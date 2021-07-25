РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6988 посетителей онлайн
Новости
5 614 73

США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год, - Кент

США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год, - Кент

В Соединенных Штатах Америки Украину поддерживают представители обеих ведущих партий - и демократы, и республиканцы.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что у нас (в США - ред.) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях - до 750 миллионов (долларов США - ред.) в год. Видимо, есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент

"Мы тоже знаем, что успех Украины является важным и для Украины, и для региона. И это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами. И президент Джо Байден, когда он был вице-президентом, приезжал сюда шесть раз. Это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден", - добавил Кент.

США (27934) финансирование (1831) поддержка (715) Кент Джордж (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Юзик одобряет помощь. Жиртрест за два года отдал банку долг ипотечный , сменилтэ автопарк и достраиаювает под Киевом "садовый домик"
показать весь комментарий
25.07.2021 13:53 Ответить
+8
Джордж Кент выучил Українську мову...некоторым рюсским это тяжкий труд...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:21 Ответить
+7
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вимагайте справжніх реформ. гроші тільки в обмін на реформи!
показать весь комментарий
25.07.2021 13:34 Ответить
реформа для украинцев - слово матерное.. прошу его здесь не употреблять
показать весь комментарий
25.07.2021 13:36 Ответить
так варіантів не дуже багато...або системні реформи та побудова міцної і багатої держави, або фактична втрата державності.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:51 Ответить
то, что ты подразумеваешь под реформами, не дасть того эффекта, о котором ты говоришь
показать весь комментарий
25.07.2021 15:06 Ответить
...уже нудить від реформ, щас ......
показать весь комментарий
25.07.2021 15:25 Ответить
да срать на эти реформы, украину давно кинули, а реформы это так, чтобы было чем прикрыться и всегда можна упрекнуть
показать весь комментарий
25.07.2021 14:22 Ответить
Спасибо байдену,уже разобрался в делах Украины
Топил за байдена,каюсь,не думал что такое возможно-продаться *****
показать весь комментарий
25.07.2021 13:36 Ответить
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:42 Ответить
поздно каяться.
Стоит этот тип еще меньше Шредера, всего 10% сыну- накркоманцу.
Щоб вони показилися
показать весь комментарий
25.07.2021 20:16 Ответить
Да заткись ты уже... Бога ради. Прислуга путлерова.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:40 Ответить
Деньги принесут пользу стране ,ежели они в руках людей честных и умных. А где их взять.....этих умных ? Народ любит веселых и безбашенных.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:46 Ответить
Юзик одобряет помощь. Жиртрест за два года отдал банку долг ипотечный , сменилтэ автопарк и достраиаювает под Киевом "садовый домик"
показать весь комментарий
25.07.2021 13:53 Ответить
А всяким афганистанам сколько вы выделяете?
показать весь комментарий
25.07.2021 13:56 Ответить
Ну і хдє всє еті дєньгі?
показать весь комментарий
25.07.2021 14:04 Ответить
это сладкое слово халява.....
показать весь комментарий
25.07.2021 14:12 Ответить
Все украл Порошенко для нападения на рюсский Крым и кусок ДАУНбасса Ворюга...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:14 Ответить
До того ж вкрав на двадцять років наперед...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:50 Ответить
100 лярдів долярів....
показать весь комментарий
25.07.2021 14:53 Ответить
Малувато буде. Малувато!!!
показать весь комментарий
25.07.2021 15:04 Ответить
Мавзолейному быдлу Пиндосы шлют Тушонку Рузвельта и Ножки Буша с марта 1941 года.... Именно в марте 1941 года РУЗВЕЛЬТ подписал указ о поставках в СССр этого дерма типа Тушонка...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:17 Ответить
зеля дозу получил, но отдавать кто будет. Землю на вынос и в Израиль там своих не выдают всяким лохам перепуганым.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:21 Ответить
Джордж Кент выучил Українську мову...некоторым рюсским это тяжкий труд...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:21 Ответить
Вибачте, в Ви??
показать весь комментарий
25.07.2021 17:39 Ответить
в Украине слово русский-ругательное, прошу его к русскоговорящим украинцам не применять! , ведь тебя https://censor.net/ru/user/489245, тут никто пид@р@сом не обзывает?
показать весь комментарий
25.07.2021 19:34 Ответить
Джо Байден подарил РАБссии Афганистан,тоже благотворительность...,правда Султан Эрдоган заходит в Афган,а там братва Талибан,так что плешивый Хмырь Обсерон...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:25 Ответить
До купы. США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. И это только военная помощь.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:40 Ответить
жиди не грають з терористами в гру "простапірістатьстрілять", не шукають мир в очах і не грозяться розвернутись до жовтошкірих.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:51 Ответить
к сожалению, играются
ты просто не в теме
показать весь комментарий
25.07.2021 15:07 Ответить
750 млн долларов в год/ Сдал бы Зеленский тушку Коломойского в райпотребсоюз США - получил бы много больше.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:15 Ответить
И только военная помощь, никакой другой.
Причем эти деньги тратятся только на американское оружие и только в Америке.
По сути идет финансирование своей же военной промышленности.
Вы не в курсе, гражданин кацап
показать весь комментарий
25.07.2021 20:19 Ответить
Вы не в курсе, гражданин кацап/ Из Украины евреи стартуют в похвальном намерении послужить своей исторической родине. Смена маршрута происходит так. На полдороге мигрант призадумывается: на той как бы родине жара и пустыня. А я не верблюд. Там надо строить коммунизм в колхозе -кибуце. Да пусть Карл Маркс строит. Там даже женщины воюют с арабами, а мне арабы-семиты ничего плохого не сделали. Пускай антисемиты и воюют. Да видал я эту как бы родину в гробу в белых тапочках. И как матрос Железняк, шедший на Одессу а вышедший к Херсону, выходит к США, Германии, Австралии, Канаде. Откуда никому и на хрен не нужный убеждает в своей любви и преданности Израилю и учит жизни украинцев.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:08 Ответить
чого можна сподіватись від осіб, для яких брехня, лукавство, обман, маніпуляція є основою в спілкуванні зі всіма. спочатку оббіхали Трампа, потім через скотські ЩМІ та соцмережі призначили бідона на посаду президента, зробили з рецидивіста-наркомана народного героя-мученика.... продовжувати???? далі буде ще веселіше
показать весь комментарий
25.07.2021 14:48 Ответить
5 секунд напечатать федерал резерву бумаги для затычки ртов...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:51 Ответить
А Египет получает каждый год 2 млрд. при условии покупки на эти деньги американского оружия
показать весь комментарий
25.07.2021 14:54 Ответить
а израиль еще больше, намного больше
показать весь комментарий
25.07.2021 15:06 Ответить
Ну так Ізраїль заноза в дупі арабів і персів.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:02 Ответить
Украiна -заноза в дупi *****
показать весь комментарий
26.07.2021 11:33 Ответить
Кент не все сказал.750 млн нам ,нелетального.,а Афганистану -более 3млрд ,включая и летальное.Вооружают талибов.Теперь талибы -головная боль московского улуса.Талибы уже приезжали в Кремль и наложили оброк.Теперь нужны тысячи танков и военных,чтобы защитить киргизов и таджиков,а точнее навалу талибов и наркотиков на Москву.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:22 Ответить
Толибы в кремль - поставки наркоты обсуждали. Вопрос номер раз, огромные бабки.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:41 Ответить
_Да-да, а Луна сделана из сыра. Боты путлера могут сколько угодно врать что 2х2=5, но всё равно остаётся по-прежнему 4.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:29 Ответить
_Чтобы этот... бот, видимо, не обманул прочитавших его коммент - вот вам справочный материал о том откуда у толебана деньги.
https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/09/04/feature-02 Официальные источники: «Талибан» стал главной наркокартелью Афганистана
показать весь комментарий
25.07.2021 16:38 Ответить
Всё ещё пытаешься кого-то обмануть, подлец! Нахер!
"Талибам нужно больше денег для управления своей военной машиной и закупки оружия. Вот почему они взяли под свой контроль фабрики по производству наркотиков», - рассказал в интервью АФП Сайед Мехди Каземи, представитель Министерства по борьбе с наркотиками."

