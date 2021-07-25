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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки 9 нарушений перемирия: войска РФ применили ПТРК, били из 120- и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, - штаб ООС

За сутки 9 нарушений перемирия: войска РФ применили ПТРК, били из 120- и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, - штаб ООС

За минувшие сутки, 24 июля, на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что вблизи Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Недалеко от Южного и Широкино российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. В направлении Новотошковского и Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 25 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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Недалеко от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за минувшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

обстрел (27982) Донбасс (26958) боевые действия (4359) операция Объединенных сил (6766)


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За сутки 9 нарушений перемирия: войска РФ применили ПТРК, били из 120- и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7469

За сутки 9 нарушений перемирия: войска РФ применили ПТРК, били из 120- и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3179
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25.07.2021 08:15 Ответить
а у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Ничтожества "перемирие" Бл...дь!!! за 2.6 года ни метра Украинской земли, только отводы, провалы закупок оборонпрома, задолженность по зарплате и т.д ну что ЗЕДегенераты хуже не будет???
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25.07.2021 10:51 Ответить
Надо повысиь украинский пенсии сепаратистам и ходатайсвовать перед Пуйлом, чобы и он оказывал больше соцпомощи большим и маленьким торорристам в ОРДЛО.
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25.07.2021 11:57 Ответить
Режим "зеленої тиші" продовжується.
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25.07.2021 12:43 Ответить
 
 