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США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста

США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста

США вернут Украине, Румынии, Венгрии и Словакии похоронные свитки и рукописи, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

"Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов, датируемых от серединой 19 века до времен Второй мировой войны. Они были конфискованы у еврейских общин и исчезли во время Холокоста. Артефакты были найдены через бруклинский аукционный дом, который выставил их на продажу", - указано в сообщении.

Отмечается, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, которая принадлежит потомкам семей, живших в еврейских общинах до Холокоста.

Сначала артефакты собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но они были конфискованы.

Аукционный дом Kestenbaum & Company после консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции снял артефакты с аукциона

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США (27213) Холокост (189)


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Топ комментарии
+21
Лучше бы забрали наши еврейские артефакты с Банковой.
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25.07.2021 08:57 Ответить
+13
Так ви ж завтра наобираєте нових.
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25.07.2021 09:03 Ответить
+8
Найбільше наших артефактів лежить в музеях раіськи.
І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
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25.07.2021 08:55 Ответить
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Найбільше наших артефактів лежить в музеях раіськи.
І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
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25.07.2021 08:55 Ответить
Такие тупые, как ты не способны строить свое государство и не достойны его иметь.
Раб не может быть душой свободен.
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25.07.2021 08:58 Ответить
Дебил.
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25.07.2021 08:59 Ответить
А я нет.
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25.07.2021 09:17 Ответить
Что,прошёл медосмотр?
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25.07.2021 09:21 Ответить
Хто тобі сказав ?
Назвався обдристом не від хорошого життя...
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25.07.2021 09:22 Ответить
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 832
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25.07.2021 09:55 Ответить
Чекаєм на черги Оберстів в музеях, подивитись на єврейські свитки.
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25.07.2021 11:06 Ответить
Йому має бути особливо приємно...як Оберсту )
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25.07.2021 11:11 Ответить
Оберст це вермахт, хлопчик фанат Гітлера, нічого дивного, вся кацапня така.
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25.07.2021 11:17 Ответить
Ты всю свою никчемную жызнь строил свое совковое государство. и где оно?
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25.07.2021 10:42 Ответить
Вы считаете что в этих еврейских артефактах спасение страны или какое-то освобождение от рабства души? Ну тогда про тупость вы промазали, присмотритесь к себе с этим понятием.
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25.07.2021 11:46 Ответить
взагалі то будь-який історичний документ має свою цінність. Якщо не сфальсифікований. І не захований від загального доступу. Я так думаю, що загального доступу до них не буде.
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25.07.2021 15:47 Ответить
Любая ваша ценность показывает свою настоящую цену в тот момент когда у вас стоит вопрос жизни и смерти. Что именно сейчас и актуально для страны и что подсказывает что эти артефакты в данной ситуации имеют 0 цену.
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25.07.2021 17:03 Ответить
Дык, если холокост таки был, то кому возвращать?
Парадокс, однако.
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25.07.2021 08:56 Ответить
преемникам эстафеты
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25.07.2021 09:16 Ответить
Лучше бы забрали наши еврейские артефакты с Банковой.
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25.07.2021 08:57 Ответить
Так ви ж завтра наобираєте нових.
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25.07.2021 09:03 Ответить
а ви самі не наобираєте?
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25.07.2021 09:18 Ответить
елементарно
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25.07.2021 15:48 Ответить
Угомонити його можемо тільки ми.
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25.07.2021 09:05 Ответить
До речі, "зебеня" це концептуально. Я запропонував би взяти Ще і Бабломойського і хірургічно зшити їх писюнами - з@лупою до з@лупи. Можна при цьому зробити так, аби сечовивідні отвори були спрямовані трохи вгору. Таким чином вийде так, що обидва судили будуть знаходитись у дуже близькій позиції, мармиза до мармизи. А потім вище поясу вдягнути обох у смокінги з краватками - але нижче поясу обоє мають бути голісінькі. І в такому принизливому вигляді висадити їх біля кацапського кордону, і нехай пішки втікають за поребрик. Уявіть, один йде вперед, другий рачкує... Або кружлятимуть якось (можна увімкнути вальс Штрауса, і най танцюють на Ростов до любителя штраусів). А як писюганити будуть, обдудонюючи одне одного, то окрема комедія...
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25.07.2021 09:23 Ответить
*Зе і Бабломойського
*обидва мудили

