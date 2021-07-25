2 654 19
Три новых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "дельта" обнаружены на Львовщине, - ОГА
Во Львовской области подтвердили три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "Дельта". Перед тем больные находились за границей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная государственная администрация.
Двое инфицированных вернулись из Великобритании, еще один - из России. Они проходили стационарное лечение, их течение болезни называют с положительной динамикой.
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис 23 июля сообщил, что на исследования в Киев направили шесть ПЦР-тестов с подозрением на штамм "Дельта". Из них в трех подтвердили наличие штамма.
Топ комментарии
+7 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий25.07.2021 10:42 Ответить Ссылка
+3 joo jek
показать весь комментарий25.07.2021 10:53 Ответить Ссылка
+2 Verter_98
показать весь комментарий25.07.2021 10:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
Ой, врете, падлы.
Ти краще про West Bank попереживай, а то ще спитаєш, де тут в Україні з кимось якась війна.
позитивна динаміка в цьому сенсі радує. І придає сил. А от завивання "мифсєумрьом" дуже діє на імунітет пересічної людини. Бо без надії на виздоровлення і лікарі безсилі. А тому всіх ляшків і їх послідовників - в топку.
Там значит границы закрыли для всех иностранцев, а мы добрые во время пандемии и войны!