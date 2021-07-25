РУС
В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину

Мотовилихинский районный суд российской Перми оштрафовал на 20 тысяч рублей местную активистку Елену Германову, которая организовала запись видеообращения пермяков к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Германовой вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активистка просила перенести заседание из-за ее болезни, но в итоге суд вынес решение без ее участия.

Елена Германова — один из лидеров инициативной группы, выступающей в защиту стадиона возле дворца спорта "Молот", на месте которого собираются построить жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой.

23 июня несколько десятков жителей Перми записали видеообращение, в котором попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и защитить стадион. После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции.

30 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что проект по застройке бывшего поля дворца спорта "Молот" приостановлен.

+34
Уже и челобитную записать нельзя, совсем гайки закручивают там )
25.07.2021 13:13 Ответить
+23
Забулися на коліна стати.😡
25.07.2021 13:15 Ответить
+19
25.07.2021 13:16 Ответить
Уже и челобитную записать нельзя, совсем гайки закручивают там )
25.07.2021 13:13 Ответить
Пипл же хавает, вот и закручивают
показать весь комментарий
25.07.2021 13:30 Ответить
*********** тоже так хочется. Вот новый законопроект написал: вместо штрафа тюрячка от 5 до 12 лет.
У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 4695

У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 8889
25.07.2021 13:50 Ответить
Не вразило. Перед "Правильне рішення" треба поставити слово Едине ..., або Моє ... Ось тоді буде все правильно. )))
показать весь комментарий
25.07.2021 17:39 Ответить
Може ще покажеш, де про це почитати? Інакше ви з богданом - кончені кремлеботи.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:27 Ответить
Буду вічливим - ти, дуже не гостра особини нижчого шару сусільства навчись спочатку відрізняти сарказм та стьоб від реальної інфи. )))
показать весь комментарий
25.07.2021 20:33 Ответить
У вас - суцiльне борошно.
26.07.2021 01:54 Ответить
А хто воно таке, щоб мати правильне рішення ??
Дибілоїдне чмо..
Навіть фуйло собі такого в законах не понаписував.
26.07.2021 09:24 Ответить
Нє, ну прямо вже - ніззя... Звичайно, можна. Але це тре' правильно робити: ставши на коліна або плазуючи на череві, починати з обов'язкової фрази "нє вєлі казніть, сцарь-батюшка!". Потім згадати про те, що воно є бидло сиволапе, смерд і холоп недостойний. А далі - текст самої чолобитної. Ну і важливо, щоб у тексті не було всіляких там надмірностей.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:45 Ответить
Забулися на коліна стати.😡
показать весь комментарий
25.07.2021 13:15 Ответить
25.07.2021 13:16 Ответить
З мови зняли )))
показать весь комментарий
З язика може?. Знову борошна перекладу.
показать весь комментарий
Зауваження влучне, немов стріла з цибулі ))
показать весь комментарий
25.07.2021 16:11 Ответить
В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 7467
25.07.2021 13:32 Ответить
***** ліл 😂🤣
показать весь комментарий
от дебіли. замість поля буде жилий комплекс, басейн. все для людей! а вони що опираються своєму щастю!
показать весь комментарий
25.07.2021 13:17 Ответить
А как же защита свободы волеизьявления на которую недавно РФ в еспч жаловалась?
показать весь комментарий
25.07.2021 13:20 Ответить
В Рівному на пікет з плакатами на підтримку імпічменту чинного президента України Володимира Зеленського вийшли двоє підлітків - Даша Коц і її друг. Шістнадцятирічну Дашу та її 20-річного друга затримали і доставили у відділення поліції.
На них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 185-1 (Порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).
В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 7170
25.07.2021 13:23 Ответить
из комы вышел?
показать весь комментарий
Это было, когда зегенерат только стал президентом, местный позеленелый ментяра решил вылизнуть анус новому начальству и проявил инициативу, дело ничем не закончилось, всех отпустили и все.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:27 Ответить
Я бы на росии всех бы авансом штрафовал на всякий случай.. ведь думают же плохо подлецы о царе.. на кухнях шепчутся и анекдоты неподобствующие шепотом рассказывают... любят люди руские бунтовать. встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы... и ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят...
показать весь комментарий
А главное на фото видно, что человек 20 всего. Но "После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции". Это так на любом заводе, при любом собрании можно директора штрафовать, любого гитариста в парке, да хоть спорт. тренера, который объясняет команде план на игру)) и т.д...
показать весь комментарий
Каждый вечер по всем квартирам должен проходить патруль и штрафовать всех поголовно. У кого нет денег - в концлагеря, пусть рабским трудом отрабатывают недоимку. И клятву на верность ***** перед освобождением.
показать весь комментарий
причём патруль должен быть чеченским. Недавно же была новость, что уже так и делают))
показать весь комментарий
так скоро и "бабы не нарожают"
без согласования с царём...
показать весь комментарий
Мавзолейные Холопы не могут жаловаться на фюрера ГУЛАГа когда то в сссре дохляке была песТня... "у дяревни Крюково,погибает взвод"...,помню пацаненьком еще был,... спрашиваю отца Сенатора,кажу4 Батя а почем в Украине до сих пор не построено ни одной Дяревни?Потому что мы не моцкальское быдло и никогда ими не было,ответил Батя...
показать весь комментарий
У вас в семье все сенаторы? В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 2434
показать весь комментарий
Да...,Отец Сенатор умер в 2017 году,мама Сенаторша недавно в апреле...,а брат старший Сенатор давно не заходит на Ценгзор..ленивый стал,а сестры Сенаторши уехали в Европу из советского говна...,так что я один остался...,герр Оберст Штырлиц...
показать весь комментарий
Хай радіє, бабіща холопського званія, що не віддали кадирівцям для перевиховання на пляшці. Ти диви - насмілилась звертатися до сцаря! Нібито ********* є справа до якихось там сиволапих, яким ціна ржубль у базарний день! Пороть на конюшні такий біоматеріал!
показать весь комментарий
А це хто цьомав патрет?

