Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба
По решению командующего ООС все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
Пассажиропоток там был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию - 10 019 человек.
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Так, для довідки: перший пункт пропуску на лінії ромежування між Кореями відкрили, здається, через 50 років після закінчення війни!