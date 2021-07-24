Приветствуем заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2, - послы G7
Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Твиттере.
"Послы G7 с удовольствием обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата. Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля", - следует из сообщения.
Кроме этого, отмечается, что послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу. Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создания условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей.
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