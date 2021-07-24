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Украинец Беринчик победил бойца из Ирландии Лобова в поединке на голых кулаках

Украинец Беринчик победил бойца из Ирландии Лобова в поединке на голых кулаках

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бой состоялся на голых кулаках. Лобов не вышел на 5-й раунд, поэтому Беринчик одержал победу техническим нокаутом.

Поединок прошел во Дворце спорта в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International. ВИДЕО

Автор: 

победа (591) Беринчик Денис (7)


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Топ комментарии
+16
Лобов кацап, его родители свалили с рашки, и с 14 лет он жил с семьей в Аргентине, ас 16-ти летнего возраста переехал и живет в Ирландии... А Беринчик украинец - но ватан по убеждениям..
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25.07.2021 00:08 Ответить
+14
Боец из Ирландии Лобов? А Коннор Макгрегор-боец из засрашки.
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25.07.2021 00:01 Ответить
+14
Манкурт победил манкурта
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25.07.2021 00:11 Ответить
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Боец из Ирландии Лобов? А Коннор Макгрегор-боец из засрашки.
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25.07.2021 00:01 Ответить
Лобов кацап, его родители свалили с рашки, и с 14 лет он жил с семьей в Аргентине, ас 16-ти летнего возраста переехал и живет в Ирландии... А Беринчик украинец - но ватан по убеждениям..
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25.07.2021 00:08 Ответить
Ватник ? Не знала. Хотіла піти подивитися в неті про його висловлювання.
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25.07.2021 01:31 Ответить
посмотри... я думал это знают уже все !! .. как усик, ломаченко, если не по хуже...
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25.07.2021 01:33 Ответить
Напевне, з Хижняком переплутала.
Здається, він - нормальний, не ватник.
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25.07.2021 02:03 Ответить
Хижняк - не ватник.
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25.07.2021 02:11 Ответить
не скажу щодо ватності, а ось цей зашквар- це перла редакторів: "Український легкоатлет Денис Берінчик (15-0, 8 КО) Джерело: https://censor.net/ua/n3279032"
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25.07.2021 18:27 Ответить
В 2012 первий на олимпиаде чуба вибрил. Єто все усик фсбешная консерва, пацанов агитирует.
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25.07.2021 05:56 Ответить
он с 14 лет не живёт в кацапии, сначала в Аргентине жил, а потом с 16-ти в Ирландии, и да он тренировался в комманде Макгрегора и часто с ним спариноговался... но глядя на статистику его боёв, то слабовато-то как-то...
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25.07.2021 00:11 Ответить
Боец из Ирландии Лобов, боец из Канады - Лаптев, боец из Намибии - Негров)
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25.07.2021 07:51 Ответить
Что ж это Лобов отгреб по льу и так опозорил родную ... Ирландию... ?
И почему это у него погремуха "Русский молот"?
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25.07.2021 00:05 Ответить
по лбу
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25.07.2021 00:05 Ответить
выше..
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25.07.2021 00:09 Ответить
Да тут и без дедукции и биографий все ясно.
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25.07.2021 00:12 Ответить
Ну, как же , Артём - это исконно ирландское имя. И "Лобов" там каждый третий)))
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25.07.2021 00:10 Ответить
Манкурт победил манкурта
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25.07.2021 00:11 Ответить
битва манкуртов
это когда только бабки
в отбитой голове
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25.07.2021 00:15 Ответить
И где посмотреть этот технический нокаут ?
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25.07.2021 00:18 Ответить
https://vringe.com/news/146234-video-denis-berinchik-artyem-lobov-luchshie-momenty-boya.htm
Тримай, дякувати не треба!
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25.07.2021 08:55 Ответить
два кацапа дебіла єто сіла
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25.07.2021 00:29 Ответить
Бєрінчік -жид.
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25.07.2021 01:04 Ответить
в поединке на голых кулаках/ Занятие не для пианистов-четыреждыуклонистов, хохмачей-трепачей. Беринчик-молодец.
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25.07.2021 01:16 Ответить
Испанские болельщики снова сорвали трансфер Зозули.

Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках - Цензор.НЕТ 2380
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25.07.2021 01:41 Ответить
Не понимаю чего он не дал интервью и не
Обозначил эту кауапскую агентуру там же по-любому есть какой-то тип который либо воевал за дырявых либо поддерживал
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25.07.2021 14:52 Ответить
Спорт конечно высокоинтеллектуальный...наверное пополнение киве готовится в научное сообщество
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25.07.2021 02:15 Ответить
Ет точна !
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25.07.2021 08:12 Ответить
Бери выше - в меры Киева метит пацан!

