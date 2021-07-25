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Новости Коронавирус и карантин
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Три новых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "дельта" обнаружены на Львовщине, - ОГА

Три новых случая инфицирования новым штаммом коронавируса

Во Львовской области подтвердили три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "Дельта". Перед тем больные находились за границей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная государственная администрация.

Двое инфицированных вернулись из Великобритании, еще один - из России. Они проходили стационарное лечение, их течение болезни называют с положительной динамикой.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис 23 июля сообщил, что на исследования в Киев направили шесть ПЦР-тестов с подозрением на штамм "Дельта". Из них в трех подтвердили наличие штамма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели

 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2941)


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Топ комментарии
+7
Чому досі не закритий кордон з Мордаром?
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25.07.2021 10:42 Ответить
+3
Західна Україна займає 1 місце по батракам в росії
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25.07.2021 10:53 Ответить
+2
У нас всё с опозданием на пар месяцев. Эта дельта уже прокатилась по миру.
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
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25.07.2021 10:46 Ответить
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Чому досі не закритий кордон з Мордаром?
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25.07.2021 10:42 Ответить
У нас всё с опозданием на пар месяцев. Эта дельта уже прокатилась по миру.
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
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25.07.2021 10:46 Ответить
Західна Україна займає 1 місце по батракам в росії
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25.07.2021 10:53 Ответить
"в росії" можно убрать.
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25.07.2021 10:55 Ответить
Три нові випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта" виявлено на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2485
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25.07.2021 11:43 Ответить
ЗУ действительно может устроить восстание против этого режима.
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25.07.2021 12:42 Ответить
Харків вже послав їх нах без восстанія, невдовзі вони за нас візьмуться.
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25.07.2021 14:45 Ответить
В Украине разве есть оборудование для определения штамма? Голубовская плакалась ведь, что оно отсутствует.
Ой, врете, падлы.
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25.07.2021 12:58 Ответить
напевне появилося. або надсилають в Європу?
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25.07.2021 15:38 Ответить
Фанатам вакцинации - "Укол вакцини може спровокувати різкий сплеск рівня антитіл, але цей імунітет буде нестійким і недовгим, тому що на відміну від імунітету тих що перехворіли, він не запускає інші захисні механізми організму, наприклад клітинний імунітет...." (с)
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25.07.2021 13:05 Ответить
Самі прихильники євроінтегратсії: двоє привезли з Брекситанії, а ще один взагалі через лінію фронту протягти умудрився...
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25.07.2021 13:31 Ответить
Яку ще лінію фронту? >< Ти з зауралля?
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25.07.2021 14:55 Ответить
У тебе "лінія сапрікаснавєнія" сповзла, ватан...
Ти краще про West Bank попереживай, а то ще спитаєш, де тут в Україні з кимось якась війна.
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25.07.2021 18:19 Ответить
Мапу собі купи.
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25.07.2021 19:36 Ответить
Торгуєш?
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26.07.2021 12:41 Ответить
їх перебіг хвороби називають з позитивною динамікою. Джерело: https://censor.net/ua/n3279046
позитивна динаміка в цьому сенсі радує. І придає сил. А от завивання "мифсєумрьом" дуже діє на імунітет пересічної людини. Бо без надії на виздоровлення і лікарі безсилі. А тому всіх ляшків і їх послідовників - в топку.
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25.07.2021 15:42 Ответить
Эти все случаи привезли к нам "сознательные" граждане в Украину из наРФии!
Там значит границы закрыли для всех иностранцев, а мы добрые во время пандемии и войны!
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25.07.2021 20:52 Ответить
 
 