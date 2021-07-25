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Мужчина, державший на цепи 7-летнего ребенка, арестован в зале суда Кривого Рога, - Нацполиция

Мужчина, державший на цепи 7-летнего ребенка, арестован в зале суда Кривого Рога, - Нацполиция

24 июля, Дзержинским районным судом Кривого Рога ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожитель матери приковал цепью к батарее: В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери. В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

дети (6583) Кривой Рог (1406) пытки (847)


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Топ комментарии
+31
Кривий Ріг славиться виродками..
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25.07.2021 09:41 Ответить
+17
К сожалению , руцкий мир разползся с востока - бездуховность и , вместо веры, мракобесие
Сон разума рождает чудовищ .
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25.07.2021 09:49 Ответить
+12
Кривой Рог...ничего личного...
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25.07.2021 09:40 Ответить
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Кривой Рог...ничего личного...
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25.07.2021 09:40 Ответить
Кривий Ріг славиться виродками..
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25.07.2021 09:41 Ответить
К сожалению , руцкий мир разползся с востока - бездуховность и , вместо веры, мракобесие
Сон разума рождает чудовищ .
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25.07.2021 09:49 Ответить
І це ж центр України.
Спаскудили все.
Ота культура пиятики, матюків та бидлотості.
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25.07.2021 09:50 Ответить
Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 527
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25.07.2021 10:04 Ответить
це вона тебе побачила ?
типова її реакція на вату
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25.07.2021 10:10 Ответить
Ксения, а Вы в курсе состояния дорог в центре Украины ( Днепр Запорожье Кривой Рог )
До недавнего времени их просто не было . Из Киева доехать было невозможно нормально
А ведь из Днепра - Кучма ( 8 лет президент), Юля- газовая королева, Пинчук- олигарх, Беня
И при таких властных возможностях ничего не делать с дорогами ? А летать себе на частных самолетах с частного аэропорта . И аэропорт не дали ведь развивать
А ведь их тоже тот же народ выбирал 😀😀😀 наверно за гречку
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25.07.2021 10:10 Ответить
Народ отримує те, чого вимагає.
Ніхто ж не обирав державних діячів для побудови держави.
Кожний член несформованого суспільства живе своїм життям, яке обмежується власною нерухомістю. Тому в нас обирають у владу тих, хто обіцяє дешевий газ, дешеві кредити, дешеву квартплату, високу зарплату, тощо. Тобто щось особисте. Попит на більше, на суспільне, відсутній. Народ не любить власну країну, видирає з неї все що може, а решту запаскуджує. Врешті, маючи гроші, звідси завжди можна втікти у іншу країну, населення якої поставилось до своєї держави відповідально.
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25.07.2021 10:18 Ответить
Да, это результат 300-летней политики патернализма в Росимперии. Есть -"богатое" государство и "хорошая" власть, которая обещает раздавать блага из этого государства. В средине 2000-х бабулечка, рассматривая фото понравившегося кандидада- " а шо ж він дає"? Эта "бабулечка" и есть воплощение и суть психологии украинского избирателя. И пока ЭТО не поменятся, у власти всегда будут коты Базилио и лисы Алисы.
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25.07.2021 10:33 Ответить
«Врешті, маючи гроші, звідси завжди можна втікти у іншу країну»
Большая часть украинцев уезжает ВЫНУЖДЕНО за деньгами , бо ВСЕ власти Украины думали только о себе ВСЕГДА.
почему в Словакии от 0-3 % годовых кредиты на авто и недвижимость ? почему все словаки ездят на хороших авто новых и дешевых б/у ? У них на дорогах не увидишь 40-50 летних машин. Почему это не позволяют иметь украинцам ? ИМЕННО НЕ ПОЗВОЛЯЮТ . Бо власть гребёт только под себя !!!!