"Прибыль от афганского наркотрафика идет террористическим группировкам и наркокартелям, а не фермерам и землевладельцам, которые занимаются выращиванием сырья», - сообщил в интервью Salaam Times Хекматулла Хекмат, аналитик службы по борьбе с наркотиками."
«Стоимость афганских наркотиков в денежном выражении составляет около 70 миллиардов долларов [4,8 триллиона] в год, из которых 99% идет террористическим группировкам и наркоторговцам», - сообщил он со ссылкой на Министерство по борьбе с наркотиками.
«Без доходов от незаконного оборота наркотиков талибы и месяца бы не продержались», - утверждает Хекмат"
показать весь комментарий
25.07.2021 16:55 Ответить
_Бабки толебанутым не нужны и поэтому... у них куча спонсоров! Такого бота надо гнать в шею! Или это просто шызик какой-то... В любом случае в спам подлого лжеца!
показать весь комментарий
25.07.2021 18:02 Ответить
Интересная арифметика,украинский транзит от СП-2 теряет полтора миллиарда а возможной ,возможной, помощи получим пол лярда да еще и деньгами которые разворует правительство.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:35 Ответить
Саме цікаве навіть не в грошовій компенсації, а в тому, що Україна повинна буде утримувати українську ГТС за свій кошт. Це необхідно Європі, як страховка на випадок аварії чи інших форс-мажорних обставин, що можуть виникнути на ПП.
Для того щоб українська ГТС не була збитковою, через неї потрібно прокачувати не менше 40-50 млрд куб м газу в рік. Крім того потрібно врахувати сезонність споживання газу в Європі, про це теж чомусь не згадують.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:00 Ответить
Ви забули ще за один нюансик,це оплата українцями за так звану доставку газу що в два рази перевищює оплату за транзит мокшанського не зважаючи скільки споживач спожив газу та на яку відстань.Назвіть мнеі хоч одну країну світу де громадяни оплачують за доставку та де видобутий газ в країні коштує як закуплений в других країн на міжнародних біржах?
показать весь комментарий
25.07.2021 16:29 Ответить
Назвіть країну в якій державна монопольна енергетична компанія має мільярдні збитки, а керівництво тієї компанії отримує мільйонні премії?
показать весь комментарий
25.07.2021 16:42 Ответить
Це Україна,даже мокшандія до такого не додумалась так як там енергетичні компанії процвітають а збиткові тільки у нас.Ось і зарахунок цін які в десятки разів завищені набивають собі кишені а державні мужі їм не те що не заважають а ще і стимулюють так як уплачені ними податки у вигляді 15% латають дірки бюджету.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:51 Ответить
Все платят "за трубу".
Также все везде платят "за провода" при покупке электроэнергии.
Вы не в курсе гражданин
показать весь комментарий
25.07.2021 20:21 Ответить
При использовании газа за прошлый месяц на 154 гр за его транспортировку заплатил 387.-4 гр.В в этом в курсе.При обещании что сумма за транспортировку берется из количества потребленного за прошлый календарный год и не меняется до следуещего календарного года о тем не мение уже трижды в этом году повышалась цена за транспортировку.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:31 Ответить
1. Перейти до парламентської республіки. Керівництво державою переходить до Кабінету міністрів на чолі з Прем'єром. Президента обирає ВРУ і надає йому повноваження як у Британської королеви.
2. Створення силових структур на базі національно-патріотичних сил. За зразок можна взяти Ізраїльську систему.

