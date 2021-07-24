Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко
Дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто. Двое подозреваемых задержаны.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали", - отмечает он.
По словам Клименко, потерпевшая нападавших узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Следователи полиции ходотайствуют о содержании под стражей. В настоящее время задержанные сотрудничать со следствием отказываются.
Глава Нацполиции также уточнил, что подробности по данному задержанию в ближайшее время предоставит департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.
Отметим, что Клименко не уточнил фамилии пострадавшей активистки, которую избили задержанные. Однако, скорее всего, речь идет о Наталье Эшонкуловой.
Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому с призывом найти виновных в избиении правозащитницы.
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ІМНО, це якійсь дешевші ОПГ.
зажать им я..ца в тиски и все расскажут
а так время потянут...на воле кто-то подсуетится...
А за арешт сина Авакіна все Міністерство МВС з листом зверталося...
https://www.youtube.com/watch?v=Dm6lSom-QXY
А хєрант під особистий контроль не бере, такі дикі речі... Чому ми не в НАТО...
Эта тоже, если кто ее знает - подтвердит.
Взяли пару косых за работу
В итоге по мастям и рылам опера и взяли
Мелочь всегда попадается - болтшие бабки любят тишину..
как питбуль.... знаю таких пару-тройку из местных - они ничего не могут с собой сделать от
себя не уйдёнь но всё же ей надо поклониться и сказать спасибо
и вся его командамаладая это тоже были "любидрузи" и всё бы ничего еслибы не
война очень долгая на уничтожение.... в итоге оказалось шо "любидрузи" себя
любимых любят больше всего на свете...... да и голос крови у них шота поёт не
на "мові" - хабад и русня...........
https://www.youtube.com/watch?v=ILCPMBo0ALk
и ещё немношко....
должна быть проведена и забыта одна маленькая операция с громким названием - "Ликвидация"
ных бандюков но в целом очень даже оперативненько... респект.