(довбана ґавтокорекція на смартфоні)
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25.07.2021 09:26 Ответить
Мсье знает толк в извращениях.
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25.07.2021 10:06 Ответить
Я давно йому таке визначення дав. Але він ніразу не соромиться
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25.07.2021 15:50 Ответить
Ну вы садюга. Зачем так издеваться? Их просто надо умертвить.
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25.07.2021 11:10 Ответить
Але якщо є час і натхнення... )))
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25.07.2021 11:15 Ответить
Цікаве кіно (студії кварталу - на олівець!). І щоб вальсування було енергійнішим, а "система двох тіл" була динамічнішою, я на застосував би ********.
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25.07.2021 11:36 Ответить
Был лет двадцать назад скандал когда один швейцарский банк уничтожил все документы своих клиентов евреев времен войны.Молодой охранник украл одну папку и отнес в американское посольство и попросил их гражданство.Так что сколько добра в банковских ячейках перетекло в руки швейцарских гномов знает только сам бог.
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25.07.2021 09:00 Ответить
вот так и создаются легенды
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25.07.2021 09:24 Ответить
...на которых майнится "добро", которое прячется в банковских ячейках
и т. д.
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25.07.2021 09:27 Ответить
Деньги кпсс тоже легенда. Сколько мудаков теперь поднялось.
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25.07.2021 10:08 Ответить
Классика лапши для пипла: золото кпсс, клад гетмана Полуботка, золотой унитаз янека.
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25.07.2021 12:47 Ответить
на холокостах мудаков поднялось ничуть не меньше
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25.07.2021 13:03 Ответить
Може, треба натякнути Штатам, що годилося б повернути і українські "артефакти", що якимось чином потрапили до їхніх музеїв?
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25.07.2021 09:26 Ответить
Попродавали і знов продадуть славних прадідів великих правнуки погані.
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25.07.2021 09:30 Ответить
Повернуть скрижалі, шолі?
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25.07.2021 09:28 Ответить
в качестве компенсации за Северный поток-2
США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста
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25.07.2021 09:30 Ответить
В місті Стрий Львівської обл. є будівля синагоги. От до неї руки у української єврейської громади не доходять бо треба бабло заробляти. А синагога це тільки голі стіни. В середені берези ростуть. Бо усі євреї в Україні кинулися в РПЦ
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25.07.2021 09:31 Ответить
А місцева влада навіть і не намагається щось зробити. І не по причині відсутності коштів та ббажання. Бо тільки но вона візьметься за реставрацію будівлі єврейська громада України заверещить на весь світ що їх тут утискають. А самі відновлювати свій храм не бажають
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25.07.2021 09:35 Ответить
До речі про Львів.
У довоєнні часи українців там проживало до 15 %. Потім стало ще менше, бо повтікали в Європу. В місто завезли євреїв з окупованої Польщі. От і питання. Хто там різанину вчинив.
Євреї проти євреїв. А звинуватили українців.
Окрім того, ходили чутки, що євреї випікали кроваву мацу. Для цього клали дитину, звісно українського походження, в бочку із гвіздками всередині, катали її, так добуваючи кров.
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25.07.2021 09:39 Ответить
О, шо зараз почнеться... Зацькують, заплюють, проклянуть Бо всі ж такі прогресивні і толерантні шо аж нудить. Ну а всі інші, щвісно, печерні атнисеміти. А як же ж інакше?
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25.07.2021 10:16 Ответить
Дещо про https://zbruc.eu/node/84802 львівські погроми.
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25.07.2021 10:34 Ответить
не треба таких чуток. нема доказів - не пишіть такого. Бо даєте привід верещати на весь світ про український антисемітизм.
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25.07.2021 15:53 Ответить
Моя бабуся так розповідала.
А в мене немає причин їй не вірити.
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25.07.2021 19:31 Ответить
Опустилась до уровня скабеевой? Или таки не поднималась выше ? Та дура тоже рассказывала про распятых мальчиков в бочке с гвоздями.
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25.07.2021 19:27 Ответить
А в селе Бринивка под Бершадью стоит огромная синагога и на ней написано "Музей истории села", и примерно в 500м построен новый православный храм неизвестного патриархата...
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25.07.2021 09:40 Ответить
Більшість євреїв давно виїхала з України
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25.07.2021 11:32 Ответить
А теперь когда евре вернут драгоценности украинцам украденные в продразверстку, а так же те которые злоупотребляя служебным положением обменяли на хлеб в 33 году
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25.07.2021 09:31 Ответить
Хотя слово украденные неуместно...незаконно изьятые в результате террора
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25.07.2021 09:45 Ответить
РАБссия в ответочку вернет Мощи князя Ярослава Мудрого украденные из Лавры в 1966 году,а еще Крысы Мавзолейные вернут все украденное начиная со своей сраной Мировой революции 26 октября 1917 года....Ждите карман шире...
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25.07.2021 10:01 Ответить
для чого вічний шум навколо евреів це вже набридло вони що надлюди чи інші народи не живуть на планеті земля
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25.07.2021 10:01 Ответить
-Мадам Трахтенберг, скажите, почем стоят уроки скрипки вашей дочери? Наверное, дорого?
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25.07.2021 10:11 Ответить
Ага, щас ... Іноді читайте https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc укази президента.
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25.07.2021 10:38 Ответить
От этой трогательной заботы о пейсатых реально тошнит.
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25.07.2021 10:17 Ответить
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 8110 письмо Януковича Путлеру от 1 марта 2014 года,Типа Вова введи ,...которое в СовБезе ООН зачитал дохляк Витай Чуркин...,после это письмеца из Донбасса увозили всякое барахло на милльярды долларов,тягачи машины и грузовики катили на Ростов Вереницами под охраной спецназа РАБссии..
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25.07.2021 10:17 Ответить
Стыдно спросить, вы на каком языке доносите иеформацию? У Пети знают что вы .....
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25.07.2021 10:33 Ответить
На Донбассе оказалось столько бандеровцев и правосеков,что РАБссиянская армия которой там никогда не было и нет,не могли воровать у донбасят...мышиодиннарот.... Крысы позорные...
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25.07.2021 10:25 Ответить
Еврейские артефакты надо направить прямиком в Израиль.
И уманского цадика туда же.
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25.07.2021 10:30 Ответить
Продать Цадика Израилю
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25.07.2021 11:13 Ответить
подарувати. але нічого не вийде: там гроба як такого немає, лежить лиш могильний камінь (загалом це - не перешкода). але тоді порушиться заповіт цадика.
А це вже загрожує створенню додаткової неприязні до українського суспільства. Я думаю, що регулювати потік неприємних туристів слід виключно економічними методами (кинув десь смітт чи харконув - штрафик як за порушення пдр). А приємним - велкам.
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25.07.2021 15:59 Ответить
Более подробно о воровстве РАБссиянцев Путлера на донбассе много чего рассказали Денис Казанский,Сергей Гармаш,Станислав Асеев и другие донецкие журналисты удравшие из донецкого ГУЛАГа Путлера в Киев...
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25.07.2021 10:30 Ответить
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 205
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25.07.2021 10:49 Ответить
ОФИГЕТЬ
Политолог Михаил Басараб - о частном пророссийском проекте мемориала "Бабий яр"

