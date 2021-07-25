Вопрос с выплатой задолженности медикам на Харьковщине будет решен, - глава ОГА Тимчук

25 июля председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП "Валковская центральная районная больница" и пообщалась с трудовым коллективом. Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация с задержкой заработной платы в учреждении из-за невыплаты ковидных за апрель 2021 года и снижения доходов медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

"На следующей неделе у вас начнется выплата задолженности, которая образовалась, в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль", - сообщила медикам глава области Тимчук.





Невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель 2021 года из-за определенного несоответствия ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы. Но в условиях реальной эпидемической ситуации Валковская центральная районная больница была присоединена к сети учреждений, которые оказывали помощь больным COVID-19.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что этот вопрос касается администрации медицинского учреждения.

"Что касается ковидных выплат. Если больница не была законтрактована в апреле- мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн грн. Если руководитель заведения видел, что происходит. Если бы какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться в органы местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерством здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату. Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, касающиеся больницы, закроем", - отметил Ляшко.

Представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности ввода электронных данных.

Вопросы по невыплате заработной платы работникам Валковской больницы постоянно контролировались руководством ОГА. Так, 20 июля заместитель председателя ОГА Михаил Черняк уже встречался с трудовым коллективом медицинского учреждения, на встрече присутствовали руководство Департамента здравоохранения ОГА, руководство местной громады, представители Северо-Восточного межрегионального департамента НСЗУ и коллектив больницы. Во время встречи были обсуждены, в частности, вопросы небрежного менеджмента медицинского учреждения.

"Когда мы встречались, мы проговорили, что по Валковской больнице есть проблемные вопросы, и договорились, что должны провести соответствующую проверку всех дел: как использовались деньги, как они начислялись. В частности, почему не выплачивалась заработная плата работникам, но проводились расчеты по коммерческим сделкам", - говорит заместитель главы ОГА Черняк.

Тимчук поручила организовать в больнице ежедневное дежурство НСЗУ и представителей Департамента здравоохранения ОГА для коммуникации с медперсоналом и решения насущных вопросов.

"Каждый день мне лично докладывать, какие пробемные вопросы возникают. Необходимо коммуницировать с медиками. Также, если есть личные проблемы, давайте организуем прием заявлений на выплату материальной помощи", - добавила Тимчук.