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Новости Агрессия России против Украины
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"Повернись живим" собирает средства на модернизацию системы ПВО и борьбу с российскими дронами

Фонд "Повернись живим" недавно помог оборудовать командный центр одного из подразделений противовоздушной обороны, которое несет боевую службу на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.

И бойцы уже уничтожили российский беспилотник.

"Заметить и "приземлить" тот же беспилотник действительно сложно. Еще сложнее - попасть в его, пока не наделал беды. И ребята молодцы, справились с первого выстрела: российский "Орлан-10" разлетелся вдребезги и "ослепленная" артиллерия врага сразу же прекратила обстрел", - отметили в фонде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет

Также волонтеры передали в штаб Оперативно-тактического группировки "Крым" большую партию техники: ноутбуки, мониторы и мощные компьютеры.

"Повернись живим" подчеркивает, что военным всегда нужна мощная техника.

"Если у вас есть хороший ПК, ноутбук или плоские мониторы, и вы готовы передать их на нужды украинской армии - мы и воины Вооруженных сил будем невероятно благодарны. Напишите в личные сообщения нашей страницы или позвоните: +380685008800, и мы оговорим, как передать это удобным для вас способом", - подчеркивают в фонде.

Там отмечают, что желающие помочь также могут перевести посильную сумму средств по ссылке: https://savelife.in.ua/donate/.

Также читайте: РФ перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе БПЛА, мобильные комплексы связи и противопехотные мины, - разведка

"Угроза с воздуха - не просто разговоры. Даже без боевой авиации, враг активно применяет различные беспилотники, чтобы разведывать наши позиции и корректировать огонь артиллерии. А это - наши раненые и погибшие защитники", - констатируют в организации.

Повернись живим собирает средства на модернизацию системы ПВО и борьбу с российскими дронами 01

Автор: 

беспилотник (3796) ПВО (2855) помощь (7886) волонтеры (2642)


