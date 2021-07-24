С начала суток 24 июля враг 7 раз нарушил перемирие. Террористы открывали огонь из минометов под Авдеевкой и Водяным, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Пивденного и Широкино российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет".

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