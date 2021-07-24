РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12058 посетителей онлайн
Новости
2 632 122

Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией

Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией

Эстония направит Литве для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси 100 километров колючей проволоки и три беспилотника.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонной беседы с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в первую очередь из запасов Сил обороны в Литву отправят сто километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы. "С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотных летательных аппарата, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе", - сказал он.

О помощи попросили власти Литвы, отметив, что строительство заграждения на литовско-белорусской границе тормозится из-за отсутствия колючей проволоки. Эстония окажет ее безвозмездно.

Литва обратилась за помощью и к другим странам.

К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы. Ближайшая страна - Польша, но Польше колючая проволока нужна в первую очередь для собственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовский парламент признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, - резолюция

В настоящее время ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования. Заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 430 мигрантов - в 30 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

Власти Литвы называют возросшую миграцию организованной акцией Беларуси против Литвы.

Автор: 

Беларусь (7923) Литва (2512) мигранты (990) Эстония (1454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Лучше б пулеметов передали - было бы более эффективно. Хотя я люто поддерживаю дроны, которые бы отстреливали желающих нарушить границу
показать весь комментарий
24.07.2021 16:14 Ответить
+6
Маю досвід у будівництві парканів.

Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 8507
показать весь комментарий
24.07.2021 16:15 Ответить
+5
А мы не хотим помочь братьям литовцам таким нехитрым товаром , как колючка? Уже давно пора было скооперироваться и заняться вместе охраной границы с неадекватным Бульбофюрером. А у нас пока жаренный петух в задницу не клюнет
показать весь комментарий
24.07.2021 16:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Eto tebe doktor ili po palate druzja razkazali. Aras miniori ecio novy anekdot ili vsiotaki druzja po palate tak govorit. Mozet Napaleuon u tebia palate jest ili tam Lenin Aras oni tolko okruzajet mesnost i vyzyvajet miniorov imeno Vitkusa
показать весь комментарий
25.07.2021 00:18 Ответить
Uze sprosil pro kakije to boxeri u svojego lececego vraca Ili zavtra u vas oni prixodit v durdome?.Durak ti iz takix nikto daze nesmjitsia.Cytaj dalse ja razresaju svojemu doktoru i druzjam po palate razkazis
показать весь комментарий
25.07.2021 00:10 Ответить
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7246Jesli doktor razresit kupi sebe Boxer za 25 evro,budes imet i ti 1
показать весь комментарий
25.07.2021 00:26 Ответить
колючку - под напряжение

беспилотники - ударные
показать весь комментарий
24.07.2021 17:18 Ответить
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 4374

...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:19 Ответить
Сеня передаст Украине очередные 3 метра проволоки для укрепления границ
показать весь комментарий
24.07.2021 17:28 Ответить
"Эстония направит Литве для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси 100 километров колючей проволоки..."

А також 50 їжаків і 50 самок удава😜.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:04 Ответить
иии....крокодилы, крокодилов, по 5 метров и с двумя бошками!!!
показать весь комментарий
24.07.2021 18:05 Ответить
Чомусь пригадала загАдка зі шкільного дитинства:" Що буде, якщо схрестити вужа з іжаком"?
показать весь комментарий
24.07.2021 18:43 Ответить
Передайте ещё вагон с палёной водкой. Разбрасывать вдоль границы.
показать весь комментарий
24.07.2021 22:02 Ответить
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7934А ты предложи этим няшкам водяру.Вот и посмотрим,шо с тобой сделают)
показать весь комментарий
25.07.2021 10:40 Ответить
ДОБРИЙ ПРИКЛАД БРАТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ . УКРАЇНА МАЛА БИ ТАКОЖ ЩОСЬ ЗРОБИТИ , АДЖЕ ЛИТВА РЕГУЛЯРНО ПІДТРИМУЄ НАС .
показать весь комментарий
24.07.2021 22:04 Ответить
беспилотники и 100 км колючей проволоки нужно передавать с 1000 ГВт электроэнергии
показать весь комментарий
24.07.2021 23:22 Ответить
Da orgonizavali polioti s Iraka v Minsk.i ix siuda gonim.Nevrat I samoliot sami posodili s nasimi turistami Minske.Oj namecajestia ecio vam sankciji i eto grazdanin lukosenka zasluzil.
показать весь комментарий
25.07.2021 01:22 Ответить
Послушайте уважаемый, какое дело вам до рейсов из Ирака в Минск? или из какой то другой страны в Минск, это наше дело, не обязаны отчитываться. Про самолёт с вашими туристами ну не смешите уже, никто его насильно не садил, пилот принимал решение после консультаций, мы то причём? про эту историю есть целый фильм, всё до секунды рассказано и показано, посмотрите рекомендую, снимите все вопросы. Ваши специально устроили эту провокацию, чтобы ввести санкции и закрыть небо Евросоюза, надо признать получилось на отлично. Но это была последняя капля, белорусы вам этого не простят. По поводу Лукашенко, это наш президент, законно избранный, не сомневайтесь даже.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:30 Ответить
Priamoje delo nase k reisam s Iraka v Minsk,potom vse k nam idut.Nicego skoro oni u vas i ostanitsia budete kormit ix sami bulbi u vas jest Neznajete pocemu bezenci ot vas nazyvajet Belorus tiurmoj?Ili rasistami pocemu vas nazyvajet?Mozet licno lukosenka i vas prezident,no fakt sto ego daze Koreja nepriznala vybori kak takogo,sto tam govorit a drugix stranax .
показать весь комментарий
25.07.2021 10:05 Ответить
Ещё раз повторюсь, не ваше дело какие самолёты летают в Беларусь.К вашему сведению для беженцев у нас есть не только бульба, но и сало найдётся.Ваша Литва не весь мир и даже не его половина, признаёте вы нашего президента или нет для нас не имеет никакого значения, есть более могучие державы которые признали Лукашенко президентом и мы белорусский народ его выбрали, законно. Уймитесь уже. То что ваши беженцы называют нас тюрьмой и постами это не правда. У нас рассказывали как выбиваются нужные показания литовцами.Так что давайте не будем. Хотите узнать как живут Белорусы, приезжайте посмотрите лично, не разочаруетесь. Завидно вам, вот и лезите к нам,входите в состав РБ,будет вам счастье. Ваше правительство потерпело фиаско, к сожалению страна не расцветает в ЕС. Да и жителей меньше чем в Минске.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:22 Ответить
Беларусь может продать колючую проволоку Литве.У нас этого добра хватает
показать весь комментарий
25.07.2021 10:36 Ответить
Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект о предоставлении вида на жительство сотрудникам белорусских компаний https://www.currenttime.tv/a/lithuania-belarus-it/31237154.html Вот из за этого-все и началось.Литва собралась переманивать белорусских айтишников,а они приносят валюту в страну-несколько млрд$,каждый год.Лука,разумеется пришел в ярость-и отправил соседям наших черных братьев с Африки и Ближнего Востока Он бы еще и к вам не против отправить,но в Украину мигранты не пойдут даже под автоматом
показать весь комментарий
25.07.2021 11:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 