Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток-2" и заявил, что проводил самую жесткую политику в отношении России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток 2", это позволит России получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая в Аризоне, он сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев".

Он напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходует "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

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Он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Трамп сказал, что нынешняя администрация "богатеет благодаря Китаю". В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

"Он заявил, что это была Россия..., Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют", - сказал экс-президент.

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По его утверждению, он, будучи у власти, проводил самую жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.