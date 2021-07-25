Мужчина, державший на цепи 7-летнего ребенка, арестован в зале суда Кривого Рога, - Нацполиция

24 июля, Дзержинским районным судом Кривого Рога ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери. В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.