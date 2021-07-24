Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду и ограничили ее подачу, - глава Луганской ОГА Гайдай
На оккупированных территориях Луганщины ограничили подачу воды населению. Террористы пытаются оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом.
Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.
"Мы готовы, но "власти" на временно оккупированной территории периодически все-таки создают проблемы, даже жителям неподконтрольной Украине территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждения, что оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема", - подчеркнул Гайдай.
Параллельно оккупанты пытаются оспаривать тарифы и накопленные долги.
"Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.
Напомним, 19 июля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня. На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда при независимой Украине построили газопровод с материковой части до Феодосии и Керчи (при СССР у них газа не было), то 500 км труб уложили всего за шесть месяцев.
Желания не было у Порошенко, нет его и у Зеленского.
ищите пасечника
он - мёда нальёт
Теперь зеленые лохи платят за комуналку лугандона, и ездят на самокатах.
Это куда?
Закрыть воду, газ и энергию. Это НЕ проблема Украины. Пусть сами себя обеспечивают.