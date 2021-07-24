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Бабин о решении ЕСПЧ не обязывать Украину поставлять воду в оккупированный Крым по жалобе РФ: Дело началась неплохо, но расслабляться рано. Впереди длительные юридические гонки

Бабин о решении ЕСПЧ не обязывать Украину поставлять воду в оккупированный Крым по жалобе РФ: Дело началась неплохо, но расслабляться рано. Впереди длительные юридические гонки

Вчерашнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСЧП), который отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым, является обоснованным и юридически мощным.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщает Уполномоченный в Европейском суде по правам человека Иван Лищина, Суд накануне отказал России в удовлетворении ее требований по 39 правилу Регламента Суда в торжественно объявленном Генпрокуратурой РФ деле "Россия против Украины".То есть, среди прочего ЕСПЧ в настоящее время отказался обязать Украину подать воду в Крым и отказался разрешить российскую пропаганду и российские социальные сети на украинской (подконтрольной) территории", - приводит Бабин решение суда.

Бабин о решении ЕСПЧ не обязывать Украину поставлять воду в оккупированный Крым по жалобе РФ: Дело началась неплохо, но расслабляться рано. Впереди длительные юридические гонки 01

"Как пишет Европейский Суд по этому вопросу в официальном пресс-релизе, россиянам отказано, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". То есть, Суд признал по определению отсутствие серьезных рисков и невосполнимого вреда в непредставлении воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Итак это дело началась неплохо", - добавил он.

По словам Бабина, такая позиция ЕСПЧ конечно является обоснованной и юридически мощной. Но в делах такого рода всегда есть риск, что Высокий Суд, демонстрируя свою полную беспристрастность, поставит к 39 правилу какие-то формальные требования.

"Как это, примером, было в недавних "карабахских" межгосударственных делах "Азербайджан против Армении" и "Армения против Азербайджана и Турции". Ну а потом РФ надеялась крутить абстрактными тезисами Суда по 39 правилу "как ром солнцем" из серии "мы просили - суд сказал". Но не в этот раз и не по этому делу 36958/21 "Россия против Украины". И, конечно, это отнюдь не повод расслабляться, потому что впереди длительные юридические гонки" , - уверен он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение жалобы России в Европейском суде по правам человека займет годы, - Малюська

"И из интересного. Сейчас российская пропаганда распространяет "радостную новость" об "успешной регистрации" самой жалобы по делу против Украины. Но стоит добавить, что процедуры и оснований отказа РФ в регистрации этой жалобы в Суде не существует вообще, независимо от его содержания", - резюмировал Бабин.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым.

Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.

Автор: 

россия (96267) Европейский суд по правам человека (812) Бабин Борис (76) Лищина Иван (47)


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Топ комментарии
+20
Тоесть ЕСПЧ не может приказать рашке вывести свои войска с оккупированных территорий, а Украине приказать подать воду в Крым теоретически может? Что за бред? Какого хрена?
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24.07.2021 11:43 Ответить
+17
ЕСПЧ вообще не должен был рассматривать это дело, т.к. Крым- территория Украины.
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
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24.07.2021 11:44 Ответить
+16
Наглость и цинизм кремлёвских ублюдков зашкаливает , так как
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
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24.07.2021 11:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
если решение ЕСПЧ не совпало с желанием рашки..то это плохое решение)))) и рашка никогда его восприймет...она с упорством молодого барана и новых ворот будет долбить...пока где-то не появится трещинка или не слетит петля...
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24.07.2021 11:38 Ответить
шож тут поделать - расея (московия) очень молодое государственное образование, нет традиций и выработанных политических решений! поэтому и бьются как бараны в ворота
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24.07.2021 11:45 Ответить
Слід, нарешті, всім зрозуміти, що війна з росією на південному сході України не є ані міждержавним конфліктом, а тим більше - не внутрішньоукраїнським конфліктом!

Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!

А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .

Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!

Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :

- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.

ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...

На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!

PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.

2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"

3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.

4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
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24.07.2021 14:55 Ответить
канал не является природным,он рукотворный. и так как это собственность Украины,то какие к маме иски вообще?
я бы понял если бы Украина Днепр перекрыла.
в то же время,ЗЕлёная мразь,не подаёт иск по поводу беспрепятственного пользования керченским проливом.
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24.07.2021 11:42 Ответить
Однажды в оккупированном Крыму.
-
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…-
А вы на референдум ходили?-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !

