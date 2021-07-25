США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год, - Кент
В Соединенных Штатах Америки Украину поддерживают представители обеих ведущих партий - и демократы, и республиканцы.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что у нас (в США - ред.) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях - до 750 миллионов (долларов США - ред.) в год. Видимо, есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - сказал он.
"Мы тоже знаем, что успех Украины является важным и для Украины, и для региона. И это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами. И президент Джо Байден, когда он был вице-президентом, приезжал сюда шесть раз. Это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден", - добавил Кент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Топил за байдена,каюсь,не думал что такое возможно-продаться *****
Стоит этот тип еще меньше Шредера, всего 10% сыну- накркоманцу.
Щоб вони показилися
ты просто не в теме
Причем эти деньги тратятся только на американское оружие и только в Америке.
По сути идет финансирование своей же военной промышленности.
Вы не в курсе, гражданин кацап
https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/09/04/feature-02 Официальные источники: «Талибан» стал главной наркокартелью Афганистана
"Талибам нужно больше денег для управления своей военной машиной и закупки оружия. Вот почему они взяли под свой контроль фабрики по производству наркотиков», - рассказал в интервью АФП Сайед Мехди Каземи, представитель Министерства по борьбе с наркотиками."
"Прибыль от афганского наркотрафика идет террористическим группировкам и наркокартелям, а не фермерам и землевладельцам, которые занимаются выращиванием сырья», - сообщил в интервью Salaam Times Хекматулла Хекмат, аналитик службы по борьбе с наркотиками."
«Стоимость афганских наркотиков в денежном выражении составляет около 70 миллиардов долларов [4,8 триллиона] в год, из которых 99% идет террористическим группировкам и наркоторговцам», - сообщил он со ссылкой на Министерство по борьбе с наркотиками.
«Без доходов от незаконного оборота наркотиков талибы и месяца бы не продержались», - утверждает Хекмат"
Для того щоб українська ГТС не була збитковою, через неї потрібно прокачувати не менше 40-50 млрд куб м газу в рік. Крім того потрібно врахувати сезонність споживання газу в Європі, про це теж чомусь не згадують.
Также все везде платят "за провода" при покупке электроэнергии.
Вы не в курсе гражданин
2. Створення силових структур на базі національно-патріотичних сил. За зразок можна взяти Ізраїльську систему.
3. Скорочення держапарату на 100 000 населення до середньоєвропейського. Заробітна плата державних службовців встановлюється відповідно рівня середньої зарплати і пенсії пересічних українців.
4. В кримінальний кодекс вводиться коефіцієнт підвищення покарання відповідно рангу посади. Для суддів даний коефіцієнт вищий у 1,5-2,0 рази від державних службовців.
5. Жорстокий контроль за касою політичних партій і саме жорстоке покарання за порушення фінансової політики партією.
- В тумбочці.
А деякі ж барани цьому повірять
https://www.youtube.com/watch?v=_ges7gx2nc8