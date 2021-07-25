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С сегодняшнего дня украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде

С сегодняшнего дня украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде

С 25 июля украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде - соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Украины".

В частности, продавец может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта или любые другие документы, которые прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разрешили предоставлять электронную гарантию на товар, - ОП

Также по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже таких товаров.

По требованию потребителя продавец также должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

закон (3178) техника (1753) гарантия (154)


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Топ комментарии
+8
Хорошо бы и на результаты голосования "по приколу" предоставить гарантию в электронном виде. Оказался преЗЕдент бракованным- он автоматически списывается в утиль вместе с роялем.
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25.07.2021 11:29 Ответить
+6
Оце рехворма!!!
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25.07.2021 11:19 Ответить
+5
Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 4141
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25.07.2021 11:40 Ответить
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Оце рехворма!!!
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25.07.2021 11:19 Ответить
Це ЗЕперемога!
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25.07.2021 11:28 Ответить
Хорошо бы и на результаты голосования "по приколу" предоставить гарантию в электронном виде. Оказался преЗЕдент бракованным- он автоматически списывается в утиль вместе с роялем.
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25.07.2021 11:29 Ответить
Это касается не только Зе, но и Пе президента!
Пока что реальней выглядит срок избрания на 1 год, чтобы в случае чего...
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25.07.2021 20:24 Ответить
Как на китайский смартфон.
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26.07.2021 13:16 Ответить
Всі дуже раді.
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25.07.2021 11:29 Ответить
Та ты шо! Если и раньше "гарантия" было понятие больше условное, то теперь решили не заморачивацца и даже формально все отменить. Ну а как по другому-вся бытовая теника контрабанда, а на контрабанду какие "гарантии"?
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25.07.2021 11:30 Ответить
С сегодняшнего дня украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде

=======================
який сенс цього дійства крім економії паперу ?
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25.07.2021 11:30 Ответить
Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 4141
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25.07.2021 11:40 Ответить
Всякой чепухой заняты клоуны,где законы стимулирующие создание рабочих мест,привлечение инвестиций,создание здоровой бизнес среды,почему казнокрады и взяточники не в тюрьмах.
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25.07.2021 11:42 Ответить
Весна прийде. Саджати будемо. (ЗЕбалабол)
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25.07.2021 11:45 Ответить
А бракованный товар можно будет поменять по электронной почте или вайбере.
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25.07.2021 12:01 Ответить
У вас мікрохфильовка??
Йдемо до вас!!
🤣
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25.07.2021 12:29 Ответить
Весело живем ! В электронном режиме.... Теперь на все китайские подделки можно будет получить поддельный гарантийный талон !
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25.07.2021 13:50 Ответить
Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю. Хорошая? Да, омобенно эта фраза, которую я все время читаю.
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25.07.2021 16:00 Ответить
 
 