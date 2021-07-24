Украинец Беринчик победил бойца из Ирландии Лобова в поединке на голых кулаках
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Бой состоялся на голых кулаках. Лобов не вышел на 5-й раунд, поэтому Беринчик одержал победу техническим нокаутом.
Поединок прошел во Дворце спорта в Киеве.
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+16 Игорь Монахов #368908
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+14 Garry Grant
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+14 Марина Зайцева #490477
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Здається, він - нормальний, не ватник.
И почему это у него погремуха "Русский молот"?
это когда только бабки
в отбитой голове
Тримай, дякувати не треба!
Обозначил эту кауапскую агентуру там же по-любому есть какой-то тип который либо воевал за дырявых либо поддерживал
В презики таланта не хватает - впечатлить быдло игрой х*ром на рояле не каждый смогёт.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
Спортивный бокс в перчатках - это десятки боёв в год, страновые многоступенчатые, европейские, мировые, олимпийские, турниры "имени того-то" - боксируют реально чуть не каждую неделю.
"Профессиональные смешанные единоборства" (типа ММА) с подобием перчаток (М1/М2 "краб") - это 3-4 встречи В ГОД на высоком уровне, где бить нужно по-максимуму. И то - до трети встреч срываются из-за травм (причем ~половина, естественно - повреждения кистей/предплечий).
Очевидно, что в боях без перчаток, на увысоком уровне, травмоопасность - запредельно высокая. Удар костяшкой в кость черепа - гарантированная травма.