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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 24 июля враг 7 раз нарушил перемирие. Террористы открывали огонь из минометов под Авдеевкой и Водяным, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток 24 июля враг 7 раз нарушил перемирие. Террористы открывали огонь из минометов под Авдеевкой и Водяным, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Пивденного и Широкино российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 10 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из 120-мм минометов вблизи Опытного и Песков, БПЛА врага пересек линию разграничения на Луганщине, - ООС

обстрел (27982) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Террористы нарушили перемирие!

...надо разбросать над ними листовки с томографией зелиной головы... -- где война давно закончилась...
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24.07.2021 17:37 Ответить
Авдіївка це пастка для ЗСУ, потрібно йти у наступ і брати Ясинувату та заходити в Донецьк, щоб унеможливити знищення Авдіївки вогневим мішком! Терористи знаходяться від Авдіївки на відстані пострілу міномета - 7км і прострілюють всіма калібрами всі дороги які підходять до Авдіївки і можуть в будь який момент нанести вогневе ураження по Авдіївці і знищити її і не дати підійти резервам ЗСУ і медикам і це буде катастрофа! Авдіївку потрібно або евакуйовувати повністю і закривати для цивільного населення, або деблоковувати Авдіївку наступом на жд. вокзал/ДАП/Путіловський міст з однієї сторони і наступом на Ясинувату з іншої сторони! Генштаб на чолі з Хомчаком нічого не зробив за ці роки для деблокації Авдіївки та відкидання терористів від Авдіївки на відстань більше 20 км. (відстань ведення ефективного вогню польової артилерії та РСЗВ Град).
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24.07.2021 18:15 Ответить
Надо, надо, надо нам, ребята -- жизнь красивую прожить! (с)
-- берёшь Зелю -- и с ним -- на самый Ноль Линии Фронта -- с целью разрыва и прорыва!

...но, сперва к Бене надо будет зайти... -- а тебя к нему не пустят почему-то? ...*)
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24.07.2021 18:31 Ответить
Перемога на фронті забезпечується підготовкою резервів в тилу, а не сидінням на нулі. Ми програли військову компанію 2014 року тому що Генштаб не мав підготовлених резервів. Муженко загрався в танчки на нулі, замість того щоб працювати в тилу і робити свою роботу як Начальника Генштабу! Потрібно було не на танках гоцати по фронту, а висунути на фронті бригади в повному складі і нарізати комбригам зони відповідальності і не лізти зі своїми геніальними полководчеськими задумами на самий нуль! А самому потрібно було контролювати ситуацію взагалі і втручатись там де було найгірше, відправляючи на ці ділянки свіжі резерви! На жаль Муженко цього не робив і тому програв битву москалям! Зараз Хомчак повторює помилки Муженка, замість підготовки потужних резервів Хомчак грається в полководця, їздить на фронт щось там дивиться, хоча це не його робота, він має дивитись в граничну чисельність ЗСУ і збільшувати її до 400 тис. військовослужбовців!
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24.07.2021 18:53 Ответить
Короче, Склифасовский! (с)
Есть ты и Беня. -- и хто из вас победит? *)
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24.07.2021 19:04 Ответить
 
 