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Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине

Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине

Санкции против интернет-магазина Wildberries - еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", - уточнил Ткаченко.

"Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - резюмировал он.

Читайте также: Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries и его основателей

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) санкции (11491) СНБО (4442) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+11
А 1+1, который вещает росийские сериалы на русском, будет работать в Украине ?
Квартал 95, бизнес которого завязан с кацапстаном, тоже будет?
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24.07.2021 12:57 Ответить
+5
Навідіть лад на укрТБ ,з вселякими "Сватами" та т.п. кремлівською гидотою !!!)))
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24.07.2021 12:53 Ответить
+3
Це лише чергова імітація бурхливої боротьби з кремлівськими гнидами !!!))))
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24.07.2021 12:54 Ответить
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При Порошенко такого не было. Кацапы напуганы решительностью Зеленского.
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24.07.2021 12:38 Ответить
🤔😳
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24.07.2021 12:46 Ответить
Ну дуже плоский гумор !!!))))
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24.07.2021 12:55 Ответить
Борис Баум аплодує.
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24.07.2021 13:57 Ответить
так цієї бері не було при порошенко. вона років зо два як намалювалася на укр.ринку.
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24.07.2021 14:36 Ответить
Зустрiч ЗЕ з Санду - "МОВА ЙШЛА стисло про рос\війська, які їздять в Придністров'ї через Україну !!!Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине - Цензор.НЕТ 8060 ЦЕ ПРАВДА !!! Та про е\е, яку поставляє Україна Придністров'ю!!! Про контакти Ермака з Красносельским.. Справу Чауса - "Ми знаємо, що він у вас!! Це знає Лондон+Вашингтон" (с)
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24.07.2021 12:45 Ответить
Сомнительно что в Украине они вообще были.
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24.07.2021 12:50 Ответить
Це лише чергова імітація бурхливої боротьби з кремлівськими гнидами !!!))))
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24.07.2021 12:54 Ответить
Навідіть лад на укрТБ ,з вселякими "Сватами" та т.п. кремлівською гидотою !!!)))
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24.07.2021 12:53 Ответить
"Благодарен президенту и СНБО....."...за закрытие интернет-магазина...


Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні - Цензор.НЕТ 1628




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24.07.2021 12:56 Ответить
А 1+1, который вещает росийские сериалы на русском, будет работать в Украине ?
Квартал 95, бизнес которого завязан с кацапстаном, тоже будет?
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24.07.2021 12:57 Ответить
Супостат,руки геть від святого !!!))))
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24.07.2021 13:02 Ответить
Нужно посмотреть банки с кацапофашистским капиталом , мобильные операторы собирающие инфомацию и самозванцев из секты гундяева.
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24.07.2021 12:58 Ответить
великие имитаторы борьбы с рашкой ... себе - гешефт , народу - лапшу на уши
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24.07.2021 13:18 Ответить
Продолжают успешно зарабатывать в Украине, несмотря на громкие заявления.https://www.rbc.ua/rus/news/sanktsii-protiv-wildberries-rossiyskiy-riteyler-1627135918.html Санкции против Wildberries: российский ритейлер продолжает работать в Украине

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие https://news.rbc.ua/rus/politics/minkult-obyasnil-prichinu-sanktsiy-protiv-1627116879.html решение СНБО о санкциях против Wildberries , а министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что ритейлер, "который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", не будет работать в Украине.
Отметим, в феврале Украина ввела https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskoy-1613841671.html санкции против российской сети "Спортмастер" , но магазины до сих пор продолжают работать. РБК Украина.

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24.07.2021 20:00 Ответить
Лишение гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Текст законопроекта пока не опубликован. РБК Украина.
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24.07.2021 20:02 Ответить
гнида, а что с твоим домом в заповедной зоне ???
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25.07.2021 13:35 Ответить
 
 