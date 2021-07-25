С сегодняшнего дня украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде
С 25 июля украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде - соответствующий закон вступил в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Украины".
В частности, продавец может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта или любые другие документы, которые прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.
В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.
Также по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже таких товаров.
По требованию потребителя продавец также должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.
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Пока что реальней выглядит срок избрания на 1 год, чтобы в случае чего...
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який сенс цього дійства крім економії паперу ?
Йдемо до вас!!
🤣