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Приветствуем заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2, - послы G7

Приветствуем заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2, - послы G7

Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Твиттере.

"Послы G7 с удовольствием обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата. Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля", - следует из сообщения.

Кроме этого, отмечается, что послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу. Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создания условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей.

Читайте также: Работаем над уменьшением добычи угля и развитием безопасных источников энергии, - Абрамовский

Автор: 

G7 (850) климат (164) экология (1609) уголь (1001) Абрамовский Роман (51)


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Топ комментарии
+18
можно вопрос, а чем будем топиться,ТЭС? газом по 500 и выше баксов?зеленой электроэнергией по 10 грн киловатили чем? Чем будем балансировать атомную энергетику?
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24.07.2021 15:13 Ответить
+11
Это особенно смешно на фоне резкого роста добычи и потребления угля в Европе
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24.07.2021 15:14 Ответить
+10
мазут горит без выделения со2 ?
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24.07.2021 15:23 Ответить
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вопрос для дебилоидов, а чем лохторату платить за электричество и отопление??? почками???
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25.07.2021 16:15 Ответить
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