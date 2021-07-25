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Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток-2" и заявил, что проводил самую жесткую политику в отношении России

Трамп раскритиковал Байдена за

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток 2", это позволит России получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая в Аризоне, он сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев".

Он напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходует "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонка Washington post о договоре США по "Северному потоку-2": Байден совершил по отношению к Украине преступление, наказуемое импичментом?

Он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Трамп сказал, что нынешняя администрация "богатеет благодаря Китаю". В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

"Он заявил, что это была Россия..., Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют", - сказал экс-президент.

Также читайте: Рейтинг одобрения деятельностью действующего президента США среди американцев опустился до 50%. Это самый низкий показатель для Байдена, - опрос

По его утверждению, он, будучи у власти, проводил самую жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Байден Джо (2795) США (27213) Северный поток (1458) Трамп Дональд (5716)


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Топ комментарии
+29
важко не погодитись із Донею, що Байден повівся як мудак
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25.07.2021 08:35 Ответить
+27
"он сказал, что остановил строительство проекта" - бреше. Це не він зупинив, а Конгрес, весь Конгрес своєю більшістю, палата представників і Сенат. І не зупинив, а призупинив.
Трамп то якраз сам нічого зупиняти і не збирався...
Але зараз йому можна брехати...
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25.07.2021 08:39 Ответить
+21
Ну, власне, 90% північного потоку-2 збудували саме при Трампі...
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25.07.2021 08:49 Ответить
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https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року оголосили про сам проєкт.
У червні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, https://uk.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell Royal Dutch Shell , https://uk.wikipedia.org/wiki/E.ON E.ON , https://uk.wikipedia.org/wiki/OMV OMV та https://uk.wikipedia.org/wiki/Engie Engie .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-reuters190615a-9 [9]
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року між Nord Stream 2 AG і компанією https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Allseas&action=edit&redlink=1 Allseas уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pioneering_Spirit&action=edit&redlink=1 Pioneering Spirit , Solitaire і Audaciahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-10 [10] .
Напркінці https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року було анонсовано, що Північний потік-2 може запрацювати в середині 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-11 [11] .
У середині грудня 2019 року будівництво газогону призупинили через санкції СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-12 [12] .
У січні https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року, аналітики припустили, що потік може залишитися недобудованим з низки причин: відсутності технічної спроможності РФ у прокладці труби, позиції Данії та необхідності узгодження перетину трубопроводу ПП-2 з іншим - https://uk.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe «Балтійська труба» (Baltic Pipe)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-13 [13]
У травні 2020 року російське краново-монтажне трубоукладальне судно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Академік Черський зайшло до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калінінграду . Очікувалось, що це судно задіють у добудові трубопроводуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-14 [14] .
15 травня 2020 року Німеччина відмовила проєкту «Північний потік-2» у звільненні від Газової директиви ЄС. Згідно з директивою, російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром , після завершення будівництва зможе використовувати трубопровід тільки на 50 %. Решту потужностей мають отримати інші постачальникиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-16 [16] .
11 грудня 2020 року, російський трубоукладник почав роботи в територіальних водах Німеччини. Він має укласти 2,6-км ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 метрів, однак жодних робіт у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії не планувалосяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-17 [17] .
На початку 2021 року, найбільша швейцарська страхова компанія «Zurich Insurance Group AG» відмовилась від участі в проєкті «Північний потік-2», щоб не потрапити під нові санкції СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-18 [18] .
19 січня 2021 року, США ввели санкції проти судна «Фортуна», яке будує газопровід. До санкційного списку також внесли російську компанію «Рустанкер» та танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапоромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-19 [19] .


