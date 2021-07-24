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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду и ограничили ее подачу, - глава Луганской ОГА Гайдай

Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду и ограничили ее подачу, - глава Луганской ОГА Гайдай

На оккупированных территориях Луганщины ограничили подачу воды населению. Террористы пытаются оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом.

Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.

"Мы готовы, но "власти" на временно оккупированной территории периодически все-таки создают проблемы, даже жителям неподконтрольной Украине территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждения, что оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема", - подчеркнул Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро

Параллельно оккупанты пытаются оспаривать тарифы и накопленные долги.

"Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.

Напомним, 19 июля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня. На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

Автор: 

водоснабжение (724) вода (921) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+18
Там же наши люди, пусть не платят. Теперь я понял почему вода подорожала. На следующий майдан точно пойду, разгонять банду зелёных воров!
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24.07.2021 23:44 Ответить
+16
Бред якийсь... Одне тільки висловлення: терорист оспаріваєт... Це шо, млять таке?!
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25.07.2021 00:03 Ответить
+14
готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.Источник: https://censor.net/ru/n3279031 а напуя снабжать оккуированые территории водой и остальными ништяками.? или территории не окукупированы? у нас война или не война? или что?. сюар какой то
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24.07.2021 23:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не надо с ними спорить, нет денег, нет воды
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24.07.2021 23:40 Ответить
нет воды тем, то нет воды и этим...и там и сям пусть оккупант снабжает захваченные территории и носителей российских паспортов
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25.07.2021 13:09 Ответить
говно торгует водой с террористами ...
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25.07.2021 06:52 Ответить
Там же наши люди, пусть не платят. Теперь я понял почему вода подорожала. На следующий майдан точно пойду, разгонять банду зелёных воров!
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24.07.2021 23:44 Ответить
Афоризм Москаля їм в поміч.
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24.07.2021 23:46 Ответить
читал камент ватана с парашки (а может и кремлебот) бамбасяне страдают за то, чтобы подросток мог сидеть на лавочке и читать тютчева. покажите мне алкаша с парашки который читает тютчева, и кто вам мешает читать этого тютчева когда вздумается... дкбилы.
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24.07.2021 23:46 Ответить
Тютчев на дамбаську фєню ще не перекладений.
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24.07.2021 23:53 Ответить
Ти того Тютчева хоч сам читав? Його Микола І заборонив публікувать! Знаєш за що? За "агалтелый шовинизм"! Він під час Кримської війни такі вірші писать почав проти французів та британців , що самого царя "покоробило"!!!
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25.07.2021 08:37 Ответить
готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.Источник: https://censor.net/ru/n3279031 а напуя снабжать оккуированые территории водой и остальными ништяками.? или территории не окукупированы? у нас война или не война? или что?. сюар какой то
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24.07.2021 23:47 Ответить
Там вся фигня в том, что водовод идет через Лугандон на Мариуполь!
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25.07.2021 04:11 Ответить
за 7 лет войны(?) можно бы было построить 10 водоводов в обход этих территорий
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25.07.2021 07:49 Ответить
Ага! І з рухом лінії фронту тягать ці "водоводи" туди-сюди" Ти мені сім"ю з старого анекдота нагадуєш: "Одружився чоловік Взяв жінку з сусіднього села Пожила вона у нього Через місяць "посралася" з його ріднею Запрягли воза прив"язали до полудрабка корову , скриню зі збіжжям і кабана - на воза , та й поїхали до її батьків Пожили там Не зжився чоловік з батьками жінчиними Повернулися назад І так кілька разів Через деякий час прижилися Пройшов місяць , два , три Живуть Якось виходить чоловік на вулицю дивиться - а кабан на возі сидить!"
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25.07.2021 08:45 Ответить
Да, вполне.
Когда при независимой Украине построили газопровод с материковой части до Феодосии и Керчи (при СССР у них газа не было), то 500 км труб уложили всего за шесть месяцев.
Желания не было у Порошенко, нет его и у Зеленского.
