроса, типа: "Доверяете ли Вы нашему дорогому фюреру?") повысился вниз до рекордного значения.
Теперь хватит одной хорошей искры, чтобы этот недорейх сгорел нафиг!
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
Де Лана Зеркаль? Конкретно: які прізвища зараз захищають Україну? І чи не станеться так, що через недолугість клоунської влади Україна програє оцю судову суперечку в абсолютно недолугому касапському позову?
У цьому мабуть і проблема багатьох наших бід.
З порога посилити кацапів і еспч найух, що б вони там не городили