РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9711 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 601 15

Жителям ОРДЛО за нарушение правил въезда с оккупированных территорий грозит штраф свыше 5 тыс. грн, - спикер ГПСУ Демченко

Жителям ОРДЛО за нарушение правил въезда с оккупированных территорий грозит штраф свыше 5 тыс. грн, - спикер ГПСУ Демченко

Вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей за выезд через территорию России. От штрафов освобождены те, у кого есть уважительная причина для въезда-выезда.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Так, новые правила ввели на время карантина и до тех пор, пока незаконные вооруженные формирования не разблокируют движение в дорожных коридорах через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Для тех граждан, у кого нет уважительной причины - гуманитарных оснований, правила пересечения границы остаются прежними. За нарушение предусмотрен штраф - свыше 5 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда с оккупированной территории

"Это касается тех граждан, которые вынуждены ехать из-за болезни или на учебу, или для оформления документов. Также могут рассматриваться причины гуманитарного характера. Это и пенсионеры, и лица с инвалидностью - также для переоформления документов, когда граждане едут на подконтрольную украинской власти территорию. Однако стоит добавить, что в каждом случае пограничники будут проверять эти обстоятельства", - пояснил Демченко.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. 22 июля его подписал президент Владимир Зеленский. "Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров. В частности, речь идет о: возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимости принятия наследства", - следует из сообщения ОП.

Также читайте: Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6596) Донбасс (26958) штраф (1289)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Задовбав цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
показать весь комментарий
24.07.2021 22:43 Ответить
+7
Дивні люди, аднака. В Україну не хочуть, а самі пхнуться сюди. Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9854
показать весь комментарий
24.07.2021 23:40 Ответить
+3
А чого його їздить!
Сидить там де хотіли і не скавчить.
показать весь комментарий
24.07.2021 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого його їздить!
Сидить там де хотіли і не скавчить.
показать весь комментарий
24.07.2021 22:41 Ответить
Забажали "Русского мира" ,то їжте не обляпайтесь !!!)))
показать весь комментарий
24.07.2021 22:44 Ответить
Задовбав цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
показать весь комментарий
24.07.2021 22:43 Ответить
мене ні, пенсію можна і в ордло перевести в готівку, була б картка
показать весь комментарий
25.07.2021 07:29 Ответить
в стойло блд
показать весь комментарий
24.07.2021 22:46 Ответить
А що вам - "бандері" робить в "русскам мирє"? ПРиїдете - а Вам -"бандерівці" внуки отрути в їжу насиплють! У моєї дружини рідний брат з своєю жінкою нас "бандерами" в 2014-му обізвав і навіть на похорон матері не приїхав У нас нічого не "відпало" Живемо Внуків ростимо! Беріть з нас приклад - живіть поряд з дітьми! Перебирайтеся в "Новороссію" А до нас їздить будете по пенсію і по продукти!
показать весь комментарий
25.07.2021 05:04 Ответить
пять штук??? а двадцать... это не смешно...
показать весь комментарий
24.07.2021 23:16 Ответить
Дивні люди, аднака. В Україну не хочуть, а самі пхнуться сюди. Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9854
показать весь комментарий
24.07.2021 23:40 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29819108.html
показать весь комментарий
25.07.2021 07:30 Ответить
Украина делает всё, чтобы временно оккупированные территории с людьми не вернулись в состав Украины. Это далеко не первый шаг!
показать весь комментарий
25.07.2021 07:53 Ответить
це золота жила, як для укр погранців, так і для ордло. Тепер дозвіл на виїзд з ордло буде коштувати 4000грн, так само і вїзд на укр кордоні буде коштувати 4000грн. Корупція збільшиться
показать весь комментарий
25.07.2021 08:30 Ответить
І тут брехня.Почитайте,в законі який сьогодні вступив в дію, в яких випадках,колаборантів, не карають штрафом і ви побачите,що штрафи,фактично,відмінені.Коли вже влада буде турбуватись за своіх ТАК,як турбується за зрадників?Виявляється,що в Украіні треба зрадити державу і все в тебе буде Ок.Не вірете?Спитайте колаборантів ордло.Дві пенсіі,низькі тарифи,турбота з боку держави Украіна.А ті хто живуть в Украіні - почекають.Вони не зрадять,Вони будуть пахати.Може вже досить?
показать весь комментарий
25.07.2021 09:41 Ответить
Юхню придумали, у них всегда есть основание то за бумажкой то за выплатой то в центр занятости то за продуктами с голоду.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:03 Ответить
Странно 8 лет идет война предприятия работают в ОРДЛО на их пользу налоги платят тоже им а пенсию оформлять едут в свободную часть Украины?Это кто же заработал пенсию жителям ордло?
показать весь комментарий
25.07.2021 14:52 Ответить
 
 