Удивительно, но вот прямо сейчас ХУтин через своих олигархов спокойно продолжает возводить мемориал в Бабьем Яру. Этому проекту способствует Киевская городская власть и Офис Президента.
Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая отстаивает украинский государственный проект. Да, утвержденный государственный проект отстаивает не власть (!), а небезразличная общественность.
Хотя об этой парадоксальной ситуации за годы написано и сказано достаточно много, до сих пор существует странное молчание со стороны многих политических сил патриотического и прозападного толка.
С помощью имиджевых трюков российскому проекту создали образ обычной альтернативной идеи. Некоторые до сих пор почему-то считает, что "Бабий Яр" - это вопрос исключительно евреев. Неужели никого не беспокоит, что в будущем мемориальный комплекс, например, будет пропагандировать, что украинцы коллаборировали с Третьим Рейхом в вопросе Холокоста? Разве не является очевидным, что именно это уже давно продвигает российская пропаганда и именно для этого путинские олигархи взялись за мемориал в Бабьем Яру? Кстати, эта идея осенила их почему-то аж в 2016 году, то есть после начала агрессивной войны России против Украины.
На пресс-конференции мы озвучили свое намерение не дать украинским политикам отмалчиваться дальше. Мы планируем обратиться к каждому и спросить, каково его личное отношение к тому, что кремлевские олигархи построят мемориал в Бабьем Яру.
Добавлю о социологическом исследовании фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по вопросу Бабьего Яра. Так вот, абсолютное большинство украинцев считает, что это дело сугубо государственное. Лишь 4% наших граждан поддерживают мнение, что такой проект должны реализовать частные иностранные лица. Именно это происходит сегодня. Ну и ожидаемо большинство украинцев не поддерживает участия в этом проекте россиян.
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25.07.2021 11:11 Ответить
под мааасковскає бабло...

