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Ляшко предлагает Кабмину назначить Фенчак и Бойко заместителями главы Нацслужбы здоровья

Ляшко предлагает Кабмину назначить Фенчак и Бойко заместителями главы Нацслужбы здоровья

Глава Минздрава Виктор Ляшко определился с кандидатурами заместителей главы Нацслужбы здоровья, кототрых он будет предлагать назначить Кабмину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"По результатам проведенных собеседований предложу Правительству назначить на должности заместителей Председателя Национальной службы здоровья Украины:
Анну Фенчак, которая обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик;
Татьяну Бойко, которая будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внес предложение Кабмину объявить новый конкурс, - Ляшко о конкурсе на главу Нацслужбы здоровья

Он продолжил: "Надеюсь, что на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года. Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, немножко больше, чем сто).
Осталось сделать еще один шаг - выбрать руководителя НЗСУ. Ждем объявления о начале конкурса".

"А может и не на один) обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - резюмировал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

медицина (2527) Ляшко Виктор (1366) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+2
За бюджетные деньги можно и больше заместителей назначить, а чего, гулять так гулять.
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24.07.2021 14:52 Ответить
+2
Гадаю що з цього рая ....! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!))))
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24.07.2021 14:53 Ответить
+1
Войну надо с Московией закончить, а так получается что власть готовит уже штат для другой страны в союзе с Московией
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24.07.2021 15:08 Ответить
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За бюджетные деньги можно и больше заместителей назначить, а чего, гулять так гулять.
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24.07.2021 14:52 Ответить
Для того, чтобы была нормальная статистика медицине крайне нужна цифровизация работы медиков. Чтобы не было "отфонарных " данных. В этом вопросе мы так далеки от цивилизованного мира, кот тратит большие деньги на такие процессы!!! Это очень важно для здоровья людей.
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24.07.2021 17:58 Ответить
Гадаю що з цього рая ....! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!))))
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24.07.2021 14:53 Ответить
Войну надо с Московией закончить, а так получается что власть готовит уже штат для другой страны в союзе с Московией
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24.07.2021 15:08 Ответить
Зеля уже давно закончил,в глазах ***** доброта и тепло,поэтому никто уже ничего не ожидает от Украины,мы изгои и должны тихо быть,у людей бизнес большой
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24.07.2021 15:58 Ответить
если создается новая загадочная Нацслужба здоровья, то зачем нам МинЗдрав, при котором граждане беспокоятся о своем здоровье самостоятельно.МинЗдрав - роспустить.
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24.07.2021 16:37 Ответить
Нац служба здоровья работает уже 5-6 лет. Она определяет те тарифы на мед помощь, по кот нам всем ее оказывают... Какие тарифы утвердят на каждый пакет лечения болезней (в зависимости от величины финансов из бюджета на медицину), на столько денег мы и получаем мед помощь. НСЗУ явл распорядителем фин средств. Просто не было Главы, были и.о.
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24.07.2021 17:49 Ответить
Ха, обещает, клоун похлеще обещал, ну и что, где его обещания? Точно также и у этих будет, народ уже не верит всяким брехливым словам, просто народ далеко уже не лохи.
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24.07.2021 17:14 Ответить
Чому не навпаки - спочатку обрати Голову, а він вже буде підбирати заступників? Все рівно як їхати на коні задом наперед... на коні ж та їдемо
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24.07.2021 17:40 Ответить
Цей, вочевидь, мовний сертифікат для службовців купив, бо аби не купив, знав би, що в українській мові прізвища на "О" чоловічого роду відмінюються і в родовому відмінку треба писати БойкА, але то для зєльоних - високі матерії.
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24.07.2021 18:50 Ответить
 
 