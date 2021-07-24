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Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории

Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории

Запрет США на въезд в страну украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции Госдепартамента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.

Он напомнил, что украинский экс-премьер (1996-1997 гг.) Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США протестировали на Коломойском "виза-бан для упырей" - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) санкции (11491) США (27195) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+21
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 3437
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24.07.2021 13:32 Ответить
+19
Бене уже деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
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24.07.2021 13:37 Ответить
+12
вова і бєня вмєсте і до конца! і хрін з тією економікою країни! їх внукам точно хватить
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24.07.2021 13:37 Ответить
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опять за рыбу (и какую))) гроши )))
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24.07.2021 13:31 Ответить
Да ясно, что не конец!
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24.07.2021 13:31 Ответить
"Разрывы глушили биенье сердец,
Моё же мне громко стучало,
Что всё же конец мой - ещё не конец:
Конец - это чьё-то начало" (В.С.Висоцкій)
Треба розуміти, що Коломойським корупція не почалася і ним не закінчується. Можливо це буде здаватися пафосним, яле корупція починається з кожного рядового українця, як й несе гроші дрібному чиновнику за якусь, не варту виїденого яйця справу. Цей маленький українець не засуджує ні Коломойського (Дніпро спас від кацапії), ні Ахметова (Нас годує), ні Пінчука (Такий філантроп), ні новоявленого нувориша Зєлжнского(Він такий лампочка! Зробив себе сам!). Навпаки і у душі, і у застільниз розмовах захоплено говорить:"Вміють жити!!!". І закінчиться корупція теж у голові пересічного українця, якому здоровий глузд не дозволить нести копійчину за те, щоб вирішити власну проблему у не правовий спосіб.
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24.07.2021 13:53 Ответить
Нічого пафосного в ваших словах немає-це реалії. В багатьох країнах були часи корупції, включно з США але зараз рівень дуже низький. В Україні, звичайні чиновники, дістають доступ до якихось неймовірних потоків дикого кешу! Але з яких рівчаків починаються ці потоки? Із кишень звичайних громадян, котрі вимагають від бюрократа порушити закон за хабар. То кого тут вина? Потрібно наказувати дві сторони!
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24.07.2021 14:00 Ответить
Ну и комик...
Напоминаю - Байден, Меркель, Берлускони и иже с ними.
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24.07.2021 14:41 Ответить
Слід, нарешті, всім зрозуміти, що війна з росією на південному сході України не є ані міждержавним конфліктом, а тим більше - не внутрішньоукраїнським конфліктом!

Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!

А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .

Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!

Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :

- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.

ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...

На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!

PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.

2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"

3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.

4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
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24.07.2021 14:57 Ответить
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 3437
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24.07.2021 13:32 Ответить
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 6375
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24.07.2021 13:34 Ответить
До речі,я прокурора саме ці цигарки майже 15 років,і рівно рік назад кинув палити.Багато хто каже,зо завдяки KENT nano1
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24.07.2021 16:42 Ответить
Здається Марк Твен казав: "Нема нічого легшого ніж кинути палити. Я вже 40 раз кидав". Після першого року 90% починають знову палити і темпом доганяють упущене.
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24.07.2021 19:34 Ответить
вова і бєня вмєсте і до конца! і хрін з тією економікою країни! їх внукам точно хватить
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24.07.2021 13:37 Ответить
Бене уже деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
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24.07.2021 13:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/Margo1370

https://mobile.twitter.com/Margo1370 Margo @Margo1370

https://mobile.twitter.com/Margo1370 https://mobile.twitter.com/Margo1370



Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07.2021 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
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24.07.2021 13:51 Ответить
Это по простому называется "картотека". А еще проще -- внутренний дефолт по бюджетным обязательствам власти. Докерувалась зеленая плесень до полной задницы. И таки да, последний раз картотеку вводили еще в середине года именно летом 2013 года.
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24.07.2021 13:57 Ответить
Та лан. Ну влепили какие-то там санкции, и шо? Даже США ему ничего толком не смогли сделать, и сомнительно, что смогут что-то большее.
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24.07.2021 13:56 Ответить
Ага. Беню и его подельников ФБР огласило в междугородный розыск. Дубилет уже арестован в Израиле и решается вопрос его выдачи в США. Беня не просто так сбежал с Израиля в Украину как только его кукла стала президентом.
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24.07.2021 14:01 Ответить
Ну и?

Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 4754
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24.07.2021 14:44 Ответить
Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 7709
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24.07.2021 14:45 Ответить
Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 9324
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24.07.2021 14:46 Ответить
Это точно. Бородатая бабушка клоуна с удовольствием сдаст Украину в лапы рабсеи. Ему деваться некуда: уедет из Украины в любую другую страну ФБР достанет. Уедет в рабсею - до нитки разденут и сгинет непонятным образом. У Бени только один выход выйти из этой ситуации: сдать Украину целиком бункерфюреру.
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24.07.2021 14:39 Ответить
Це конєц для Зе.
Скільки ще часу потрібно зебілам, щоб помітити як їх грабує Беня ?
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24.07.2021 13:39 Ответить
А охметов молодец ? Пинчук ? Косюк ?
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24.07.2021 13:47 Ответить
Беня должен государству Украина более 200 млрд Кто еще у нас смог получить такой гешефт со своей власти? Пинчук и Ахметкы для Бени -- жалкие ученики.
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24.07.2021 14:04 Ответить
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 9125
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24.07.2021 13:40 Ответить
Нюанс в том, что не по закону и там и здесь. Потому это дело американское и скоро это напомнят одному "визитеру".
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24.07.2021 13:48 Ответить
Шо там Лазоренко ? История продолжается ?
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24.07.2021 13:49 Ответить
Вора и афериста колоиойшу крышует пахан Зе, а пахана крышуют 30% быдлячего населения, шансов у Штатов посадить вора мало
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24.07.2021 13:54 Ответить
не вір проплаченим "Рейтингам"!
А, втім, тобі, 73/43%зебілу кожна його моча - все роса.
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24.07.2021 14:34 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!
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24.07.2021 14:31 Ответить
а где нормальный антиолигархический закон
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24.07.2021 14:35 Ответить
Зеля бородатую бабушку в обиду не даст
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24.07.2021 14:40 Ответить
А в Україні бєня - хазяїн президента...
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24.07.2021 14:52 Ответить
Найдите криминал Бени в США или как с Фирташем и потребуйте от Украины экстрадиции.
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24.07.2021 15:05 Ответить
Зеля би давно не відмовився від американської програми захисту свідків, навіть десь на Алясці, у фіГвамі, як місцевий індіанець зі своєю скво.. але кроти хйла та Бєні понаривали нір на Банковій - ноги поламаєш, доки добересся до виходу..
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24.07.2021 15:07 Ответить
нужна петиция про выдачу каломойши штатам, кто умеет создавать подобные петиции? и пусть зеля почешет сильнее репу....
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24.07.2021 15:14 Ответить
Посадите этого преступника, он для Украины хуже *****.
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24.07.2021 16:08 Ответить
Зеленський попав: китайський кар'єрний ліфт і червона зірка Давида
https://www.youtube.com/watch?v=M81Q5O71trY
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24.07.2021 16:22 Ответить
 
 