https://twitter.com/Petromakovey

https://twitter.com/Petromakovey Петро Маковей https://twitter.com/Petromakovey @Petromakovey https://twitter.com/Petromakovey/status/1419034304122867713 16 ч

Проте Уряд збирається будувати торгово-пропагандистський розважальний комплекс "Бабин Яр"

Кабінет Міністрів ліквідував державний історико-архітектурний заповідник "Державотворці Сіверщини", що мав бути сформований навколо усипальниці гетьманської родини Скоропадських у Шосткинському районі Сумської області.
Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", постанову №https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skasuvannya-postanovi-kabinetu-ministriv-********-vid-19-chervnya-2019-r-527-i210721-758 758 з цього приводу уряд ухвалив 21 липня 2021 року.
У ній зазначено: "Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 527 "Про створення Державного історико-архітектурного заповідника "Державотворці Сіверщини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1746)".
Тоді, в другий місяць президентства Володимира Зеленського, місцева преса http://sumypost.com/sumynews/sobytiya/stvoreno-derzhavnyj-zapovidnyk-derzhavotvortsi-sivershhyny-u-skladi-yakogo-pam-yatky-arhitektury-shostky/ писала , що "архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських - Гамаліївський монастир - та інші пам'ятки архітектури, про які йдеться, мають колосальне історичне значення для України. Гамаліївський Харлампіївський монастир - пам'ятка архітектури національного значення. Це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні. Тут розміщено усипальницю двох гілок родини Скоропадських. Це єдине захоронення гетьманів в Україні".
Тут планували створювати новий історико-культурний бренд Шосткинщини....
Про одну з причин https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225676367792538&set=a.1717630417150 пише в соцмережі співробітник Українського інституту нацпам'яті, керівник благодійного фонду "Героїка" Павло Подобєд: "Минулого року центральний об'єкт «Державотворців Сіверщини» - Гамаліївський монастир, що знаходиться в руках Московського патріархату, зайнявся і горів так, що було видно далеко за селом. Добре, що крипта, у якій знаходяться сім поховань роду Скоропадських, була замурована під підлогою монастиря, а відтак вона не мала б сильно постраждати.
І ось, після двох років тиші, Уряд знову згадав про усипальницю Скоропадських - щоб поставити хрест на сакральній українській пам'ятці початку XVIII століття".
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25.07.2021 16:21 Ответить
А корону короля Данила галицкого из сша они не хотят нам вернуть? Ее туда завезли когда прятали сначала от фашистов в Перемышле а потом и от комунистов. Бывшая директор заповедника Мофии Киевской уроминала что и скелет Чрослава Мудрого который исчез из саркофага, тоже находится там же в сша, у украинской церковной громады. Велись переговоры чтоб их вернуть но после прихода Яныка нам сказали что такой власти они эти реликвии не передадут.
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25.07.2021 11:37 Ответить
Навіщо? Нехай віддадуть ізраїльтянам - у них тепер є своя, давно омріяна незалежна національна держава. А до Східної Європи, в тому числів Україну, повинні повернутись історичні та культурні надбання тутешніх народів, вивезені "підприємливими колекціонерами", які встигли своєчасно втекли за океан...
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25.07.2021 13:12 Ответить
А коли США повернуть в Україну першу чудотворну ікону Київської Руси - Святого Миколая Мокрого та кістки великого князя Ярослава Мудрого (вивезені з Києва в 1943 р. під час II Св. війни).
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25.07.2021 19:19 Ответить
хорошо.
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25.07.2021 22:29 Ответить
 
 