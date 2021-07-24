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Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко

Дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто. Двое подозреваемых задержаны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали", - отмечает он.

По словам Клименко, потерпевшая нападавших узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Следователи полиции ходотайствуют о содержании под стражей. В настоящее время задержанные сотрудничать со следствием отказываются.

Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко 01
Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко 02

Глава Нацполиции также уточнил, что подробности по данному задержанию в ближайшее время предоставит департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

Читайте также: Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова

Отметим, что Клименко не уточнил фамилии пострадавшей активистки, которую избили задержанные. Однако, скорее всего, речь идет о Наталье Эшонкуловой.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому с призывом найти виновных в избиении правозащитницы.

Автор: 

Днепр (4444) избиение (9822) Нацполиция (16571) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+29
А Нарика задержали?
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24.07.2021 11:52 Ответить
+23
Будуть мовчати поки яйця в дверях не прижмуть. Вони ж прекрасно знають, якщо скажуть хто їх найняв то їм не жити. Ні на свободі ні в буцугарні. Отже траба думати перш ніж брати бабло у криміналітета та прокацаплених *андонів.
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24.07.2021 12:31 Ответить
+15
"Отпустите,плачут дома детки...." !!!)))
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24.07.2021 11:53 Ответить
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А Нарика задержали?
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24.07.2021 11:52 Ответить
навряд чи Нарик би палився заказухою на побиття цієї активістки.
ІМНО, це якійсь дешевші ОПГ.
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24.07.2021 11:58 Ответить
Ну да конечно , дешевые ОПГ, которые, сами по себе работвют и на свободе, так еще больше им не чего делать , как активистов не довольных властью пытаться убивать.
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24.07.2021 12:29 Ответить
Щоб затримати Нарика, потрібно зібрати відповідні звинувачення. Просто так, що він Нарік, або Шаборонко взяти не можливо. Я думаю, що ти розумієш це?
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24.07.2021 12:13 Ответить
Как вы смеете так о нем? Сейчас стоит вопрос о переименовании города в "Днiпро Петровського" ! Руки прочь от святого человека
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24.07.2021 14:02 Ответить
Його прізвище Налєкрішвілі
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25.07.2021 10:52 Ответить
коля оболонский крышует
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24.07.2021 16:33 Ответить
А Пьотралексеіч вже не при ділах?
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25.07.2021 13:20 Ответить
з Марса прилетів? Вже пару років Нелох в деле.
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26.07.2021 21:40 Ответить
Часом не фахівець з фабрики "Рошен"?
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26.07.2021 22:58 Ответить
ну так понял ты 95 квартала
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31.07.2021 18:25 Ответить
Його не мона - він "бізнесмен" томосний!!!
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24.07.2021 18:02 Ответить
Що за дебілізм? Чого не показують їх рила? Може вони били, грабували, вбивали людей і їх впізнають...?
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24.07.2021 21:25 Ответить
Потерпіла впізнала, а лиця їхні ховають, чомусь.
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25.07.2021 07:58 Ответить
"Отпустите,плачут дома детки...." !!!)))
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24.07.2021 11:53 Ответить
что значит отказываются сотрудничать со следствием?
зажать им я..ца в тиски и все расскажут
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24.07.2021 12:05 Ответить
низзя....потом скажут что под давление признались...
а так время потянут...на воле кто-то подсуетится...
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24.07.2021 12:22 Ответить
один день все пишут про кастрацию ментов извергов издевающихся над задержанными ********** . на следующий день призывают ментов зажимать я-ца в тиски уже ********* . цензор такой многогранный
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24.07.2021 12:31 Ответить
"яйца в тески" это когда спрашивают. кто в колхозе украл мешок зерна. а когда допрашивают своих подельников то можно выйти на самого себя. вот скажите. есть хоть один участковый, который не знает на своем участке где и как работают наркоторговци, простинутки и нелегальные обменники. НЕ НАЗОВЕТЕ. все под ними. у следаков такая же картина на 100%.
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24.07.2021 13:05 Ответить
Якби всі слідчі були "под ними", то ніхто б їх і не затримував. У поліції і СБУ є також порядні люди.
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25.07.2021 08:04 Ответить
є. але це білше виняток чим правило
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25.07.2021 10:25 Ответить
І ті бистро звільняються, або їх виганяють.
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01.08.2021 18:32 Ответить
і ще. є таке слово, резонанс. дуже розголошена справа. її розслідують навіть коли не хотять цього робити. їх не турбує доля людини їх турбує, що відповісти журналістам.
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25.07.2021 10:29 Ответить
Ну-с, теперь к нам, галаперидолу им срочно, всё расскажут!
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24.07.2021 12:12 Ответить
Не,аминазину,штук 7,забудут фсьо...
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24.07.2021 12:19 Ответить
Ага,ректально, вместе с бейсбольной битой!
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24.07.2021 12:33 Ответить
Там ни то что совести нет, ничего нет, пустое место, титушки конченые, мрази, если власть допускает такой пережиток ,а он в Укране даже пррцветает, не смотря, что было два майдана и идет война, когда титушки нападают на пррстых граждан, которые недовольны центральной или местной властью пусть или расследуют до конца со всеми заказчиками или идут в отставку.
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24.07.2021 12:24 Ответить
Будуть мовчати поки яйця в дверях не прижмуть. Вони ж прекрасно знають, якщо скажуть хто їх найняв то їм не жити. Ні на свободі ні в буцугарні. Отже траба думати перш ніж брати бабло у криміналітета та прокацаплених *андонів.
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24.07.2021 12:31 Ответить
Поймали ...говорите.А дальше ? До суда подержат ,пожурят и ....если за них залог не внесут.
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24.07.2021 12:52 Ответить
Якщо виконавцям заказухи давати пожиттєво з конфіскацією майна їх та всієї родини , то можна їх навіть не допитувати і не гаяти на дурне час . При такому підході явище виконавця зменшиться фактично до нуля . Ну і умови відсидки повинні бути відповідні : без права на ніщо .
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24.07.2021 12:54 Ответить
Омерта
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24.07.2021 13:08 Ответить
По словам Клименко, потерпевшая нападавших узнала, а нападавшиее ее точно не узнали.
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24.07.2021 13:24 Ответить
В Херсоні кислотою обливають дівчинку, в Кагарлику в мусора ґвалтування здійснюють, тут бугаів найняли для катування ....
А за арешт сина Авакіна все Міністерство МВС з листом зверталося...
https://www.youtube.com/watch?v=Dm6lSom-QXY
А хєрант під особистий контроль не бере, такі дикі речі... Чому ми не в НАТО...
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24.07.2021 13:25 Ответить
25 лет тюрьмы с конфискации имущества ,это покушение на жизнь человека, таких нужно вешать в центре на столбах.
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24.07.2021 14:00 Ответить
То то я смотрю все столбы в жмурах)))
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24.07.2021 16:47 Ответить
Каждый неадекват теперь активист.
Эта тоже, если кто ее знает - подтвердит.
Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко - Цензор.НЕТ 7174
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24.07.2021 15:18 Ответить
Вы активист?
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24.07.2021 16:30 Ответить
он старый совковый .андон
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25.07.2021 10:53 Ответить
Упоротые торпеды....

