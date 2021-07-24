С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда

По статистике, каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики. Это означает, что человек работает неофициально или же получает часть зарплаты неофициально.

Об этом рассказал заместитель главы Госслужбы по вопросам труда Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Однако, учитывая большое внимание, уделенное этой проблеме, и ряд введенных мер, в ведомстве констатируют: теневая занятость в настоящее время уменьшается.

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тыс. неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Имеет существенную тенденцию к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тыс. А если брать в сумме уменьшение с начала 2020 года по 1 апреля 2021 года, мы имеем уменьшение неформальной занятости на 495 тыс. теневых рабочих мест", - сообщил Дегнера.

Таких показателей, по его словам, удалось достичь благодаря целому комплексу мероприятий.

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"Это решения, которые принимаются по поддержке бизнеса во время пандемии. Потому что все эти программы связаны с тем, что они предоставляются на рабочие места, которые официально оформлены. И, безусловно, это комплекс мероприятий, которые принимаются всеми без исключения органами государственной власти по стимулированию перехода теневого рабочего места и выхода его на свет", - рассказал заместитель председателя Госслужбы по вопросам труда.

Дегнера отметил, что одними разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей. И с 14 июля в Украине началась активная фаза проверок.

"Мы за 14 дней этого месяца провели более 700 инспекционных посещений и обнаружили около 3 тыс. неформально занятых работников", - уточнил он.