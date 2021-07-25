В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину
Мотовилихинский районный суд российской Перми оштрафовал на 20 тысяч рублей местную активистку Елену Германову, которая организовала запись видеообращения пермяков к президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Германовой вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активистка просила перенести заседание из-за ее болезни, но в итоге суд вынес решение без ее участия.
Елена Германова — один из лидеров инициативной группы, выступающей в защиту стадиона возле дворца спорта "Молот", на месте которого собираются построить жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой.
23 июня несколько десятков жителей Перми записали видеообращение, в котором попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и защитить стадион. После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции.
30 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что проект по застройке бывшего поля дворца спорта "Молот" приостановлен.
Дибілоїдне чмо..
Навіть фуйло собі такого в законах не понаписував.
На них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 185-1 (Порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).
без согласования с царём...
Власною кров'ю змиватимуть провину перед сцарем! Бо не сім'я, а ліберально-навальна банда!
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот
Антиросія путін, це коли російськомовні жителі Краматорська проводять турнір пам'яті російськомовного хлопчика, якого росіяни вбили за українську стрічку на рюкзаку! Молоді футболісти, що були знайомі зі Степаном, завдяки тобі стали бандерівцями, яких навіть у Львові нема!
к царю )(уйлу должен абращяться только на КОЛЕНЯХ