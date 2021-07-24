Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду и ограничили ее подачу, - глава Луганской ОГА Гайдай

На оккупированных территориях Луганщины ограничили подачу воды населению. Террористы пытаются оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом.

Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.

"Мы готовы, но "власти" на временно оккупированной территории периодически все-таки создают проблемы, даже жителям неподконтрольной Украине территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждения, что оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема", - подчеркнул Гайдай.

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Параллельно оккупанты пытаются оспаривать тарифы и накопленные долги.

"Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.

Напомним, 19 июля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня. На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.