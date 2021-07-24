"Повернись живим" собирает средства на модернизацию системы ПВО и борьбу с российскими дронами

Фонд "Повернись живим" недавно помог оборудовать командный центр одного из подразделений противовоздушной обороны, которое несет боевую службу на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.

И бойцы уже уничтожили российский беспилотник.

"Заметить и "приземлить" тот же беспилотник действительно сложно. Еще сложнее - попасть в его, пока не наделал беды. И ребята молодцы, справились с первого выстрела: российский "Орлан-10" разлетелся вдребезги и "ослепленная" артиллерия врага сразу же прекратила обстрел", - отметили в фонде.

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Также волонтеры передали в штаб Оперативно-тактического группировки "Крым" большую партию техники: ноутбуки, мониторы и мощные компьютеры.

"Повернись живим" подчеркивает, что военным всегда нужна мощная техника.

"Если у вас есть хороший ПК, ноутбук или плоские мониторы, и вы готовы передать их на нужды украинской армии - мы и воины Вооруженных сил будем невероятно благодарны. Напишите в личные сообщения нашей страницы или позвоните: +380685008800, и мы оговорим, как передать это удобным для вас способом", - подчеркивают в фонде.

Там отмечают, что желающие помочь также могут перевести посильную сумму средств по ссылке: https://savelife.in.ua/donate/.

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"Угроза с воздуха - не просто разговоры. Даже без боевой авиации, враг активно применяет различные беспилотники, чтобы разведывать наши позиции и корректировать огонь артиллерии. А это - наши раненые и погибшие защитники", - констатируют в организации.