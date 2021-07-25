За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели
За сутки 24 июля в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 2).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 422 человека;
◾ летальных случаев - 12;
◾ выздоровели - 159 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 26 197 человек,
◾ методом ИФА - 2 823 человек,
◾ экспресс-тестами - 10 386 человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксированы 745 новых случаев заражения, 395 человек госпитализированы
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 248 450 человек;
◾ выздоровели - 2 184 195 человек;
◾ летальных случаев - 52 847;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 271 382.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
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Погана тенденція.
До 10.07 було навпаки - кількість тих, хто видужав, була на 20-30% більше, ніж нових випадків.
Цікаво було б подивитись на кількість нових випадків заражень серед вакцинованих