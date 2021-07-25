РУС
"Ситуация очень печальная", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси

"Ситуация очень печальная", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси

Временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент назвал очень болезненным вопрос политузников, в том числе журналистов, в аннексированном Крыму, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень болезненный вопрос не только для работников Радио Свобода. Я недавно встретился с сестрой господина Есипенко, с господином Асеевым, сотрудником Радио Свобода, который два года пробыл в плену боевиков в Донецке. У нас также сложная ситуация в Беларуси. Игорь Лосик, тоже работник Радио Свобода, уже более года в заключении", - отметил Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь: у него образовались трофические язвы, - Денисова

Он подчеркнул, что на сегодняшний день положение журналистов ужасное и в ОРДЛО, и в Крыму, и в Беларуси.

"Сейчас в Крыму более 100, на Донбассе почти 200, в Беларуси почти 600 (политзаключенных - ред.). На Донбассе, в Крыму и в Беларуси в этом году больше политзаключенных, чем было, когда я начал свою работу в Госдепе более 30 лет назад. Ситуация очень печальная. Все-таки мы как боролись с этой проблемой 30 лет назад, так это наша основная задача и сейчас. Это очень болезненный вопрос", - добавил временный поверенный в делах США.

Также читайте: У гражданки Украины Стаценко, которую удерживают в СИЗО оккупированного Донецка, ухудшилось здоровье, - Денисова

Беларусь (8017) Крым (26470) США (27934) политзаключенные (1631) Кент Джордж (50) ОРДЛО (246)
Чтобы улучшить себе настроение мы согласились на Северный поток-2
а то ситуация очень печальная.Теперь можно не грустить", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси
показать весь комментарий
25.07.2021 12:51 Ответить
кенты , объявите кацапам, чтоб готовили Крым к освобождению и дайте срок !
показать весь комментарий
25.07.2021 12:52 Ответить
да ані проста завідуют кримчянам і бєларусцам!
показать весь комментарий
25.07.2021 12:57 Ответить
А ви німчурі про це говорили ?
Може б подавились тим газом.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:08 Ответить
"Ситуация очень печальная" но.... сп-2 не пахнет.....
показать весь комментарий
25.07.2021 13:53 Ответить
и да - хорошего вам настроения..... можете даже клоуна на всегда себе забрать мы вам
спасибо скажем
показать весь комментарий
25.07.2021 13:54 Ответить
Печально им.с уйлом в десна целуются а потом печалятся.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:39 Ответить
 
 