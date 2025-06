Бабин о решении ЕСПЧ не обязывать Украину поставлять воду в оккупированный Крым по жалобе РФ: Дело началась неплохо, но расслабляться рано. Впереди длительные юридические гонки

Вчерашнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСЧП), который отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым, является обоснованным и юридически мощным.

"Как сообщает Уполномоченный в Европейском суде по правам человека Иван Лищина, Суд накануне отказал России в удовлетворении ее требований по 39 правилу Регламента Суда в торжественно объявленном Генпрокуратурой РФ деле "Россия против Украины".То есть, среди прочего ЕСПЧ в настоящее время отказался обязать Украину подать воду в Крым и отказался разрешить российскую пропаганду и российские социальные сети на украинской (подконтрольной) территории", - приводит Бабин решение суда.

"Как пишет Европейский Суд по этому вопросу в официальном пресс-релизе, россиянам отказано, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". То есть, Суд признал по определению отсутствие серьезных рисков и невосполнимого вреда в непредставлении воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Итак это дело началась неплохо", - добавил он.

По словам Бабина, такая позиция ЕСПЧ конечно является обоснованной и юридически мощной. Но в делах такого рода всегда есть риск, что Высокий Суд, демонстрируя свою полную беспристрастность, поставит к 39 правилу какие-то формальные требования.

"Как это, примером, было в недавних "карабахских" межгосударственных делах "Азербайджан против Армении" и "Армения против Азербайджана и Турции". Ну а потом РФ надеялась крутить абстрактными тезисами Суда по 39 правилу "как ром солнцем" из серии "мы просили - суд сказал". Но не в этот раз и не по этому делу 36958/21 "Россия против Украины". И, конечно, это отнюдь не повод расслабляться, потому что впереди длительные юридические гонки" , - уверен он.

"И из интересного. Сейчас российская пропаганда распространяет "радостную новость" об "успешной регистрации" самой жалобы по делу против Украины. Но стоит добавить, что процедуры и оснований отказа РФ в регистрации этой жалобы в Суде не существует вообще, независимо от его содержания", - резюмировал Бабин.

Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.