В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину

Мотовилихинский районный суд российской Перми оштрафовал на 20 тысяч рублей местную активистку Елену Германову, которая организовала запись видеообращения пермяков к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Германовой вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активистка просила перенести заседание из-за ее болезни, но в итоге суд вынес решение без ее участия.

Елена Германова — один из лидеров инициативной группы, выступающей в защиту стадиона возле дворца спорта "Молот", на месте которого собираются построить жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой.

23 июня несколько десятков жителей Перми записали видеообращение, в котором попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и защитить стадион. После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции.

30 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что проект по застройке бывшего поля дворца спорта "Молот" приостановлен.