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Топ комментарии
+24
Знову як в лютому 14-го?
Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
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24.07.2021 23:23 Ответить
+21
Кляті порохоботи, знову допомогу для ЗСУ збирають... ні, щоб просто відосіки записати, де пенісом по роялю, як оце 73/43%зебіли допомагають...
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24.07.2021 23:24 Ответить
+16
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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24.07.2021 23:28 Ответить
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Знову як в лютому 14-го?
Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
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24.07.2021 23:23 Ответить
ну, кому воно потрібне, оте держоборонзамовлення... Це ж не дороги в ковідному фонді...
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24.07.2021 23:25 Ответить
Бюджетные деньги должны идти не на оборону, не на вооружение, не на госпитали, а на ремонт госдачи на Бирючьем, на повышение зарплат чиновникам, на университет имени гундосого наркомана и т. д.
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25.07.2021 07:41 Ответить
Кляті порохоботи, знову допомогу для ЗСУ збирають... ні, щоб просто відосіки записати, де пенісом по роялю, як оце 73/43%зебіли допомагають...
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24.07.2021 23:24 Ответить
Валить нужно отсюда при первой возможности.
Правительство = госизменники и воры.
"Волонтеры" = сплошняком воры.
Население страны = бараны.
Нет никакой возможности здесь и при таких условиях жить по-человечески.
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24.07.2021 23:26 Ответить
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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24.07.2021 23:28 Ответить
та воно ж подлякове платне чмо, куди ж воно подінеться? Тільки тут йому й платять...
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24.07.2021 23:36 Ответить
ты вали, а мы останемся.. ты и раньше особо нафиг не был нужен..
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24.07.2021 23:37 Ответить
Я хотел бы свалить для того, чтобы не слышать воя "сваливальщиков".
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24.07.2021 23:49 Ответить
вали по - тихому мудила
пока тя тут не завалило
хватай свой чорный чемоданск
и в мухосранск !
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25.07.2021 00:09 Ответить
А чим допоможуть квартальщики?
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24.07.2021 23:27 Ответить
Вот так куётся ПВО страны. Небо на замке.
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24.07.2021 23:29 Ответить
Это как 18-й летний начинающий пилот Руст внезапно приземлился на Красной площади, после стольких лет и миллиардов старорежимных рублей расходов на ПВО Совка?
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24.07.2021 23:44 Ответить
Да, примерно так.
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24.07.2021 23:46 Ответить
а где наша передовая разработка которая тушит все сигналы беспилотников и прочей летающей муйни одним мощным электромагнитным импульсом ?
чего ждёт?
когда кацапня всех солдат выщелкает?
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24.07.2021 23:36 Ответить
Ана на хваприке карлы и марксы и у панамских апшорах.
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25.07.2021 11:43 Ответить
А полтора процента военного сбора пошли работникам культуры, юмориста играющим хером на рояле, это сейчас в приоритете 😁
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24.07.2021 23:49 Ответить
Кербит срать хотел на неню, собирайте, пока мы
вас грабим
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24.07.2021 23:49 Ответить
"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами - Цензор.НЕТ 7990
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25.07.2021 00:05 Ответить
"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами - Цензор.НЕТ 9091
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25.07.2021 00:15 Ответить
А можна докладніше? Не розумію, в чому тут прикол.
Чи "абрикос" - кодована назва якоїсь нашої зброї¿
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25.07.2021 10:19 Ответить
Порох свої відвідини фронту з волонтерськими місіями завжди привозить бійцям окрім приладдя, ще якусь смакоту. Ну, цукерки само собою; але останнім часом привозив полуницю, потім черешню, а оце позавчора - абрикос.
Отака "зброя" від Пороха.
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25.07.2021 10:45 Ответить
Були https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Полуниця і Черешня. https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Зараз - Абрикоси.
https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Авдіївка. Чорні Запорожці .
Скабееву аж трясе.
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25.07.2021 13:19 Ответить
Т.е. с приходом ЗЕ ВСУ вернулись к состоянию 2014 года.
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25.07.2021 02:06 Ответить
Для этого кацапы и сажали зе в кресло преза
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25.07.2021 10:05 Ответить
Реалії влади разумкова-зеленського на фронті з московським окупантом!!!
Мовчать, витріщивши очі... Свято наближається!!!
Народ носій влади, От і несем...
Сашко Білий ТВ Лісник попереджали, так іх аваківці застрелили...
Слава Украіні!!! Пильнуй мо Украіну!!!
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25.07.2021 07:33 Ответить
Державні кошти пішли на велике крадівництво.
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25.07.2021 07:52 Ответить
Зато одоробало на кортежах......
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25.07.2021 08:15 Ответить
Нам не потрібен през який розсікає на кортежаха воїни гинуть...
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25.07.2021 08:18 Ответить
Одни балы и приемы собирают для лучших господ страны за деньги налогоплательщиков, другие по копейке собирают для спасения жизней наших воинов на пердовой. Одна страна - две реальности.
Может гнать в шею эту власть, которая жирует на наши деньги уничтожая армию?!!
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25.07.2021 10:03 Ответить
Треба в структурі Укроборонпрому відкривати виробництво електровакуумниз НВЧ-пристроїв (клістроніа, магнетронів, ЛБХ, ЛЗХ) відкривати. Поки технології ще остаточно не втрачені. Запаси на складах не безмежні. А в країнах НАТО вони не використовуються - їхнє ППО на іншій елементній базі працює
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25.07.2021 10:23 Ответить
Ниприменна на лёнинскай кузне, на хваприке рашен и на багдане.
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25.07.2021 11:47 Ответить
Основи технології виробництва електровакуумн з приладів загугли для початку, а не показуй свою дурість
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25.07.2021 12:31 Ответить
Лучше на базе "95-го квартала" и заводах Новинского...так эффективней и секретней будет...
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25.07.2021 12:46 Ответить
Я под столом, может сразу на АУГ начать собирать, а потом содержать его на пожертвования =).
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25.07.2021 15:06 Ответить
В атличии ат типя я на них работал и все пра это гуано знаю (мая спецуха), а ты учы матчасц сынку.
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25.07.2021 23:52 Ответить
Это брендовое импортное компьютерное оборудование. Лишним на КП ПВО не будет, наверное военные скажут спасибо. Замечу, что в Украине есть производители компьютеров мирового уровня, но почему-то в оборонном секторе они не присутствуют.
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26.07.2021 08:56 Ответить
 
 