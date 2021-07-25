Три новых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "дельта" обнаружены на Львовщине, - ОГА

Во Львовской области подтвердили три случая коронавирусной болезни, которую вызвал штамм "Дельта". Перед тем больные находились за границей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная государственная администрация.

Двое инфицированных вернулись из Великобритании, еще один - из России. Они проходили стационарное лечение, их течение болезни называют с положительной динамикой.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис 23 июля сообщил, что на исследования в Киев направили шесть ПЦР-тестов с подозрением на штамм "Дельта". Из них в трех подтвердили наличие штамма.

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