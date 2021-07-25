США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста

США вернут Украине, Румынии, Венгрии и Словакии похоронные свитки и рукописи, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

"Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов, датируемых от серединой 19 века до времен Второй мировой войны. Они были конфискованы у еврейских общин и исчезли во время Холокоста. Артефакты были найдены через бруклинский аукционный дом, который выставил их на продажу", - указано в сообщении.

Отмечается, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, которая принадлежит потомкам семей, живших в еврейских общинах до Холокоста.

Сначала артефакты собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но они были конфискованы.

Аукционный дом Kestenbaum & Company после консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции снял артефакты с аукциона

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