В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 6766
показать весь комментарий
Бедный ребёнок. С детства уже обучают пресмыкаться и любить царя.
показать весь комментарий
не любить. приучают что ты маленький(еая) а уже раб
показать весь комментарий
Фублин. Мерзость.
показать весь комментарий
Наявність зайвої хромосоми має всілякі маловивчені наукою наслідки. Цьомання ************* - один із них.
показать весь комментарий
мало штрафа, надо было тыщь 200 штрафа дать чтоб знала что холоп не имеет права напрямую к царю обращатся
показать весь комментарий
Мало! 15 років позбавлення волі суворого режиму - і за Полярне Коло копати уран лопатою. Чоловіка теж років на 10 за "недонесение о готовящемся преступлении супруги". Дітей у притулок без права на отримання освіти, і після досягнення повноліття примусово працевлаштувати асенізаторами.
Власною кров'ю змиватимуть провину перед сцарем! Бо не сім'я, а ліберально-навальна банда!
показать весь комментарий
в "демократичесском" государстве, сменды должны знать свое место. это Вам не Бандеровская Украина, где у людей есть права. пока что.
показать весь комментарий
а ведь могла русня и сгноить этого коми кассаба в мордовских концлагерях.
показать весь комментарий
Ще не вечір...
показать весь комментарий
Антиросія путін, це коли російськомовні жителі Краматорська проводять турнір пам'яті російськомовного хлопчика, якого росіяни вбили за українську стрічку на рюкзаку! Молоді футболісти, що були знайомі зі Степаном, завдяки тобі стали бандерівцями, яких навіть у Львові нема!

У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 3817
показать весь комментарий
Хуже вонючего }{уйла могут быть только его поганые рабы:
У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 6617
показать весь комментарий
Блогер Дима Камикадзе вчера вбросил видос,где РАБссиянца за расчистку дороги от зарослей между 3 дяревнями будут судить за крутой бизнес,типа нанес ущерб РАБссии на 200 000 РЖУблей...,30 лет дорогой никто не интересовался из власть имущих,нашелся мужик типа Мать Тереза на халяву по факту отремонтировал дорогу...,но благотварительность на РАБссии это криминал... угораю от ржача..,в Иркутске лес рубят миллионами тонн для китайцев,а тут ущерб 200 000 ржублей от зарослей кустарника...типа Валежник...
показать весь комментарий
В русскоязычной Перми русскоязычную активистку русскоязычные оштрафовали на 20 тысяч русских рублей за русскоязычную запись русскоязычного видеообращения к русскоязычному Путину.
показать весь комментарий
Нє, ну все вірно...
показать весь комментарий
я только одного не понял,а при чём тут ДПС,она что,правила дорожного движения нарушила?
показать весь комментарий
Пфффф. Нехай радіє, що не докопалися до її роботи на ґамериканську та українську розвідку, і що її кураторами були Зорян та Шкіряк!
показать весь комментарий
Йой! Ви, колего, відкрили конзерву. Тепер вона, сарако, не обійдеться без напляшечного перевиховання...
показать весь комментарий
и ещё непонятно одно,-почему челобитную Сцарю записывают стоя не на коленях?
показать весь комментарий
Без разрешения Гопника питерского даже мухи на РАБссии не размножаются,не говоря про пророчество маршаля Жюкова...,что бабы говна еще нарожають...
показать весь комментарий
свабодный мацкальский нарид
к царю )(уйлу должен абращяться только на КОЛЕНЯХ
показать весь комментарий
та пофиг. даже если б бетоноукладчиком закатали в асфальт и что? это что новость? блин. умиляет просто, "попрание прав человека в РФии". та какие там нафиг права?!
показать весь комментарий
