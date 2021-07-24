С начала суток 24 июля враг 7 раз нарушил перемирие. Террористы открывали огонь из минометов под Авдеевкой и Водяным, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Пивденного и Широкино российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет".
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...надо разбросать над ними листовки с томографией зелиной головы... -- где война давно закончилась...
-- берёшь Зелю -- и с ним -- на самый Ноль Линии Фронта -- с целью разрыва и прорыва!
...но, сперва к Бене надо будет зайти... -- а тебя к нему не пустят почему-то? ...*)
Есть ты и Беня. -- и хто из вас победит? *)