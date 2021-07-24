Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории
Запрет США на въезд в страну украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции Госдепартамента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.
"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.
Он напомнил, что украинский экс-премьер (1996-1997 гг.) Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.
Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.
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Моё же мне громко стучало,
Что всё же конец мой - ещё не конец:
Конец - это чьё-то начало" (В.С.Висоцкій)
Треба розуміти, що Коломойським корупція не почалася і ним не закінчується. Можливо це буде здаватися пафосним, яле корупція починається з кожного рядового українця, як й несе гроші дрібному чиновнику за якусь, не варту виїденого яйця справу. Цей маленький українець не засуджує ні Коломойського (Дніпро спас від кацапії), ні Ахметова (Нас годує), ні Пінчука (Такий філантроп), ні новоявленого нувориша Зєлжнского(Він такий лампочка! Зробив себе сам!). Навпаки і у душі, і у застільниз розмовах захоплено говорить:"Вміють жити!!!". І закінчиться корупція теж у голові пересічного українця, якому здоровий глузд не дозволить нести копійчину за те, щоб вирішити власну проблему у не правовий спосіб.
Напоминаю - Байден, Меркель, Берлускони и иже с ними.
Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!
А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .
Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!
Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :
- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.
ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...
На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!
PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.
2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"
3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.
4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
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Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07.2021 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
Скільки ще часу потрібно зебілам, щоб помітити як їх грабує Беня ?
А, втім, тобі, 73/43%зебілу кожна його моча - все роса.
https://www.youtube.com/watch?v=M81Q5O71trY