Почему у них великолепные дороги и автобаны ? Деньги дал Евросоюз . А за что ? За то Что в страну вошли мощные заводы мировых брендов и эти компании никакая коррупционная тварь не наклоняет , не имеет право трогать и проверять и рейдерить . Заводы построили современные цеха с современным оборудованием , Дали работу людям, построили отличную инфраструктуру и жильё для рабочих. Выполняют весь социальный пакет в стране , но прибыль остаётся за материнскими фирмами в их странах . Возможно ли это в Украине , где каждая властная сошка ( типа депутата Васадзе ) считает себя вправе строить отверточную сборку устаревших моделей из завезённых деталей от соседки - оккупантки и, естественно, тупо работает на свой карман???
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25.07.2021 11:01 Ответить
Софія, ви розписали наслідки.
Знаєте, що відповідали поляки, коли їх запитували, щоб вони зробили, якби їх так дурили на виборах ? ПОРІЗАЛИ би. В нас народ заслуговує на все, що отримує. Бо думає лише за себе. Не хоче хабарників, а сам носить і бере. І дітей своїх вчить. Хоче сильну армію - відкуповує від призову. Нехай сусідське йде. Отак у всьому. Ота повальна хитрожопість не дає життя нікому. Ми завжди в дурнях лишаємось. І як вишенка на торті - президент Зеленський. Просто апогей дурості. Ще й у воєнний час. Ще й перед такими викликами.
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25.07.2021 11:31 Ответить
Пані Кsenia!Цілком з Вами згоден! Ви росписали все як воно є в Україні.
Тотальний егоїзм та брехливість населення процвітає! А жадібності немає меж!
Корупція в свої часи доконала Польщу і до честі польського народу він розігнав
свій Сейм. Всіх комуняк саботажників розігнав! Допомогу Євросоюзу не розкрадали
а пустили на розбудову держави і зараз полякам є що показати світові. Ну а ми вже
відстали від них так років на 25 не меньш. Зрівняти роботу польського Сейму
з нашою Верховною Радою, то все рівно що рівняти член з пальцем! Даруйте за
грубість але ця українська політика вже дістала!
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25.07.2021 16:34 Ответить
Нагадаємо, географічний центр України розташований на Черкащині на північній околиці села Мар'янівка (нинішній Звенигородський район). Він розрахований за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок України.😉 Так що не нада сюди різні криві роги,та ще й зелені,поєднувати.
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25.07.2021 10:37 Ответить
А де ж тоді Кривий Ріг ?
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25.07.2021 10:43 Ответить
Читати,слухати,та хочаб спробувати зрозуміти вислів нашого ЗЕлененького-"у сраці"😔
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25.07.2021 10:48 Ответить
І да,Андрій Полтава також трохи прибріхує про центр у Полтаві🙃
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25.07.2021 10:50 Ответить
интересно, а райотдел мусарской, которые насиловали уже получил корочки УБД
и государственные награды ?
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25.07.2021 09:42 Ответить
ЗЕчмо теж звідти. Співпадіння?
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25.07.2021 09:43 Ответить
Не думаю.
https://rubryka.com/ru/2021/07/24/tsogorich-lgbt-prajdy-rozpochalysya-z-kryvogo-rogu/ 24 ИЮЛ 2021 В этом году ЛГБТ-прайды начались из Кривого Рога

Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 813
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25.07.2021 09:53 Ответить
Кривой Рог рулит...судя по Додику, там много таких придурков...
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25.07.2021 10:15 Ответить
Хто Бубочку з ланцюга спустив?
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25.07.2021 10:26 Ответить
А почему о матери этого ребенка ни слова?Не верю чтобы она не знала о действиях ее сожителя.
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25.07.2021 10:57 Ответить
То не мати-а ***** їблива! Скільки таких горе-матерів довкола-проміняли дітей на матню!
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25.07.2021 11:18 Ответить
так он "парень" или 7-летний ребенок?
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25.07.2021 11:39 Ответить
А в России можно бить детей и жену. Там это не преступление. А норма.
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25.07.2021 12:01 Ответить
Какой мужчина ? Это просто Тварь которую нужно застебнуть на зоне возле будки во дворе на цепь....
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25.07.2021 14:34 Ответить
 
 