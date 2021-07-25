США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста
США вернут Украине, Румынии, Венгрии и Словакии похоронные свитки и рукописи, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
"Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов, датируемых от серединой 19 века до времен Второй мировой войны. Они были конфискованы у еврейских общин и исчезли во время Холокоста. Артефакты были найдены через бруклинский аукционный дом, который выставил их на продажу", - указано в сообщении.
Отмечается, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, которая принадлежит потомкам семей, живших в еврейских общинах до Холокоста.
Сначала артефакты собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но они были конфискованы.
Аукционный дом Kestenbaum & Company после консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции снял артефакты с аукциона
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І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
Раб не может быть душой свободен.
Назвався обдристом не від хорошого життя...
Парадокс, однако.
*обидва мудили
(довбана ґавтокорекція на смартфоні)
и т. д.
США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста
У довоєнні часи українців там проживало до 15 %. Потім стало ще менше, бо повтікали в Європу. В місто завезли євреїв з окупованої Польщі. От і питання. Хто там різанину вчинив.
Євреї проти євреїв. А звинуватили українців.
Окрім того, ходили чутки, що євреї випікали кроваву мацу. Для цього клали дитину, звісно українського походження, в бочку із гвіздками всередині, катали її, так добуваючи кров.
А в мене немає причин їй не вірити.
И уманского цадика туда же.
А це вже загрожує створенню додаткової неприязні до українського суспільства. Я думаю, що регулювати потік неприємних туристів слід виключно економічними методами (кинув десь смітт чи харконув - штрафик як за порушення пдр). А приємним - велкам.
Политолог Михаил Басараб - о частном пророссийском проекте мемориала "Бабий яр"
Удивительно, но вот прямо сейчас ХУтин через своих олигархов спокойно продолжает возводить мемориал в Бабьем Яру. Этому проекту способствует Киевская городская власть и Офис Президента.
Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая отстаивает украинский государственный проект. Да, утвержденный государственный проект отстаивает не власть (!), а небезразличная общественность.
Хотя об этой парадоксальной ситуации за годы написано и сказано достаточно много, до сих пор существует странное молчание со стороны многих политических сил патриотического и прозападного толка.
С помощью имиджевых трюков российскому проекту создали образ обычной альтернативной идеи. Некоторые до сих пор почему-то считает, что "Бабий Яр" - это вопрос исключительно евреев. Неужели никого не беспокоит, что в будущем мемориальный комплекс, например, будет пропагандировать, что украинцы коллаборировали с Третьим Рейхом в вопросе Холокоста? Разве не является очевидным, что именно это уже давно продвигает российская пропаганда и именно для этого путинские олигархи взялись за мемориал в Бабьем Яру? Кстати, эта идея осенила их почему-то аж в 2016 году, то есть после начала агрессивной войны России против Украины.
На пресс-конференции мы озвучили свое намерение не дать украинским политикам отмалчиваться дальше. Мы планируем обратиться к каждому и спросить, каково его личное отношение к тому, что кремлевские олигархи построят мемориал в Бабьем Яру.
Добавлю о социологическом исследовании фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по вопросу Бабьего Яра. Так вот, абсолютное большинство украинцев считает, что это дело сугубо государственное. Лишь 4% наших граждан поддерживают мнение, что такой проект должны реализовать частные иностранные лица. Именно это происходит сегодня. Ну и ожидаемо большинство украинцев не поддерживает участия в этом проекте россиян.
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey Петро Маковей https://twitter.com/Petromakovey @Petromakovey https://twitter.com/Petromakovey/status/1419034304122867713 16 ч
Проте Уряд збирається будувати торгово-пропагандистський розважальний комплекс "Бабин Яр"
Кабінет Міністрів ліквідував державний історико-архітектурний заповідник "Державотворці Сіверщини", що мав бути сформований навколо усипальниці гетьманської родини Скоропадських у Шосткинському районі Сумської області.
Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", постанову №https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skasuvannya-postanovi-kabinetu-ministriv-********-vid-19-chervnya-2019-r-527-i210721-758 758 з цього приводу уряд ухвалив 21 липня 2021 року.
У ній зазначено: "Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 527 "Про створення Державного історико-архітектурного заповідника "Державотворці Сіверщини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1746)".
Тоді, в другий місяць президентства Володимира Зеленського, місцева преса http://sumypost.com/sumynews/sobytiya/stvoreno-derzhavnyj-zapovidnyk-derzhavotvortsi-sivershhyny-u-skladi-yakogo-pam-yatky-arhitektury-shostky/ писала , що "архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських - Гамаліївський монастир - та інші пам'ятки архітектури, про які йдеться, мають колосальне історичне значення для України. Гамаліївський Харлампіївський монастир - пам'ятка архітектури національного значення. Це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні. Тут розміщено усипальницю двох гілок родини Скоропадських. Це єдине захоронення гетьманів в Україні".
Тут планували створювати новий історико-культурний бренд Шосткинщини....
Про одну з причин https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225676367792538&set=a.1717630417150 пише в соцмережі співробітник Українського інституту нацпам'яті, керівник благодійного фонду "Героїка" Павло Подобєд: "Минулого року центральний об'єкт «Державотворців Сіверщини» - Гамаліївський монастир, що знаходиться в руках Московського патріархату, зайнявся і горів так, що було видно далеко за селом. Добре, що крипта, у якій знаходяться сім поховань роду Скоропадських, була замурована під підлогою монастиря, а відтак вона не мала б сильно постраждати.
І ось, після двох років тиші, Уряд знову згадав про усипальницю Скоропадських - щоб поставити хрест на сакральній українській пам'ятці початку XVIII століття".