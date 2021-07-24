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Новости Теневая экономика
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С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда

С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда

По статистике, каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики. Это означает, что человек работает неофициально или же получает часть зарплаты неофициально.

Об этом рассказал заместитель главы Госслужбы по вопросам труда Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Однако, учитывая большое внимание, уделенное этой проблеме, и ряд введенных мер, в ведомстве констатируют: теневая занятость в настоящее время уменьшается.

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Имеет существенную тенденцию к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тыс. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 года по 1 апреля 2021 года, мы имеем уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест", - сообщил Дегнера.

Таких показателей, по его словам, удалось достичь благодаря целому комплексу мероприятий.

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"Это решения, которые принимаются по поддержке бизнеса во время пандемии. Потому что все эти программы связаны с тем, что они предоставляются на рабочие места, которые официально оформлены. И, безусловно, это комплекс мероприятий, которые принимаются всеми без исключения органами государственной власти по стимулированию перехода теневого рабочего места и выхода его на свет", - рассказал заместитель председателя Госслужбы по вопросам труда.

Дегнера отметил, что одними разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей. И с 14 июля в Украине началась активная фаза проверок.

"Мы за 14 дней этого месяца провели более 700 инспекционных посещений и обнаружили около 3 тыс. неформально занятых работников", - уточнил он.

Автор: 

занятость (47) Госслужба труда (37)


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Топ комментарии
+10
Другими словами, формальная безработица увеличилась на 495 тыс.человек.
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24.07.2021 21:03 Ответить
+9
С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда - Цензор.НЕТ 5169
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24.07.2021 21:10 Ответить
+5
Та да! Своєю боротьбою зелені закрили тисячі підприємств, які використовували напівлегальне працевлаштування через те, що не мали змоги платити високі зарплати і нести податкове навантаження на ці зарплати. Тільки тішитися тут нема чим. Бо значна частина звільнених з цих підприємств працівників просто поїхала платити податки, набагато менші за кордон, знайшовши роботу там, а інша частина просто залишилась без засобів для існування. Країни з сритомними урядами для детінізації зарплат щменшують податкове навантаження на ці зарплати. Для малого бізнесу. Зелені дебіли роблять все навпаки. Всупереч законам економіки.
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24.07.2021 21:57 Ответить
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Другими словами, формальная безработица увеличилась на 495 тыс.человек.
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24.07.2021 21:03 Ответить
Та да! Своєю боротьбою зелені закрили тисячі підприємств, які використовували напівлегальне працевлаштування через те, що не мали змоги платити високі зарплати і нести податкове навантаження на ці зарплати. Тільки тішитися тут нема чим. Бо значна частина звільнених з цих підприємств працівників просто поїхала платити податки, набагато менші за кордон, знайшовши роботу там, а інша частина просто залишилась без засобів для існування. Країни з сритомними урядами для детінізації зарплат щменшують податкове навантаження на ці зарплати. Для малого бізнесу. Зелені дебіли роблять все навпаки. Всупереч законам економіки.
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24.07.2021 21:57 Ответить
да и официальная занятость тоже уходит в небытие.
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24.07.2021 21:04 Ответить
Люди виздихали та виїхали жити у нормальних умовах (за кордон).
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24.07.2021 21:05 Ответить
С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда - Цензор.НЕТ 5169
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24.07.2021 21:10 Ответить
Бідоносець і там відмітився.
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24.07.2021 22:24 Ответить
Не ну они точно всех, а не только 73 процента считают идиотами! Они не пишут, шо СОЗДАЛИ 495 тыс. рабочих мест, они пишут, шо уничтожили 495 тыс, рабочих неофициальных мест! И ишо гордятся этим! Круто взяли зеленые!
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24.07.2021 21:26 Ответить
І не дарма вважають.... 73 - це справжні ідіоти! Немає значення яке зе при владі доки є ці 73.
але нема рецепту "посипати, щоб зникли", тож нам жити з цими істотами доки не зробимо з них людей!
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24.07.2021 22:24 Ответить
у вас за счет увеличения безработицы уменьшилась теневая.. вот же идиоты..
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24.07.2021 21:26 Ответить
виїхали на роботу там де платят
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24.07.2021 21:35 Ответить
А наскільки зросло безробіття і скільки виїхало за кордон шаруватих!?
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24.07.2021 21:35 Ответить
https://censor.net/ru/news/3278950/polsha_za_polgoda_vydala_ukraintsam_411_tysyach_viz 😆😆😆 "Неформальная занятость" у них сократилась...Люди просто свалили из этого дурдома.
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24.07.2021 21:36 Ответить
схоже геній з цієї совкової контори вважає перевірки бізнесу у дусі андропова єдиним стимулом для переходу до офіційного оформлення робітників. батіг є, а де пряник?
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24.07.2021 21:42 Ответить
Вони стали безробітними ,,,,.?
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24.07.2021 21:50 Ответить
ой, який молодець шмигаль! Обіцяв 500тис. робочих місць і зробив.... зенаволочь виконала обіцянку на 50% : півмільйона місць - виконано, відкрити чи закрити - яка різниця!
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24.07.2021 22:20 Ответить
Це інформація для тих, хто так волає, що КМ зменшив перелік отримувачів субсидій.
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24.07.2021 23:02 Ответить
Мне всегда было интересно, как они считают теневые рабочие места (равно как и теневой оборот бабла). Если это что-то теневое, значит это незаконно. Если это незаконно и они об этом знают, то они обязаны это пресечь. Если они об этом не знают, то откуда цифры?
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24.07.2021 23:24 Ответить
Теневые зарплаты в конвертах? Это те, которые регулярно получают зеленые безмозглые бездельники в ВР?
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25.07.2021 00:09 Ответить
Як рахували?

Як гвардія Пушиліна в ніч на 25 липня знищила 495 тисяч американських військових на кордоні між Донецьком та Авдіївкою?..
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25.07.2021 02:00 Ответить
это благодаря инвестициям, которые Членограй из Омана притаранил ?
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25.07.2021 07:16 Ответить
1го квітня будемо святкувати день президента
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25.07.2021 07:47 Ответить
Налог на зарплату с работодателя это чисто выдумка агентов влияния засрашки,высокие налоги и дорогостоящая рабочая сила гарантия отсутствия инвестиций из запада,а это слабая экономика и слабая страна.
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25.07.2021 08:15 Ответить
 
 