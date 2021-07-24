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Суд оправдал анестезиолога в деле смерти 2-летнего ребенка в стоматологической клинике Мариуполя

В Мариуполе завершилось судебное разбирательство резонансного дела 2017 года о смерти двухлетнего ребенка в стоматологии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Приазовский рабочий. 

Как рассказал во время пресс конференции руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, суд оправдал 52-летнюю врача-анестезиолога, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка.

Известно, что трагедия произошла 22 июля 2017 года.

Тогда родители привели своего сына на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры ребенку стало плохо и он умер.

Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию - марлевый тампон, который  перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако, 19 июля 2021 года Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому, медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

Читайте на Цензор.НЕТ - 2-летний ребенок умер от наркоза в мариупольской стоматологии

дети (6581) Мариуполь (5726) смерть (9254)


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Топ комментарии
+12
Занесла бабло, хватило на районную судью. А на судью апелляции хватит?
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24.07.2021 19:05 Ответить
+9
типу там де зброя дозволена, можна стріляти дантистів?
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
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24.07.2021 19:31 Ответить
+8
А було б в Україні дозволене володіння зброєю, пристрелив би батько в стані афекту суддю та анестезіолога і через 5-10 подібних випадків і судді б перестали бути такими продажними, і анестезіологи (і не тільки вони) відповідальніше ставилися б до своїх обов'язків.
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24.07.2021 19:09 Ответить
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Страшно когда умирают дети.
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24.07.2021 19:01 Ответить
Занесла бабло, хватило на районную судью. А на судью апелляции хватит?
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24.07.2021 19:05 Ответить
Если занесла и в прокуратуру то никакой апелляции не будет.
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24.07.2021 19:32 Ответить
Буде, але якої якості? З іншого боку, якби занесли в прокуратуру то і підозри би із судом не було, а він був...
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24.07.2021 19:59 Ответить
Двухлетний ребёнок по наркозом у дантиста?
...ну, не знаю -- родители на такое согласились... -- соучастники.
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24.07.2021 19:07 Ответить
Це поширена практика.
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24.07.2021 19:54 Ответить
А було б в Україні дозволене володіння зброєю, пристрелив би батько в стані афекту суддю та анестезіолога і через 5-10 подібних випадків і судді б перестали бути такими продажними, і анестезіологи (і не тільки вони) відповідальніше ставилися б до своїх обов'язків.
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24.07.2021 19:09 Ответить
типу там де зброя дозволена, можна стріляти дантистів?
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
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24.07.2021 19:31 Ответить
Ви бажаєте жити у Сомалі або Венесуелі? Там щось не так - застрель.
Я не бажаю такого Україні, треба добиватися по Закон, окрім випадків з сепаратистами та ворогом - рф й їх посіпаками - тут без суда та слідства ворог- тримай кулю.
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24.07.2021 20:09 Ответить
Обличчя мрійника про короткоствол. Не здивуюся якщо ще й зебіла.
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25.07.2021 07:24 Ответить
Як завжди всі колєги дружно виступили на суді:
"да нєт, ето случайность, нікто нє віноват і рукі у нас нє крівиє"
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24.07.2021 19:29 Ответить
Знаю случай, когда зубной врач халатно отнёсся к своей работе и пломбируя зуб ребенку не почистил как следует каналы, а тупо запломбировал. Это было летом, ребенка родители отвезли в детский лагерь с уверенностью что с зубами все ок. Но в лагере у девочки заболел зуб и уже через сутки она была в реанимации с менингитом, а далее инсульт.полгода больничных кошмаров для родителей - благодаря толковым врачам вытянули ребенка с того света. Но выйдя из больницы она уже была инвалидом в 12 лет.
Отец девочки пытался добиться справедливости, но зубника быстро уволили и дело было слито.
И как после этого всего верить в справедливость и законность?! На ум приходит только самомуд, как единственный способ добиться хоть какой-то правды
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24.07.2021 19:31 Ответить
Навіщо дворічну дитину тягнути в стоматологічну клініку?
Брекети ставити? Батьки не сповна розуму.
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24.07.2021 19:36 Ответить
Молочні зуби теж треба лікувати. Уявляєте?
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24.07.2021 19:56 Ответить
Но не радіально, в два рочки навіть не всі зуби вилізли , десять у кращому випадку.
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24.07.2021 20:02 Ответить
По вашому зуби починають псуватись тільки коли всі вилізуть?
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24.07.2021 20:06 Ответить
А ви би повили свою дворічну дитину до стоматолога?
Скажите , а якщо карієс!? Не треба годувати різною гидотою. Моя донька до 2 років і 3 місяців мамина молоко пила.
