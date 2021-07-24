Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио - бронзу в соревнованиях по дзюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Японка Фуна Тонаки одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право соревноваться за бронзовую медаль. В решающем поединке Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.

"Украинская дзюдоистка Дарья Билодид побеждает Ширу Ришон из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады", - следует из сообщения НОК.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр

















ФОТО: Reuters







ФОТО: пресс-служба НОК