За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек, выявлено 194 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки, 23 июля, в Киеве из-за COVID-19 умер один житель, выявлено 194 новых случая заболевания.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"+194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 217 857). 112 женщин в возрасте от 20 до 90 лет. 62 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. 9 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет. + 1 летальный случай от вируса (всего 5 225)", - уточнил он.

По словам Кличко, за сутки 33 человека были госпитализированы с коронавирусом, еще 22 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

173 жителя преодолели коронавирус.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в: Соломенском (50), Святошинском (31) и в Оболонском (29) районах", - добавил мэр.

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