Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса 75,6 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 75,6 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил продуктовые наборы и строительные материалы", - сказано в сообщении.

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Общий вес гуманитарной помощи составил около 75,6 тонн.