Взяли пару косых за работу
В итоге по мастям и рылам опера и взяли
Мелочь всегда попадается - болтшие бабки любят тишину..
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24.07.2021 16:46 Ответить
их надо простить, после того как их повесят !
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24.07.2021 18:42 Ответить
Раджу всім подивитись її сторінку у Фейсбук. Правозахисниця і працювала майже як приватний детектив, маючи справу з аферами з нерухомістю, рейдерством. Лізти в такі справи, які тягнуть на уголовку, і не мати при собі зброї та іншої можливості захистити себе, це все одно, що бути самогубцем.
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24.07.2021 20:09 Ответить
тем более женщине... гдето ты прав но есть разные типы людей и этот тип я классифицирую
как питбуль.... знаю таких пару-тройку из местных - они ничего не могут с собой сделать от
себя не уйдёнь но всё же ей надо поклониться и сказать спасибо
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25.07.2021 07:19 Ответить
Копають під команду сивочолого патріота? Так чи ні? Мітинг у захист буде чи ні?🌚
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24.07.2021 21:31 Ответить
это нарик сывочолый патриот?
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25.07.2021 07:20 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/svetskykh-lyts-ne-bylo-v-tserkvy-otvetyly-byl-ly-pryhlashen-na-vruchenye-tomosa-naryk іначебто із його команди...разом із офшорниками і томас отримував..До речі сам Бутусов про це писав.. .Але чомусь сьогодні на ЦН інша політична орієнтація і ці знімки активно видаляють та навіть за них банять)))
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27.07.2021 08:57 Ответить
питер делал ставку на людей с уже устоявшимися позициями в каких то сферах
и вся его командамаладая это тоже были "любидрузи" и всё бы ничего еслибы не
война очень долгая на уничтожение.... в итоге оказалось шо "любидрузи" себя
любимых любят больше всего на свете...... да и голос крови у них шота поёт не
на "мові" - хабад и русня...........
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27.07.2021 09:04 Ответить
думаю що вони робили і реальні вчинки і певні матеріальні вклади, і тому вважають що мають право на певні префініції
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27.07.2021 09:16 Ответить
при цьому там був не лише Нарік і а Арутюнян. А враховуючи патологічну жадібність колишнього (про що згадують всі хто з ним стикались)..коштувало це \и дууже не дешево)) , хоча треба визнати що для реального знищення російського криміналітету у Дніпрі ОЗУ Наріка зроблено чимало. А боротися за Україну треба на всіх рівнях ..і в правоохоронних органах та у спецслужбах (де засіло чимало колоборантів та просто осіб з проросійськими поглядами) так і в кримінальному середовищі, якщо воно має реальний вплив...Але, схоже що новий президент на відміну від Порошенка вирішив знищити саме це середовище)) Сподіваюсь що я не помиляюсь
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27.07.2021 09:13 Ответить
лайк за всё кроме последнего предложения - зюзя гнида и мне он не президент
https://www.youtube.com/watch?v=ILCPMBo0ALk
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27.07.2021 09:18 Ответить
А в політиці всі каламутні. У інших там просто шансів не має. І найголовніше потрібні кошти)) А гніди теж можуть бути корисні чи робити корисні вчинки.
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27.07.2021 09:23 Ответить
той факт що Єрмак перетинався із Тедеєвим та був колись керуючим магазину куми Ющенка Хант (Мороз) яка мала відношення до ОЗУ Авдишева..свідчить про те, що він працював на криміналітет...але не обов*язково мав там положення...хоча гніда дуже досвідчена))
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27.07.2021 09:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mVqBdMol78c

