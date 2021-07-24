Суд оправдал анестезиолога в деле смерти 2-летнего ребенка в стоматологической клинике Мариуполя

В Мариуполе завершилось судебное разбирательство резонансного дела 2017 года о смерти двухлетнего ребенка в стоматологии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Приазовский рабочий.

Как рассказал во время пресс конференции руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, суд оправдал 52-летнюю врача-анестезиолога, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка.

Известно, что трагедия произошла 22 июля 2017 года.

Тогда родители привели своего сына на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры ребенку стало плохо и он умер.

Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию - марлевый тампон, который перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако, 19 июля 2021 года Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому, медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

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