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24.07.2021 20:09 Ответить
Є діти що панічно бояться лікувати зуби. Що з такими робити? Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. Чи ви з якогось забитого села?
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24.07.2021 20:27 Ответить
Шановна, в дворічному віці, апріорі, не повинно бути проблем з зубами! А робити наркоз дитині в два роки в провінціал ній стоматології, це нонсенс!
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24.07.2021 20:35 Ответить
Ви маєте медичну освіту? Чи просто ляпаєте що на розум прийде?
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24.07.2021 20:39 Ответить
А пані медик? Серйозні хвороби ротової порожнини не лікують в маріупольській стомології
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24.07.2021 20:41 Ответить
Я стоматолог. І мені неприємно спілкуватись з таксистами і перукарями про проблеми седації в дитячій стоматології.
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24.07.2021 20:43 Ответить
А пані колись наркоз дворічній дитині без перевірки на реакцію?
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24.07.2021 20:45 Ответить
Бачу, ви так нічого і не зрозуміли. Ще раз повільно прочитайте, від чого померла дитина.
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24.07.2021 20:59 Ответить
Ви хоч розумієте різницю між наркозом і місцевим знеболенням? Де вас таких тупих штампують?
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24.07.2021 21:01 Ответить
Це вас "стоматологів" наштампували за гроші і "півкабанчика", а я закінчив університет ім. Шевченка і ні копійки не платив.
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24.07.2021 21:32 Ответить
Серйозно? А по вашому IQ і не скажеш.
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24.07.2021 21:34 Ответить
А ви , моє IQ вже приміряли? Стоматологи в цьому фахівці
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24.07.2021 21:37 Ответить
Звичайно. Коли 30 років працюєш з людьми, стаєш психоаналітиком на пів ставки. )
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24.07.2021 22:11 Ответить
Зважаючи на ваш стаж, пропоную закінчити дискусію.
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24.07.2021 22:13 Ответить
Пропозиція приймається.
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24.07.2021 22:24 Ответить
В Маріуполі 450 тисяч населення. На провінцію не тягне зовсім.
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24.07.2021 20:40 Ответить
А ви там були?
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24.07.2021 20:42 Ответить
А ви в Токіо були? А там ще більше населення.
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24.07.2021 20:45 Ответить
Я працюю, мені нема часу кататись в Токіо, а про населення написали ви.
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24.07.2021 20:46 Ответить
о, зразу видно айкю - з якогось забитого села?
мадам, якщо ви дійсно стоматолог, то з огляду на ситуацію (а я впевнений, що це не перший випадок дитячої смерті від стоматологічного втручання) повинні були погодитись з опонентом, що ризик мати хворий зуб ніщо порівняно з ризиком померти (я живу з хворими зубами вже більше 60 років ).
ви навіть не помічаєте своєї цинічності: Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. типу всі так роблять. А мова йде про дворічну дитину! В якої й зубів толком немає.
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25.07.2021 00:12 Ответить
Проблема не у віці дитини а у некомпетентності анестезіолога.
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25.07.2021 00:34 Ответить
проблема в тому, що дітей повинен лікувати дитячий лікар. Дитина - це не маленький дорослий. та ви повинні б самі це розуміти.
ще раз: навіщо дворічній дитині хірургічне втручання? Може потрібно було б змінити систему харчування? Воду хоча б.
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25.07.2021 00:46 Ответить
Бачу, ви дуже далекі від стоматології. Поясню на пальцях, щоб ви змогли зрозуміти: лікував зуби дитині дитячий стоматолог, а анестезіолог давав наркоз.
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25.07.2021 01:05 Ответить
Важко тупому щось пояснювати.
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25.07.2021 01:07 Ответить
тобто смерть дитини була оправдана?
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25.07.2021 15:13 Ответить
Якщо так званий "спеціаліст" не може простими словами пояснити щось неспеціалісту, то, швидше за все, цей "спеціаліст" є некомпетентним.
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25.07.2021 16:09 Ответить
Неможливо простими словами пояснити сантехніку теорію ядерного синтезу.
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25.07.2021 19:06 Ответить
дуже навіть можливо, якщо справді розумієш, а не робиш вигляд
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25.07.2021 20:02 Ответить
Дурного вчити - тільки псувати
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25.07.2021 20:21 Ответить
"Дурного вчити, що решетом воду носити".
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25.07.2021 21:17 Ответить
Відкрию секрет - якщо дітям чистити зуби, то вони не зіпсуються і випадуть всі здоровими.
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24.07.2021 22:48 Ответить
Вам треба Нобелівську премію дати )))
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24.07.2021 22:50 Ответить
я буду мовчати, щоб не позбавляти вас роботи
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24.07.2021 22:52 Ответить
Існує близько 200 теорій виникнення карієсу. Хоча для чого це вам? У вас є своя єдина правильна теорія. )
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24.07.2021 22:54 Ответить


