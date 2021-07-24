Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

По решению командующего ООС все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

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Пассажиропоток там был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию - 10 019 человек.