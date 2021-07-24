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Новости
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7 украинцев госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Польше. Аварию спровоцировала пьяная женщина-водитель, - местные СМИ

7 украинцев госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Польше. Аварию спровоцировала пьяная женщина-водитель, - местные СМИ

Десять человек травмированы в результате ДТП с участием легкового автомобиля Nissan Quashquai и микроавтобуса Volkswagen в Польше. Среди травмированных - семь украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.pl.

Подчеркивается, что авария произошла утром на трассе вблизи города Радомско в Лодзинском воеводстве. Транспортные средства оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

В автобусе находилось девять человек, в том числе семеро граждан Украины. Все они получили травмы и доставлены в больницы ближайших городов.

По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

36-летняя гражданка Польши, которая управляла автомобилем Nissan, также была госпитализирована. В ее крови обнаружили алкоголь. Первый тест на состояние алкогольного опьянения показал 4 промилле алкоголя в крови. Предварительно, полиция выяснила, что именно она спровоцировала столкновение с автобусом из-за того, что неожиданно выехала на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец погиб в ДТП на севере Польши

Автор: 

ДТП (7687) Польша (8518) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+8
С учетом того,что 4.9-смертельная доза,мадам не плохо "откушала"
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24.07.2021 16:22 Ответить
+3
Пані сі напили
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24.07.2021 15:40 Ответить
+3
Пердольнула пляшчинку.
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24.07.2021 15:46 Ответить
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Пані сі напили
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24.07.2021 15:40 Ответить
Пердольнула пляшчинку.
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24.07.2021 15:46 Ответить
4проміллє це й не одну...
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24.07.2021 20:43 Ответить
А п'яна жінка, теж була ...?
Чи вона польска курва?
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24.07.2021 15:41 Ответить
поляки також ********** оковиту... ось і результат.
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24.07.2021 15:42 Ответить
А хто іі не любить?
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24.07.2021 15:57 Ответить
Я.
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24.07.2021 18:15 Ответить
Кстати, поляки же ее и изобрели, не нарасия. Нарасия пока "изобрела" только лапти и шампанское.
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24.07.2021 18:40 Ответить
Сьогодні по радівє чув цю новину
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24.07.2021 20:44 Ответить
Не в "канавах", а в кюветах, невігласи.
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24.07.2021 15:56 Ответить
С учетом того,что 4.9-смертельная доза,мадам не плохо "откушала"
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24.07.2021 16:22 Ответить
А если у пани 120 кг. веса?
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24.07.2021 16:35 Ответить
Тогда,мадам под шофе
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24.07.2021 16:42 Ответить
Промілле - це концентрація речовини, а не її кількість.
Тобто в даному випадку - концентрація алкоголя в крові.
Отже ця цифра не залежить від ваги клієнтки.
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24.07.2021 18:15 Ответить
определяют дозу в крови. вес сдесь не при чем. сколько жира не нажри а мозг остаеться прежним.
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24.07.2021 19:11 Ответить
Чим більше українців на дорогах, тим більше аварій.
Так же ?
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24.07.2021 16:33 Ответить
Что с Вами?
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24.07.2021 18:16 Ответить
Не удивлюсь, если гражданка Польши в прошлом украинка
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24.07.2021 20:11 Ответить
Не здивуюся,
якщо ви любитель рюзкого мира.
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24.07.2021 20:16 Ответить
Аби тільки українці не були нелегалами
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24.07.2021 20:46 Ответить
Щось тут наплутали, 4 проміле це 2 бутилки горілки чи коньяку, хіба жіночка має вагу 200 кг.
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24.07.2021 21:52 Ответить
 
 