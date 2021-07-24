Жителям ОРДЛО за нарушение правил въезда с оккупированных территорий грозит штраф свыше 5 тыс. грн, - спикер ГПСУ Демченко

Вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей за выезд через территорию России. От штрафов освобождены те, у кого есть уважительная причина для въезда-выезда.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Так, новые правила ввели на время карантина и до тех пор, пока незаконные вооруженные формирования не разблокируют движение в дорожных коридорах через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Для тех граждан, у кого нет уважительной причины - гуманитарных оснований, правила пересечения границы остаются прежними. За нарушение предусмотрен штраф - свыше 5 тыс. грн.

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"Это касается тех граждан, которые вынуждены ехать из-за болезни или на учебу, или для оформления документов. Также могут рассматриваться причины гуманитарного характера. Это и пенсионеры, и лица с инвалидностью - также для переоформления документов, когда граждане едут на подконтрольную украинской власти территорию. Однако стоит добавить, что в каждом случае пограничники будут проверять эти обстоятельства", - пояснил Демченко.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. 22 июля его подписал президент Владимир Зеленский. "Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров. В частности, речь идет о: возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимости принятия наследства", - следует из сообщения ОП.

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