За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели

За сутки 24 июля в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 2).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 422 человека;

◾ летальных случаев - 12;

◾ выздоровели - 159 человек;

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 26 197 человек,

◾ методом ИФА - 2 823 человек,

◾ экспресс-тестами - 10 386 человек.

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За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 248 450 человек;

◾ выздоровели - 2 184 195 человек;

◾ летальных случаев - 52 847;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11 271 382.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

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