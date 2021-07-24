Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио - бронзу в соревнованиях по дзюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Японка Фуна Тонаки одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право соревноваться за бронзовую медаль. В решающем поединке Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.
"Украинская дзюдоистка Дарья Билодид побеждает Ширу Ришон из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады", - следует из сообщения НОК.
Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр
ФОТО: Reuters
ФОТО: пресс-служба НОК
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коротенька, сива 1см?
Ну, хоча б колір шкіри не змінився?
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не каждому суждено познать смысл его посланий
Так він родом з Донецька, тому мабуть у нього каша у голові.
Украина оплатила на Олимпиаде в Токио все услуги для спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне...,включая развелекательные Шоу Японцев...сборной РАБссии не оплатили даже услуги туалетов,ТВ и кабельного ТВ и мобильной связи...Дима и правду сказал Ведмедев...ПРОСТО ДЕНЕГ СЕЙЧАС НЕТ,,,но вы держитесь ТАМ....
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Даринка - двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).
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лись сзади мечтали хотябы войти в десяточку.........
Ти - молодчинка. Не плач.
Бажаю золота на наступній олімпіаді.
Але вітаю з перемогою!