Суд оправдал анестезиолога в деле смерти 2-летнего ребенка в стоматологической клинике Мариуполя
В Мариуполе завершилось судебное разбирательство резонансного дела 2017 года о смерти двухлетнего ребенка в стоматологии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Приазовский рабочий.
Как рассказал во время пресс конференции руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, суд оправдал 52-летнюю врача-анестезиолога, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка.
Известно, что трагедия произошла 22 июля 2017 года.
Тогда родители привели своего сына на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры ребенку стало плохо и он умер.
Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию - марлевый тампон, который перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.
Однако, 19 июля 2021 года Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому, медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...ну, не знаю -- родители на такое согласились... -- соучастники.
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
Я не бажаю такого Україні, треба добиватися по Закон, окрім випадків з сепаратистами та ворогом - рф й їх посіпаками - тут без суда та слідства ворог- тримай кулю.
"да нєт, ето случайность, нікто нє віноват і рукі у нас нє крівиє"
Отец девочки пытался добиться справедливости, но зубника быстро уволили и дело было слито.
И как после этого всего верить в справедливость и законность?! На ум приходит только самомуд, как единственный способ добиться хоть какой-то правды
Брекети ставити? Батьки не сповна розуму.
Скажите , а якщо карієс!? Не треба годувати різною гидотою. Моя донька до 2 років і 3 місяців мамина молоко пила.
мадам, якщо ви дійсно стоматолог, то з огляду на ситуацію (а я впевнений, що це не перший випадок дитячої смерті від стоматологічного втручання) повинні були погодитись з опонентом, що ризик мати хворий зуб ніщо порівняно з ризиком померти (я живу з хворими зубами вже більше 60 років ).
ви навіть не помічаєте своєї цинічності: Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. типу всі так роблять. А мова йде про дворічну дитину! В якої й зубів толком немає.
ще раз: навіщо дворічній дитині хірургічне втручання? Може потрібно було б змінити систему харчування? Воду хоча б.
ви, мабуть, прихильниця саме інопланетної теорії.
P.S.: "теорії" - це не зовсім те саме, що причини.
А якщо трубу чи арматуру замотати в марлю, чи ножа, пістолета?
Кулю замотати в марлю, саме те що потрібно.