ви, мабуть, прихильниця саме інопланетної теорії.
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25.07.2021 01:51 Ответить
Може якби ви не закинули навчання ще з часів царя Гороха то знали б, що ******* наука давно сформувала єдину концепцію утворення карієсу
P.S.: "теорії" - це не зовсім те саме, що причини.
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25.07.2021 02:00 Ответить
Якщо це так, то чому у дітей, які регулярно чистять зуби, теж є проблеми з карієсом?
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25.07.2021 08:15 Ответить
Якщо виключити низьку гігієну, то залишиться пару відсотків на порушення, які повинен виявити інший лікар.
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25.07.2021 16:15 Ответить
Усяке може бути. Може якась патологія
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24.07.2021 19:57 Ответить
Уже не первый случай такой...я помню был случай врач не расмотрел отсутсвие 0, нолика с запятой на ампуле ледокаина и уколол дозу 10кратной концетрации 8-летней девочке...и уже никто ничего не смог сделать
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24.07.2021 19:39 Ответить
На інших сайтах написано, що суд виправдав через недопустимість деяких доказів і порушення процедури їх збирання визначеною КПК. Просте запитання, а нах.ра нам такий КПК? Що це за процес, коли через один папірець чи помилку слідчого вбивця виходить на волю, замість захисту шукає невідповідності у заформалізованому до маразму Кодексі? Хто захистить батьків хлопця, хто дасть їм право справедливість?
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24.07.2021 19:56 Ответить
Во всем цивилизованном мире так. Если доказательство собрано с нарушением - оно считается ничтожным. Это заставляет полицию и прокуратору собирать доказательства без нарушений
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24.07.2021 22:28 Ответить
Ніде у світі не має такого дебільного КПК. Він сам по собі не дозволяє зібрати докази В законний спосіб. Ви різницю між порушили порядок і неможливо дотриматись порядку розумієте?
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25.07.2021 20:42 Ответить
Значит надо менять его. ВР чем занята?
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26.07.2021 16:34 Ответить
приймає закони які дозволяють Зеленському, Бєні та їх друзям пиляти бабло.
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28.07.2021 16:50 Ответить
а какой нолик на ампулах с лидокаином ? он насколько помню идёт в ампулах 2% для местного обезболивания и 10% для внутривенных инъекций
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24.07.2021 20:00 Ответить
В Україні лікарі ніколи винними не бувають. Усі лікарські комісії їх виправдовують. Вони завжди один одного покривають.
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24.07.2021 20:21 Ответить
Як і судді, як і мусора найвищої ланки, як і прокурви. Скрізь кругова порука
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24.07.2021 20:33 Ответить
Швидше всього дитину не заінтубували.
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24.07.2021 20:28 Ответить
Добре придумано, якщо задушити людину марлею, то це не буде злочином.
А якщо трубу чи арматуру замотати в марлю, чи ножа, пістолета?
Кулю замотати в марлю, саме те що потрібно.
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24.07.2021 22:02 Ответить
труба в марле это очень правильно
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25.07.2021 07:29 Ответить
Стоматологи сегодня это барыги которые под любым предлогом навязывают пациенту импланты и люди соглашаются на это издевательство доверяют этим хапугам...Беспощадно удаляют зубы которые еще можно сохранить и пломбировать только чтоб срубить бабло. К этой категории врачей относимся как субъективно негативное мнение...
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24.07.2021 23:08 Ответить
Это не только в Украине такие стоматологи.
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25.07.2021 14:27 Ответить
 
 