В презики таланта не хватает - впечатлить быдло игрой х*ром на рояле не каждый смогёт.
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25.07.2021 16:28 Ответить
Молодец блинчик,надрал лоб задову
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25.07.2021 02:20 Ответить
..точнее зад лобову
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25.07.2021 02:21 Ответить
дурь, а не спорт.
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25.07.2021 04:37 Ответить
Вот именно.Битва на открытых кулаках это 'хулиганка',а не спорт.Дальше,например,на кастетах.
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25.07.2021 05:54 Ответить
Мимими. Изначально бокс був без перчаток.
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25.07.2021 06:02 Ответить
и от него правильно отказались.
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25.07.2021 07:58 Ответить
Когда это было "изначально"? Вот фраза из єнциклопедии Кирилла и Мефодия про кулачные бои на одимпийских играх(древняя Греция)."Кулачные бойцы защищали голову бронзовыми колпаками, руки обматывали кожаными ремнями. После 5 в. до н. э. мягкие ремни были заменены плетенными кожаными перчатками".Драка всегда была, но мы говорим о спорте.Мэмэмэ.
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25.07.2021 16:46 Ответить
Чо за инциклопедия такая, кацапская чтоле? Драка єто когда без правил, но ти походу из зебильних, разници не понимаешь. Почитай на досуге историю бокса, може перестаненешь херню писать.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
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25.07.2021 18:14 Ответить
Э , болезный, это тебя так открытыми кулаками научили спорить?
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25.07.2021 19:19 Ответить
Смотри сам приболеешь, клоун.
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25.07.2021 21:58 Ответить
Бой на голых кулаках менее травмоопасный, чем в перчатках. В нем больше рассечений, крови, но меньше скрытых травм.
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25.07.2021 07:21 Ответить
что за бред собачий вы сморозили?!?

Спортивный бокс в перчатках - это десятки боёв в год, страновые многоступенчатые, европейские, мировые, олимпийские, турниры "имени того-то" - боксируют реально чуть не каждую неделю.

"Профессиональные смешанные единоборства" (типа ММА) с подобием перчаток (М1/М2 "краб") - это 3-4 встречи В ГОД на высоком уровне, где бить нужно по-максимуму. И то - до трети встреч срываются из-за травм (причем ~половина, естественно - повреждения кистей/предплечий).

Очевидно, что в боях без перчаток, на увысоком уровне, травмоопасность - запредельно высокая. Удар костяшкой в кость черепа - гарантированная травма.
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25.07.2021 16:43 Ответить
Ещё раз - речь о скрытых травмах, таких как сотрясения и кровоизлияния. На голых кулаках бой раньше останавливают из-за рассечений. В перчатках же проще получить серьезную травму мозга при этом практически не имея внешних повреждений.
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25.07.2021 17:10 Ответить
Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках - Цензор.НЕТ 1740
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25.07.2021 16:45 Ответить
Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках - Цензор.НЕТ 2907
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25.07.2021 16:49 Ответить
Вот так правильно
Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках - Цензор.НЕТ 5550
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25.07.2021 16:56 Ответить
Посмотрел видео, как будто в козлостан кацапский попал на ихнее шоу уродов, жесть. И почему все на кацапском было бл? Малоросы с@@а.
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25.07.2021 07:31 Ответить
За что дрались то,за девку,за золотую монету,за убеждения?
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25.07.2021 08:11 Ответить
От бальшова ума і інтілекта. Научная діскусія, так сказать. Што-то тіпа "богемская роща" ілі "бильдербергский клуб". Ну як-то так.
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25.07.2021 08:18 Ответить
Бокс это средневековый анахронизм.
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25.07.2021 08:17 Ответить
Оооо ставочка зіграла!
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25.07.2021 10:05 Ответить
Лобов....справжній Ірландець
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25.07.2021 10:51 Ответить
А чего спортсмены такие патриотичных, кто им в голову такое вкладывает?))
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25.07.2021 14:54 Ответить
там кость...там выбивают, а не вкладывают
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25.07.2021 19:12 Ответить
Гладиаторские бои! Хлеба и зрелищ! 21 век , а страсти дикарей!
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25.07.2021 22:08 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=AnxOxDaVO_g
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27.07.2021 13:44 Ответить
 
 