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Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в

По решению командующего ООС все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

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Пассажиропоток там был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию - 10 019 человек.

Госпогранслужба (6592) Донбасс (26958) КПВВ (330)


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Все КПВВ с ОРДЛО следует закрыть как минимум на 20 лет и прекратить выплату пенсий навсегда !
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24.07.2021 13:22 Ответить
100%, але чомусь із усіх політичних сил у Раді про це заявив один Голос! Із непарламентських - Свобода і Правий сектор...

Так, для довідки: перший пункт пропуску на лінії ромежування між Кореями відкрили, здається, через 50 років після закінчення війни!
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24.07.2021 14:21 Ответить
т.е. кормильцам приходится давиться в очередях на жаре или под ливнем чтоб въехать в ненавистную Украину? это ж надо так ненавидеть)))...чтоб так желать попасть ))))
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24.07.2021 13:30 Ответить
Нечего в Украине делать лугандонскому шлаку. Пусть у себя процветают.
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24.07.2021 14:45 Ответить
 
 