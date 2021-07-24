Боец 57-й ОМПБр Дмитрий Сивоконь, раненый в зоне ООС, умер в госпитале в Харькове, - волонтеры

Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь умер в госпитале в Харькове.

Об этом Суспільному сообщила харьковская волонтер Ярина Чаговец, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО", передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, боец ​​попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине. С ним эвакуировали еще нескольких раненых.

"Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер", - рассказала Чаговец.

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По информации львовской волонтера Светланы Сидоренко, у бойца остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.

По информации волонтеров, в Харьков из Херсона на прошлой неделе приехала жена бойца. Представитель Минобороны в Харьковской области Дмитрий Горбунов информации о военном, откуда он родом, пока не предоставил.