-
Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
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24.07.2021 11:42 Ответить
Тоесть ЕСПЧ не может приказать рашке вывести свои войска с оккупированных территорий, а Украине приказать подать воду в Крым теоретически может? Что за бред? Какого хрена?
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24.07.2021 11:43 Ответить
Наглость и цинизм кремлёвских ублюдков зашкаливает , так как
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
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24.07.2021 11:43 Ответить
Решение по Навальному о его немедленном освобождении Россия не выполнила и не собирается. Навальный сидит.
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24.07.2021 13:33 Ответить
т.е. не исполняет решения, которые ей не выгодны(не удобны) ? а че, так можно было ??
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24.07.2021 14:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит

@_Smithchenko

Индекс доверия (уровень доверия минус уровень недоверия) к путину по версии ВЦИОМ (метод прямого допроса, типа: "Доверяете ли Вы нашему дорогому фюреру?") повысился вниз до рекордного значения.

Теперь хватит одной хорошей искры, чтобы этот недорейх сгорел нафиг!

Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні гонки - Цензор.НЕТ 9224
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24.07.2021 14:01 Ответить
ЕСПЧ вообще не должен был рассматривать это дело, т.к. Крым- территория Украины.
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
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24.07.2021 11:44 Ответить
Пилип, читай, что я написал (так и в статье). Я написал об иске "параша против Украины", а не об иске граждан параши или Украины. А насчёт "геноцида" читаем Гаагскую конвенцию (что обязан делать оккупант на оккупированной им территории) и не пишем ерунды.
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24.07.2021 12:48 Ответить
Бабін, ти скажи, що то за команда юристів працює в Страсбурзі по захисту в суді інтересів України?
Де Лана Зеркаль? Конкретно: які прізвища зараз захищають Україну? І чи не станеться так, що через недолугість клоунської влади Україна програє оцю судову суперечку в абсолютно недолугому касапському позову?
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24.07.2021 11:46 Ответить
Та не має там ніяких юристів. Правильно. Цей напрямок в МЗС до недавна курувала Лана Зеркаль, і інтереси України в міжнародних судах захищались дуже жорстко. Кацапам окупантам було не переливки. Але після президенських виборів, після приходу до влади в Україні наркотично залежного Криворізького ідіота все змінилось. На міжнародній арені Україну не посилає тільки лінивий. Доказом цього є збитий Український літак в Ірані. Може Україна подала між державний позов на Іран з вимогами виплати мільярдних компенсацій????? Може вимагали зібрати терміново Радбез ООН визнати Іран країною терористом????? Та наш придурок про цей збитий Іраном літак навідь і не згадує. Українські громадяни загинули а клоун актор ні гу гу.
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24.07.2021 13:14 Ответить
а если купленный кацапами ЕСПЧ - обязует поставить воду? поставите?....
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24.07.2021 12:02 Ответить
Світ зійшов з розуму, розглядати скаргу країни, яка порушила всі міжнародні норми, яка взагалі не визнає міжнародне законодавство,(за це проголосувала їхня дума) та ще й до країни її жертви, це верх цинізму. Ці всі еспч, оон, і другі обсє не повинні існувати. Все наскільки прогнило, що дивно що наш світ взагалі ще живий. І вони називають себе демократами. Ці тварі гірші диктаторів, вони хочь речі своїми іменами називають.
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24.07.2021 12:30 Ответить
Хех ... А давайте на знак протесту вийдем звідусюди ??
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24.07.2021 12:37 Ответить
Звідусюди це звідки?
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24.07.2021 12:50 Ответить
ООН, ЮНЕСКО, МОЗ ...
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24.07.2021 15:05 Ответить
Справа не в тому. Наша влада ще гірша.
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24.07.2021 15:42 Ответить
Длительные гонки надо понимать,так освоение средств на юр.послуги, а в оконцовке мировая за долю малую, водой торговать бесконтрольно. Почему бы и нет ведь это будет гос. тайна.
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24.07.2021 12:18 Ответить
Парадокс ... які -такі "рідненьки" ???
У цьому мабуть і проблема багатьох наших бід.
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24.07.2021 15:07 Ответить
Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні гонки - Цензор.НЕТ 5343
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24.07.2021 13:37 Ответить
Цей позов дуже непростий і тонко спланований крок. І передчасно радіти, що Україну не зобов'язали подавати воду в Крим.
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24.07.2021 14:43 Ответить
Які юридичні гонки? Тратити бюджетні кошти на відверту муйню
З порога посилити кацапів і еспч найух, що б вони там не городили
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24.07.2021 19:04 Ответить
 
 