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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели

За сутки 24 июля в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 2).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 422 человека;
◾ летальных случаев - 12;
◾ выздоровели - 159 человек;

За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 26 197 человек,
◾ методом ИФА - 2 823 человек,
◾ экспресс-тестами - 10 386 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы

За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 248 450 человек;
◾ выздоровели - 2 184 195 человек;
◾ летальных случаев - 52 847;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 271 382.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Также читайте: К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин. ВИДЕО

карантин (16729) Минздрав (4904) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Все одно, кількість нових випадків на 70% більше, ніж тих, хто вилікувався.
Погана тенденція.
До 10.07 було навпаки - кількість тих, хто видужав, була на 20-30% більше, ніж нових випадків.
Цікаво було б подивитись на кількість нових випадків заражень серед вакцинованих
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25.07.2021 08:56 Ответить
Искусственное нагнетание истерии.
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25.07.2021 10:27 Ответить
А вот мне интересно пишут про Европу, а шо там в Эмиратах, Азии (кроме рашки)? В Африке по идее все негры уже давно должны вымереть как вид
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25.07.2021 20:34 Ответить
 
 