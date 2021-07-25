"Ситуация очень печальная", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси

Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент назвал очень болезненным вопрос политузников, в том числе журналистов, в аннексированном Крыму, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень болезненный вопрос не только для работников Радио Свобода. Я недавно встретился с сестрой господина Есипенко, с господином Асеевым, сотрудником Радио Свобода, который два года пробыл в плену боевиков в Донецке. У нас также сложная ситуация в Беларуси. Игорь Лосик, тоже работник Радио Свобода, уже более года в заключении", - отметил Кент.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день положение журналистов ужасное и в ОРДЛО, и в Крыму, и в Беларуси.

"Сейчас в Крыму более 100, на Донбассе почти 200, в Беларуси почти 600 (политзаключенных - ред.). На Донбассе, в Крыму и в Беларуси в этом году больше политзаключенных, чем было, когда я начал свою работу в Госдепе более 30 лет назад. Ситуация очень печальная. Все-таки мы как боролись с этой проблемой 30 лет назад, так это наша основная задача и сейчас. Это очень болезненный вопрос", - добавил временный поверенный в делах США.

