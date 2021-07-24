Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине

Санкции против интернет-магазина Wildberries - еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", - уточнил Ткаченко.

"Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - резюмировал он.

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