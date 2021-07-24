Задержаны двое подозреваемых в дерзком избиении общественной активистки Эшонкуловой в Днепре, - Клименко

Дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто. Двое подозреваемых задержаны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали", - отмечает он.

По словам Клименко, потерпевшая нападавших узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Следователи полиции ходотайствуют о содержании под стражей. В настоящее время задержанные сотрудничать со следствием отказываются.





Глава Нацполиции также уточнил, что подробности по данному задержанию в ближайшее время предоставит департамент коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

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Отметим, что Клименко не уточнил фамилии пострадавшей активистки, которую избили задержанные. Однако, скорее всего, речь идет о Наталье Эшонкуловой.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому с призывом найти виновных в избиении правозащитницы.