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25.07.2021 15:06 Ответить
Да, но по пути Горловка и Донецк!!! Давно можно было откуярить от лугандона канал Сев. Донец-Донбасс, выстроив новый водоток?! Самое хреновое то, что ДАЖЕ РАЗГОАОРОВ об этом не ведется! Фактически, снабжаем орко-срань водой, за собственный счет!
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25.07.2021 10:13 Ответить
воды нет -
ищите пасечника
он - мёда нальёт
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24.07.2021 23:47 Ответить
ну так позвольте. кто разрешил им накопить эти долги? кто этот потужный меценат?
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24.07.2021 23:48 Ответить
Сивоха.
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25.07.2021 00:05 Ответить
а кто это?
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25.07.2021 00:14 Ответить
Потужный меценат.
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25.07.2021 04:25 Ответить
Мешок говна и жира!
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25.07.2021 10:15 Ответить
мы з вами - цей потожный меценат. Не думаете же вы, что это какой-то условный коломойский или ахметов. Кстати, газ тоже мы оплачиваем? В тарифах отдельной строкой надо выделить; "за жителя дАМбаса" .... грн.
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25.07.2021 13:42 Ответить
Зеленые лохи мечтали о снижении комуналки и растаможке авто за 100 гривень.
Теперь зеленые лохи платят за комуналку лугандона, и ездят на самокатах.
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24.07.2021 23:52 Ответить
Бред якийсь... Одне тільки висловлення: терорист оспаріваєт... Це шо, млять таке?!
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25.07.2021 00:03 Ответить
Нагадайте, будь ласка, коли орки нам бабки за воду валізами передавали, тобто за який час цей борг накопичився, бо я вже і не пам'ятаю. Така сенсація була... Мабуть, одноразова акція.
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25.07.2021 01:07 Ответить
Рашка тратит десятки миллиардов долларов на трубы, что бы снабжать гейропейцев газом, а на водопроводы для русских, денег зажала. Это просто геноцид какой то. Если бы не добрые украинцы, счастливые жители дырляндии и лырляндии, уже давно померли на радость кремлевской ОПГ.
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25.07.2021 01:26 Ответить
Серед чиновників України є якісь ідіоти які всерйоз сподіваються що терористи заплатять 170 млн грн за використану воду? Виявляється, є.
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25.07.2021 01:51 Ответить
они получают нехилые откаты ...
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25.07.2021 06:51 Ответить
я чув, що в Криму тепер води багато - хай переїжджають
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25.07.2021 03:48 Ответить
Перекрывать воду надо уже сейчас, причём навсегда.
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25.07.2021 07:38 Ответить
ППЦ. Снабжать окупантов водой??? В долг??? И вишенка на торте - пытаются оспаривать.
Это куда?
Закрыть воду, газ и энергию. Это НЕ проблема Украины. Пусть сами себя обеспечивают.
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25.07.2021 08:11 Ответить
За словами голови Луганської облдержадміністрації "попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області" - так цеж 100% ідіотизм. Ми чомусь досі забезпечуємо окуповані території. Так ворога не перемогти
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25.07.2021 08:19 Ответить
"Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду" - которые водоканал с лихвой наверстал путем поднятия тарифов для населения контролируемых территорий.
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25.07.2021 08:31 Ответить
Може досить вже брехати,що вони там бідні,голодні та сидять без води?Як повідомляють люди з орло,то весь червень та до 12липня вода йшла постійно та без перев.Не було 12 та до 20-00 13липня.Зараз знову йде постійно.Це над своіми ВЛАДА знущається.Зрадники не платять,а відключають Лисичанську,Попасній,Горську та іншим.Своіх ******** а колаборантів поять.
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25.07.2021 09:33 Ответить
Де ти там людей бачив????? А "повiдомляти" лугандонам, як у кишеню друг-другу срати! Про iхтамнэтов кожнодобово, 2014го "повiдомляють", а ти вiр!
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25.07.2021 10:20 Ответить
Это кто там говорил, что он не лох, кого на 170 млн. кинули.
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25.07.2021 11:14 Ответить
Ну если правительство Зели простило несколько десятков милиардов гривен долгов нашим олигархам, то неужели оно не простит 170 миллионов гривен терористам за воду?
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25.07.2021 12:01 Ответить
выражаясь точнее, 170 млн. гривень заплатим мы - жители подконтрольной территории. Хорошо же: пенсий 2, дети на бюджет впереди всех, прививки вне очереди. Газ тоже мы оплачиваем? Так чего же не пострелять еще лет 10.
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25.07.2021 13:39 Ответить
 
 