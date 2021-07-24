Ляшко предлагает Кабмину назначить Фенчак и Бойко заместителями главы Нацслужбы здоровья

Глава Минздрава Виктор Ляшко определился с кандидатурами заместителей главы Нацслужбы здоровья, кототрых он будет предлагать назначить Кабмину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"По результатам проведенных собеседований предложу Правительству назначить на должности заместителей Председателя Национальной службы здоровья Украины:

Анну Фенчак, которая обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик;

Татьяну Бойко, которая будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления", - написал он.

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Он продолжил: "Надеюсь, что на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года. Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, немножко больше, чем сто).

Осталось сделать еще один шаг - выбрать руководителя НЗСУ. Ждем объявления о начале конкурса".

"А может и не на один) обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - резюмировал Ляшко.

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