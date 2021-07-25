За минувшие сутки вакцинировано от коронавируса более 71 тыс. человек, - Минздрав
В Украине за минувшие сутки, 24 июля, были вакцинированы 71 571 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав в телеграме.
"71 571 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 24 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы – 21 150 человек", - указывается в сообщении.
В течение суток в Украине работали 272 мобильные бригады, 741 пункт вакцинации и 501 центр вакцинации.
С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий25.07.2021 10:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Stop Homosovetikus
показать весь комментарий25.07.2021 14:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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