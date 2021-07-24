7 украинцев госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Польше. Аварию спровоцировала пьяная женщина-водитель, - местные СМИ

Десять человек травмированы в результате ДТП с участием легкового автомобиля Nissan Quashquai и микроавтобуса Volkswagen в Польше. Среди травмированных - семь украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.pl.

Подчеркивается, что авария произошла утром на трассе вблизи города Радомско в Лодзинском воеводстве. Транспортные средства оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

В автобусе находилось девять человек, в том числе семеро граждан Украины. Все они получили травмы и доставлены в больницы ближайших городов.

По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

36-летняя гражданка Польши, которая управляла автомобилем Nissan, также была госпитализирована. В ее крови обнаружили алкоголь. Первый тест на состояние алкогольного опьянения показал 4 промилле алкоголя в крови. Предварительно, полиция выяснила, что именно она спровоцировала столкновение с автобусом из-за того, что неожиданно выехала на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

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