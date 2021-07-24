310 человек утонули в Украине с начала июля: среди них почти 40 детей, - ГСЧС

859 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них 310 - только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в необорудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми. Последствия такой безответственности красноречивы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС

"Так, 23 июля на пруду в с. Лозоватая Винницкого района спасатели вытащили из воды и передали работникам полиции тело мужчины 1962 года, который утонул во время купания. Похожий случай произошел и в Киевской области, где на р. Стугна в г. Обухов утонул мужчина 1988 года рождения.

Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых относило от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Также читайте: Основная причина - алкоголь: с начала июля на водоемах Украины погибли 265 человек, с начала года - 808

ГСЧС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101.