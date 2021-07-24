"Повернись живим" собирает средства на модернизацию системы ПВО и борьбу с российскими дронами
Фонд "Повернись живим" недавно помог оборудовать командный центр одного из подразделений противовоздушной обороны, которое несет боевую службу на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.
И бойцы уже уничтожили российский беспилотник.
"Заметить и "приземлить" тот же беспилотник действительно сложно. Еще сложнее - попасть в его, пока не наделал беды. И ребята молодцы, справились с первого выстрела: российский "Орлан-10" разлетелся вдребезги и "ослепленная" артиллерия врага сразу же прекратила обстрел", - отметили в фонде.
Также волонтеры передали в штаб Оперативно-тактического группировки "Крым" большую партию техники: ноутбуки, мониторы и мощные компьютеры.
"Повернись живим" подчеркивает, что военным всегда нужна мощная техника.
"Если у вас есть хороший ПК, ноутбук или плоские мониторы, и вы готовы передать их на нужды украинской армии - мы и воины Вооруженных сил будем невероятно благодарны. Напишите в личные сообщения нашей страницы или позвоните: +380685008800, и мы оговорим, как передать это удобным для вас способом", - подчеркивают в фонде.
Там отмечают, что желающие помочь также могут перевести посильную сумму средств по ссылке: https://savelife.in.ua/donate/.
"Угроза с воздуха - не просто разговоры. Даже без боевой авиации, враг активно применяет различные беспилотники, чтобы разведывать наши позиции и корректировать огонь артиллерии. А это - наши раненые и погибшие защитники", - констатируют в организации.
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Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
Правительство = госизменники и воры.
"Волонтеры" = сплошняком воры.
Население страны = бараны.
Нет никакой возможности здесь и при таких условиях жить по-человечески.
пока тя тут не завалило
хватай свой чорный чемоданск
и в мухосранск !
чего ждёт?
когда кацапня всех солдат выщелкает?
вас грабим
Чи "абрикос" - кодована назва якоїсь нашої зброї¿
Отака "зброя" від Пороха.
https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Авдіївка. Чорні Запорожці .
Скабееву аж трясе.
Мовчать, витріщивши очі... Свято наближається!!!
Народ носій влади, От і несем...
Сашко Білий ТВ Лісник попереджали, так іх аваківці застрелили...
Слава Украіні!!! Пильнуй мо Украіну!!!
Может гнать в шею эту власть, которая жирует на наши деньги уничтожая армию?!!