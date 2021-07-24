Украинец Беринчик победил бойца из Ирландии Лобова в поединке на голых кулаках

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бой состоялся на голых кулаках. Лобов не вышел на 5-й раунд, поэтому Беринчик одержал победу техническим нокаутом.

Поединок прошел во Дворце спорта в Киеве.

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