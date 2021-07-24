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Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио - бронзу в соревнованиях по дзюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Японка Фуна Тонаки одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право соревноваться за бронзовую медаль. В решающем поединке Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.

"Украинская дзюдоистка Дарья Билодид побеждает Ширу Ришон из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады", - следует из сообщения НОК.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр

Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 01

Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 02Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 03
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 04

Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 05
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 06
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 07

ФОТО: Reuters

Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 08
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 09
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио 10

ФОТО: пресс-служба НОК

Автор: 

НОК (102) Олимпиада (1136) спорт (2440) Билодид Дарья (11)


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Топ комментарии
+56
Даша наша Гордость! Поздравляем!!!!
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24.07.2021 13:04 Ответить
+47
ВІТАЄМО !!!!!!
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3850

.
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24.07.2021 13:07 Ответить
+27
Молодець Даша. Істинний спортивний боєць.
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24.07.2021 13:09 Ответить
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Даша наша Гордость! Поздравляем!!!!
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24.07.2021 13:04 Ответить
Молодца,манюнька ,гарнюсенька ,чорнобрива козачка !!!)))
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24.07.2021 13:15 Ответить
"чорноброва"?
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24.07.2021 13:37 Ответить
Певен???)))
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24.07.2021 14:13 Ответить
"Вставай мила,чорнобрива" українська козацька пісня !!!)))
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24.07.2021 14:14 Ответить
До чого тут пісня? Вона не чорноброва.
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24.07.2021 18:23 Ответить
І чорнобривці зараз не чорні,а колись років 60 тому,були з чорним кольором.
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24.07.2021 18:37 Ответить
Тому що ніякої помилки нема ,чорнобрива та чорноброва ,це сіноніми !! Доречі,чорнобрива більш застасована в укр.літературі-Шевченко,Л.Українка !!!)))
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24.07.2021 18:39 Ответить
Ясна річ,в неї руді брови !!!)))
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24.07.2021 18:40 Ответить
Вона від природи шатенка, а не чорнява. І брови у неї відповідного кольору.
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24.07.2021 22:29 Ответить
Я до арміі був світло-русим,з арміі повернувся чорним,так саме як мій дід та дядько !!! Принаймні на фото в неї чорні брови!!!))))
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24.07.2021 22:36 Ответить
посивiв наоборот?
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24.07.2021 22:39 Ответить
Коли це було ,зараз білий ,як сніг ,навіть вже і вуса посивіли !!!)))
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24.07.2021 22:46 Ответить
за бороду не думав?
коротенька, сива 1см?
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24.07.2021 22:52 Ответить
Я колись носив чорну бороду,як абрек Дата Туташхіа,а зараз геть сива !! )))
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24.07.2021 22:57 Ответить
Якась маячня. Я усе життя маю світле русяве волосся. Влітку воно у мене трохи вигорає, але кардинально колір не змінюється.
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24.07.2021 22:48 Ответить
Реально я повернувся з арміі чорним,а дядько почорнів після першого курса ВВМУ !! А народився як геть білявим,потім потроху темнів,а в арміі почорнів остаточно !!))
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24.07.2021 22:54 Ответить
З білявого до чорнявого?
Ну, хоча б колір шкіри не змінився?
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24.07.2021 23:08 Ответить
Змінився,з світлої на смугляву !! )))
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24.07.2021 23:12 Ответить
Супер!!!..
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24.07.2021 13:06 Ответить
ВІТАЄМО !!!!!!
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3850

.
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24.07.2021 13:07 Ответить
не надо его наделять разумом и цитировать
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24.07.2021 13:09 Ответить
Клыч - джидай,
не каждому суждено познать смысл его посланий
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24.07.2021 15:04 Ответить
Молодець Даша. Істинний спортивний боєць.
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24.07.2021 13:09 Ответить
От Даши хотелось конечно золота. Но все равно молодец.
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24.07.2021 13:10 Ответить
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 290
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24.07.2021 13:17 Ответить
это не она!
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25.07.2021 03:33 Ответить
Среди РАБссиянских спарсменов нет Ажиотапжа рвать Пупок на любой ОЛЕНЬпияде после обосранца в СОЧИ......МОК забрал 30 медальев у рюсских БАРАНОВ...,а говорил я за год до Оленьпияды в сраных Сочах єнд МОЧАХ...не ЖРИТЕ МИЛЬДОНИЙ ДЕБИЛы Сочи Мочи Казлиные Путлерца КГБиста НОЧИ...
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24.07.2021 13:20 Ответить
Щире вітання нашій красуні Билодід 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.07.2021 13:24 Ответить
Боже яка Українка красуня. Еврейка, як баба яга, Слава Україні.
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24.07.2021 13:26 Ответить
у нас евреек море милионное...тоже очень красивые.
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25.07.2021 03:34 Ответить
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5026

Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8197
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24.07.2021 13:31 Ответить
бубка здесь к чему. Для него мельдонисты братья. Неоднократные заявления чемпиона.
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24.07.2021 13:38 Ответить
Сергі́й Наза́рович Бу́бка - видатний радянський і український легкоатлет. Чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, Герой України. З 2015 р. - перший віце-президент IAAF
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24.07.2021 15:02 Ответить
члєн партіі ригососів, друг банди якунєвіча і просто савєцкій корпціонєр
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25.07.2021 10:02 Ответить
На волне допингового скандала в России резонанс вызвало заявление вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны Георгия Брюсова о том, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка поддержал россиян и был в числе тех 15 человек, кто принимал решение допустить спортсменов к участию в Олимпиаде.
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25.07.2021 11:52 Ответить
Бубка - сначала чемпион мира, а уж потом ватник.
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24.07.2021 18:04 Ответить
та ладно? гиркин сначала чемпион, только потом оккупант!
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25.07.2021 03:41 Ответить
Бубка не терорист. Все інше не доказане.
Так він родом з Донецька, тому мабуть у нього каша у голові.
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26.07.2021 10:15 Ответить
Даринка молодчага,вітаю.Дивився аж дух перехоплювало,так переживав за неї.
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24.07.2021 13:31 Ответить
Интересная деталь....
Украина оплатила на Олимпиаде в Токио все услуги для спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне...,включая развелекательные Шоу Японцев...сборной РАБссии не оплатили даже услуги туалетов,ТВ и кабельного ТВ и мобильной связи...Дима и правду сказал Ведмедев...ПРОСТО ДЕНЕГ СЕЙЧАС НЕТ,,,но вы держитесь ТАМ....
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24.07.2021 13:31 Ответить
І що серуть там, де сплять. Що воно, як економні люди, не те що ми.
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24.07.2021 17:05 Ответить
та это просто идиот перднул! услуги, ска, туалетов и 9 зелеботов ковтнуло! Ска, там все включено, дебилушки!
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25.07.2021 03:44 Ответить
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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 85

Даринка - двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4238 Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7136
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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9689

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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9567

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24.07.2021 13:45 Ответить
Боже, вона ж ще майже підліток. А такі успіхи! А що далі буде?!) Вітаю!
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24.07.2021 13:51 Ответить
а далі вона прийде до Верховної Ради... і скаже тобі ідіоту, що тобі годі сидіти на ліжку - ****** осваивать Сибирь!
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25.07.2021 03:47 Ответить
Обидно что только бронза...
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24.07.2021 14:15 Ответить
Японка Танаки в итоге проиграла финал дзюдоистке из Косово.

Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 1173
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24.07.2021 14:25 Ответить
Плачет как будто проиграла. Бывают спортсмены для которых никакого места кроме первого не существует.
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24.07.2021 14:40 Ответить
Нахлинуло ...
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24.07.2021 15:04 Ответить
и это правильные спортсмены
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24.07.2021 15:19 Ответить
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3884

...
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24.07.2021 15:39 Ответить
Рассчитывали на золото, ну ладно, проиграла в полуфинале японке, тут как бы мало удивительного
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24.07.2021 14:45 Ответить
Нужно подождать может в первых и вторых местах обнаружат допинг
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24.07.2021 14:53 Ответить
почему она так плачет???
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24.07.2021 15:18 Ответить
В такие юные лета такие нервные нагрузки. Опыт наш мы черпаем только из своих поражений.
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24.07.2021 15:32 Ответить
Потому, что не чемпионка
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24.07.2021 15:35 Ответить
Она рассчитывала на золото. Танаки хоть и ЧМ, но проигрывала Даринке. Обидно проиграть полуфинал. Наверняка японке - хозяйке ОИ еще и подсуживали.
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24.07.2021 21:33 Ответить
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2044
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24.07.2021 15:42 Ответить
Наша красуня, ми тобою пишаємось!
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24.07.2021 16:27 Ответить
Красунечка!
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24.07.2021 16:42 Ответить
Не плакай, ну что ты, победила же. Вот мурзила.
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24.07.2021 16:57 Ответить
Как для зрителя, жаль не хватило с японкой выносливости, а за бронзу наверное еще интереснее был поединок, мотивация зашкаливала у обоих. Молодец Даша!
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24.07.2021 17:09 Ответить
расстроилась девка конечно но ничего- злее будет удачи тебе и помни что сотни которые оста
лись сзади мечтали хотябы войти в десяточку.........
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24.07.2021 17:16 Ответить
Донечка, ти наша гордість, дякуємо за твою волю та силу. Ти справжня патріотка та дочка України. Вболіваємо за твою спортивну вдачу та успіхи, хоча найвищий щабель ти подолала. Тепер твоє і'мя назавжди викарбоване олімпійським золотом у історії спорту. Ми усі любим тебе.
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24.07.2021 17:28 Ответить
Поздравляем, милая девушка, даже сам растрогался, глядя на её слезы.
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24.07.2021 17:45 Ответить
Даринко, щирі вітання !
Ти - молодчинка. Не плач.

Бажаю золота на наступній олімпіаді.
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24.07.2021 19:28 Ответить
Ничего, через 3 года будет золото.
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24.07.2021 21:25 Ответить
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24.07.2021 21:31 Ответить
ПОЗДОРОВЛЯЄМ !!!! ТИ - НАША ГОРДІСТЬ , ТРУДІВНИЦЯ , КРАСУНЯ , ПАТРІОТКА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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24.07.2021 22:14 Ответить
Молодец!
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24.07.2021 23:19 Ответить
абсолютно не дивлюсь всі ці олімпіади! Після історії з москальським мельдонієм я тепер всі розвинуті країни підозрюю в схожих махінаціях!!! Може в них не так все тупо і по-дебільному, але багатші країни можуть дозволити собі потужну хімію, яку не так вже і легко знайти і довести, що це допінг! Тому для мене всі ці медалі для Китаю, Німеччини, Англії, США... НІЧОГО НЕ ЗНАЧАТЬ!

Але вітаю з перемогою!
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25.07.2021 03:53 Ответить
дивлюсь, більшисть коментаторів навіть не знає хто це. забийте в гуглі, Даша заслуговуває на золото, вона одна з кращіх у світі вже не один рік.
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25.07.2021 10:05 Ответить
Красавица наша....
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25.07.2021 13:33 Ответить
 
 