ПІСЛЯ ОБРАННЯ БАЙДЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ США
24 січня 2021 року, російське судно-трубоукладник «Фортуна», незважаючи на накладені на нього санкції США, продовжило прокладання газопроводу «Північний потік-2» у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії . Про це, з посиланням на компанію-оператора проєкту «Nord Stream 2»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-20 [20] .
6 лютого 2021 року продовжилося укладання труб у водах Даніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2#cite_note-21 [21] .
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25.07.2021 10:34 Ответить
Если Меркельша станет начальницей ГрязьПрома,то Байден и Путлер начнут строить Северное дерьмо-3 и 4 и тоже в обход братской для РАБссии Украине... мыширодиннарод чуваки...
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25.07.2021 10:34 Ответить
Мыши один народ - ви таки правы.
Меркель и путин - мыши одной породы.
Опять строят СССР, где вся власть будет у мышей.
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25.07.2021 10:45 Ответить
Если Меркельша станет начальницей "Газпрома", ей можно выставить иск за коррупцию.
По факту решений, принятых ею в пользу России.
Факт подкупа налицо.
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25.07.2021 10:47 Ответить
Дембельский аккорд Фрау Риббентроп может оказаться катастрофой для обоих Мышей...
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25.07.2021 10:51 Ответить
Почему то вспомнился анекдот
Сидит зе расстроенный , после того как узнал , что расися достроит СП 2 и думает , что по этому поводу соврать своему лохторату
И тут подходит к нему дерьмак и говорит :
- Скажи лохам , что СП - 3 мы точно остановим ...
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25.07.2021 11:14 Ответить
Новый канцлер Германии достроит РАБссии новую трубу Прямо в ТРУБУ... Мавзолея...дымить будет сильнее чем Молотов-Риббенроп в 1939 году...
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25.07.2021 11:28 Ответить
Та не, Байден же наш бальшой друх....
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25.07.2021 11:51 Ответить
Головне нашим дебілам у владі надіюсь дійшло що не можна лізти в американську політику, вже другого президента поспіль проти України налаштували.
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25.07.2021 12:06 Ответить
Трамп был президентом, который отстаивал интересы США. Он так и говорил, что его цель сделать Америку снова великой (хотя она итак ей является, просто не 90е конечно). Все его действия вписывались в эту логику- это и торговая борьба с Китаем, и обвинение Китая в искусственном происхождение короны, и борьба с нелегальной эмиграцией, остановка проекта СП2, откровенный наезд на Германию и прочее прочее.
Демократ Байден на то и демократ, что он за договоры, определение правил, обнуление(по сути прощение) предыдущих нарушений, глобализация мира за счет переуступок сфер влияния США, сохранение хрупкого мира несмотря на любой пздц, который творят всякие бензоколонки и т.д. Может и есть в этом логика, но Украине более выгодна самостоятельная и сильная США, которую и стремился воссоздать Трамп и для осуществление цели которой, он и вёл свою игру.
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25.07.2021 12:09 Ответить
Трамп отстаивает только свои интересы, а не Америки. Ему имижд Америки до одного места, если до сих пор считает, что у него украли победу.
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25.07.2021 12:29 Ответить
там есть основания так полагать. Как минимум, эти выборы считаются самыми скандальными в истории США. Ковид истерия неудачно совпали с выборами. Законы США не запрещают голосовать по почте, а тут по тв крутят что нужно сидеть дома. Вот все и проголосовали по почте, но система контроля, прозрачности и подсчета на таких выборах еще недоведена до совершенства. Отсюда и скандалы.
Вывод: В подпорченном имидже США на выборах и дальнейших беспорядков, виноват не Трамп из-за того, что он не смог это сглотнуть, а ковид-истерия. И несовершенные законы с голосованием по почте. Они были разработаны и рассчитаны на другие обстоятельства- отсутствия гражданина на период выборов в стране, предстоящая операция например на период выборов и тд.... т.е. на малый процент людей от всех выборцев.
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25.07.2021 12:42 Ответить
Откуда такие сведения?
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25.07.2021 15:56 Ответить
Байден не прощает...
Байден жестоко мстит...
Байден весь белобрысый чуб Трампа залепит комочками из манной кашки.
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25.07.2021 12:49 Ответить
