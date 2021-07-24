Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине
Санкции против интернет-магазина Wildberries - еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", - уточнил Ткаченко.
"Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - резюмировал он.
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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие https://news.rbc.ua/rus/politics/minkult-obyasnil-prichinu-sanktsiy-protiv-1627116879.html решение СНБО о санкциях против Wildberries , а министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что ритейлер, "который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", не будет работать в Украине.
Отметим, в феврале Украина ввела https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskoy-1613841671.html санкции против российской сети "Спортмастер" , но магазины до сих пор продолжают работать. РБК Украина.