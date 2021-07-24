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Новости
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310 человек утонули в Украине с начала июля: среди них почти 40 детей, - ГСЧС

310 человек утонули в Украине с начала июля: среди них почти 40 детей, - ГСЧС

859 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них 310 - только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в необорудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми. Последствия такой безответственности красноречивы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС

"Так, 23 июля на пруду в с. Лозоватая Винницкого района спасатели вытащили из воды и передали работникам полиции тело мужчины 1962 года, который утонул во время купания. Похожий случай произошел и в Киевской области, где на р. Стугна в г. Обухов утонул мужчина 1988 года рождения.

Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых относило от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Также читайте: Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

ГСЧС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101.

несчастный_случай (314) ГСЧС (5032) вода (921)


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Утонуло больше чем погибло с начало года защитников Украины.
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24.07.2021 12:01 Ответить
Глубше ванной не заплываю...
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24.07.2021 12:03 Ответить
Это какой то кошмар, дтп и утопленники.....
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24.07.2021 12:04 Ответить
от вируса вроде меньше. по статистике правда. а то шо кошмар - так каждый день можно выдавать новости об этом, но это не значит шо смертей от этого - не мизер, по сравнению с медицинскими причинами.
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24.07.2021 12:09 Ответить
меня напрягает - из них почти 40 дети...ну можно ж написать - из них 38 дети (например)
зафигом округлять???
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24.07.2021 12:09 Ответить
Подавлющее большинство погибли ибо бухие были.
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24.07.2021 12:10 Ответить
Контроля ноль, всем на всё насрать. Коллапс государства, он такой.
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24.07.2021 13:32 Ответить
естественный отбор - единственный научный факт без всяких "теорий"
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24.07.2021 14:31 Ответить
 
 