Правда в тому, що нормальних президентів в США не було з часів Рейгана.
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25.07.2021 12:58 Ответить
Ще один скривджений збитий льотчик...Цікаво, в нього є аналогічна українській своя упорота секта, що рве "байденобобів" на їхніх місцевих сайтах?
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25.07.2021 13:55 Ответить
Я завжди казав що Трамп наш, але довбодятли хрестились на Джо.
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25.07.2021 14:09 Ответить
Донни, с тобой было спокойнее!
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25.07.2021 15:08 Ответить
Да, действительно Трамп прав, а Байден трус. Так сдать Украину "убийце" надо быть последним циником. А Меркель - пророссийская шпионка уже давно.
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25.07.2021 16:05 Ответить
Трамп помог Украине и деньгами, и оружием, и санкциями. А Байден мягкотелое создание
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25.07.2021 16:29 Ответить
Скажи ты такое год назад, сидел бы в спаме.
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25.07.2021 16:52 Ответить
та що во говорите по СП. Гнусавий поц із Єрмаком давно все согласували із фрау і з байденом. І всі були за. А потім гнусавий та його "кліка" почали "спрашивать" чому ми не в нато, хто така фрау,байден нас обманув, у верховній раді пліснява починає шушукатись і стояти вже на трьох стільцях. Звичайна практика петлякових, сиречь Єрмака -відвести від себе навіть будь-які підозри (просто і по пацанські) Навіть Санду розсекретила всю вакханалію брехунства. Взяли в рейху гроші в Оману, перерахували, вложились а тепер ще вимагають від фрау та байдена. Але ті на лапа не дають.
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25.07.2021 19:36 Ответить
принимал жёсткий страпон
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25.07.2021 19:40 Ответить
а клінічний ідіот просто нагадує про своє існування. Мовляв я ще живий і в мене порох в порохівниці. Його трибуна зараз- це унітах, з якого він віщує. вони з руді подали массу позовів щодо спростування виборів. І в одному штаті суддя чітко кваліфікув їх докази як ВИМУЧЕНІ. коротко і ясно. Це також наука і для наших доморощених юристів-профессорів бездипломників, які впроваджують в судочинство такі ж вимучені докази, як по справі Шеремета так і по всіх справах Пороха та по багатьох інших
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25.07.2021 19:56 Ответить
рижий крендель на своєму унітазі. та це все його ігрища. Мета була -завалити нато і його друг путін це ждав. Фрау нато не потрібне, з вольдемаром у них ферштейн. Фрау не цікавить все що східніше Одера. Все таки 55 мрлд не робить погоди в Європі. А от що наші нуворіші вже не будуть безплатно користуватись газом з рейху. І вітренко якийсь побитий -заплатив гроші за посаду, а гешефт обрізали.раніше вкрадений газ попередник вже реалізував, недоїмки фірташа списали. газу від зберігання не буде. і от "працюй" в таких умовах тому і заладили -то ФРАУ І БАЙДЕН ВИНУВАТИЙ,УКРАЇНУ ОБМАНУЛИ Це не україну - це вас обманули
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25.07.2021 20:09 Ответить
всё потому, что Трамп - огенд кримля.
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25.07.2021 22:32 Ответить
труба почала будуватись при тримпі і 90% труби було прокладено при тримпі, але винен біден! Класична москальська логіка.
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26.07.2021 00:21 Ответить
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=********************************************************************************-FxD5uBirpS1zprIIgy4pxKDB0TBIIwRumSh9h6mfF3Zc4g-a2iYnWnbsCsWXSRqo2gLycAa152vd-tP3gEXJ042lHH_EQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax/posts/10158399490827377?__cft__[0]=********************************************************************************-FxD5uBirpS1zprIIgy4pxKDB0TBIIwRumSh9h6mfF3Zc4g-a2iYnWnbsCsWXSRqo2gLycAa152vd-tP3gEXJ042lHH_EQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R JrtuhlytSg 2p2 gonardnlut 9Scsoa:3ttota0 PreMgmd ·

Stinchfield: "'Slow Joe' shows more signs of dementia and a man in decline."

'What did he say?': Grant Stinchfield urges President Joe Biden to take a cognitive test.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/417779199473226/
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26.07.2021 00:59 Ответить
Коли ти президент країни, досить легко підняти бізнес з колін, так Беня, ой, тобто Дональд?) про нього ж стаття....
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26.07.2021 08:51 Ответить
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