Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток-2" и заявил, что проводил самую жесткую политику в отношении России
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток 2", это позволит России получать "миллиарды и миллиарды долларов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая в Аризоне, он сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев".
Он напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходует "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.
Он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.
Трамп сказал, что нынешняя администрация "богатеет благодаря Китаю". В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.
"Он заявил, что это была Россия..., Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют", - сказал экс-президент.
По его утверждению, он, будучи у власти, проводил самую жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
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У червні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, https://uk.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell Royal Dutch Shell , https://uk.wikipedia.org/wiki/E.ON E.ON , https://uk.wikipedia.org/wiki/OMV OMV та https://uk.wikipedia.org/wiki/Engie Engie .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-reuters190615a-9 [9]
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року між Nord Stream 2 AG і компанією https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Allseas&action=edit&redlink=1 Allseas уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pioneering_Spirit&action=edit&redlink=1 Pioneering Spirit , Solitaire і Audaciahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-10 [10] .
Напркінці https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року було анонсовано, що Північний потік-2 може запрацювати в середині 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-11 [11] .
У середині грудня 2019 року будівництво газогону призупинили через санкції СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-12 [12] .
У січні https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року, аналітики припустили, що потік може залишитися недобудованим з низки причин: відсутності технічної спроможності РФ у прокладці труби, позиції Данії та необхідності узгодження перетину трубопроводу ПП-2 з іншим - https://uk.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe «Балтійська труба» (Baltic Pipe)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-13 [13]
У травні 2020 року російське краново-монтажне трубоукладальне судно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академік Черський зайшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калінінграду . Очікувалось, що це судно задіють у добудові трубопроводуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-14 [14] .
15 травня 2020 року Німеччина відмовила проєкту «Північний потік-2» у звільненні від Газової директиви ЄС. Згідно з директивою, російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром , після завершення будівництва зможе використовувати трубопровід тільки на 50 %. Решту потужностей мають отримати інші постачальникиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-16 [16] .
11 грудня 2020 року, російський трубоукладник почав роботи в територіальних водах Німеччини. Він має укласти 2,6-км ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 метрів, однак жодних робіт у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії не планувалосяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-17 [17] .
На початку 2021 року, найбільша швейцарська страхова компанія «Zurich Insurance Group AG» відмовилась від участі в проєкті «Північний потік-2», щоб не потрапити під нові санкції СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-18 [18] .
19 січня 2021 року, США ввели санкції проти судна «Фортуна», яке будує газопровід. До санкційного списку також внесли російську компанію «Рустанкер» та танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапоромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-19 [19] .
ПІСЛЯ ОБРАННЯ БАЙДЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ США
24 січня 2021 року, російське судно-трубоукладник «Фортуна», незважаючи на накладені на нього санкції США, продовжило прокладання газопроводу «Північний потік-2» у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії . Про це, з посиланням на компанію-оператора проєкту «Nord Stream 2»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-20 [20] .
6 лютого 2021 року продовжилося укладання труб у водах Даніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-21 [21] .
Меркель и путин - мыши одной породы.
Опять строят СССР, где вся власть будет у мышей.
По факту решений, принятых ею в пользу России.
Факт подкупа налицо.
Сидит зе расстроенный , после того как узнал , что расися достроит СП 2 и думает , что по этому поводу соврать своему лохторату
И тут подходит к нему дерьмак и говорит :
- Скажи лохам , что СП - 3 мы точно остановим ...
Демократ Байден на то и демократ, что он за договоры, определение правил, обнуление(по сути прощение) предыдущих нарушений, глобализация мира за счет переуступок сфер влияния США, сохранение хрупкого мира несмотря на любой пздц, который творят всякие бензоколонки и т.д. Может и есть в этом логика, но Украине более выгодна самостоятельная и сильная США, которую и стремился воссоздать Трамп и для осуществление цели которой, он и вёл свою игру.
Вывод: В подпорченном имидже США на выборах и дальнейших беспорядков, виноват не Трамп из-за того, что он не смог это сглотнуть, а ковид-истерия. И несовершенные законы с голосованием по почте. Они были разработаны и рассчитаны на другие обстоятельства- отсутствия гражданина на период выборов в стране, предстоящая операция например на период выборов и тд.... т.е. на малый процент людей от всех выборцев.
Байден жестоко мстит...
Байден весь белобрысый чуб Трампа залепит комочками из манной кашки.
https://www.facebook.com/newsmax/posts/10158399490827377?__cft__[0]=********************************************************************************-FxD5uBirpS1zprIIgy4pxKDB0TBIIwRumSh9h6mfF3Zc4g-a2iYnWnbsCsWXSRqo2gLycAa152vd-tP3gEXJ042lHH_EQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R JrtuhlytSg 2p2 gonardnlut 9Scsoa:3ttota0 PreMgmd ·
Stinchfield: "'Slow Joe' shows more signs of dementia and a man in decline."
'What did he say?': Grant Stinchfield urges President Joe Biden to take a cognitive test.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/417779199473226/