и ещё немношко....
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27.07.2021 09:20 Ответить
Взагалі не розумію для чого цю дурочку з її рівнем ай к*ю та відсутністю ораторських здібностій призначили прес секретарем? За звичай єврейські хлопчики і дівчата досить розумні)) У ціє ж ні розому ні зовнішності))..і дуууже не оратор... Схоже що тут дійсно було щось особисте)))
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27.07.2021 09:46 Ответить
митинг не, а садить на бутылку тебя да
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25.07.2021 10:55 Ответить
руки короткі)) можешь в інше місце її всунути))
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27.07.2021 08:58 Ответить
и нахрена эту гыдоту задерживать, чтоб потом - кормить до смерти?
должна быть проведена и забыта одна маленькая операция с громким названием - "Ликвидация"
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24.07.2021 23:40 Ответить
"ликвидация" это когда совковая власть расписалась в неэффективности своих правоохранительных органов и перешла к своему привычному занятию - террору и внесудебным казням и организовал их (сюрприз!) Мясник Жуков
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25.07.2021 10:57 Ответить
вот видите стоило только захотеть..... возможно кого-то чуть припугнули или помяли из мэст-
ных бандюков но в целом очень даже оперативненько... респект.
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25.07.2021 07:22 Ответить
Напавших на женщину - сразу на кабаний удар. Хотя у нас накажут более жестко. По два электронных браслета и домашний типа арест. И двести бакинских залога! Даёшь правосудие!
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25.07.2021 07:29 Ответить
Теж мабуть ********** "Рошен" як і їхній нарік.
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25.07.2021 13:18 Ответить
Женщину тронувший будет наказан.
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26.07.2021 18:19 Ответить
 
 