3. Скорочення держапарату на 100 000 населення до середньоєвропейського. Заробітна плата державних службовців встановлюється відповідно рівня середньої зарплати і пенсії пересічних українців.
4. В кримінальний кодекс вводиться коефіцієнт підвищення покарання відповідно рангу посади. Для суддів даний коефіцієнт вищий у 1,5-2,0 рази від державних службовців.
5. Жорстокий контроль за касою політичних партій і саме жорстоке покарання за порушення фінансової політики партією.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:49 Ответить
750 млн долларов в год - это только на "конхфеты" чиновникам - а где реальная помощь
показать весь комментарий
25.07.2021 16:18 Ответить
- Зін, а гроші де?
- В тумбочці.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:43 Ответить
По двадцять доларів на людину...Нормально...було б,якби їх не крали ще по дорозі...
показать весь комментарий
25.07.2021 17:04 Ответить
прочитав коменти, поржав -- скільки ботви набігло, й у всіх одне й теж: Україну злили, США нам не треба...
А деякі ж барани цьому повірять
показать весь комментарий
25.07.2021 17:28 Ответить
Нічого нікто ніяк допомагати реально Україні не буде, поки вона сама себе не захистить, хіба це комусь іще неясно , тому курс має бути на покращення нашої обороноздатності : воєнний стан до звільнення всіх наших територій (відповідно до Конституції) , розробка і впровадження нових озброєнь, включаючи ядерну складову (Будапештський меморандом більшістю підписантів не виконаний навіть у частині компенсацій ), форсована підготовка територіальних угрупувань та іхнє озброєння, укріплення північного та східного кордону (по периметру мають бути розташовані оперативно-тактичні ракетні комплекси і розвернута ******* ПРО ) перекритий рух на кордонах крім пішого жіночого ( бо дожилися - іноземці палять із автоматичної зброї в Одесі) ! А будемо сильні , то нас будуть просити вступити до НАТО , а не так як зараз : ми просимось , а нас відпихають .
показать весь комментарий
25.07.2021 17:45 Ответить
Сколько интересно из этих денег доходит до обычных людей..
показать весь комментарий
25.07.2021 18:26 Ответить
А можно как то не на словах, а хотя бы какое то документальное подтверждение? Пока реально только 250млн от конгресса не понятно на что.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:54 Ответить
але зелений зброд робить все, щоб похєрити наші відносини з США
показать весь комментарий
25.07.2021 21:07 Ответить
норм чувак, можно кентоваться
показать весь комментарий
25.07.2021 21:40 Ответить
Не за дорого купили. Такая видно цена на сегодня.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:29 Ответить
Зелено-коломойскому мало.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:08 Ответить
Проста відповідь на питання чому Україна така бідна.

https://www.youtube.com/watch?v=_ges7gx2nc8
показать весь комментарий
26.07.2021 12:02 Ответить
Я так понимаю Иудеи США дают Иудеям Украины а Нарид тут каким боком???
показать весь комментарий
26.07.2021 13:32 Ответить
 
 