США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год, - Кент

В Соединенных Штатах Америки Украину поддерживают представители обеих ведущих партий - и демократы, и республиканцы.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что у нас (в США - ред.) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях - до 750 миллионов (долларов США - ред.) в год. Видимо, есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент

"Мы тоже знаем, что успех Украины является важным и для Украины, и для региона. И это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами. И президент Джо Байден, когда он был вице-президентом, приезжал сюда шесть раз. Это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден", - добавил Кент.