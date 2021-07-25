РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6988 посетителей онлайн
Новости
1 492 7

Вопрос с выплатой задолженности медикам на Харьковщине будет решен, - глава ОГА Тимчук

25 июля председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП "Валковская центральная районная больница" и пообщалась с трудовым коллективом. Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация с задержкой заработной платы в учреждении из-за невыплаты ковидных за апрель 2021 года и снижения доходов медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

"На следующей неделе у вас начнется выплата задолженности, которая образовалась, в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль", - сообщила медикам глава области Тимчук.

Вопрос с выплатой задолженности медикам на Харьковщине будет решен, - глава ОГА Тимчук 01

Невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель 2021 года из-за определенного несоответствия ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы. Но в условиях реальной эпидемической ситуации Валковская центральная районная больница была присоединена к сети учреждений, которые оказывали помощь больным COVID-19.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что этот вопрос касается администрации медицинского учреждения.

"Что касается ковидных выплат. Если больница не была законтрактована в апреле- мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн грн. Если руководитель заведения видел, что происходит. Если бы какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться в органы местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерством здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату. Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, касающиеся больницы, закроем", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность по зарплатам в прошлом году выросла до более чем 3 млрд грн, - Денисова

Представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности ввода электронных данных.

Вопрос с выплатой задолженности медикам на Харьковщине будет решен, - глава ОГА Тимчук 02

Вопросы по невыплате заработной платы работникам Валковской больницы постоянно контролировались руководством ОГА. Так, 20 июля заместитель председателя ОГА Михаил Черняк уже встречался с трудовым коллективом медицинского учреждения, на встрече присутствовали руководство Департамента здравоохранения ОГА, руководство местной громады, представители Северо-Восточного межрегионального департамента НСЗУ и коллектив больницы. Во время встречи были обсуждены, в частности, вопросы небрежного менеджмента медицинского учреждения.

"Когда мы встречались, мы проговорили, что по Валковской больнице есть проблемные вопросы, и договорились, что должны провести соответствующую проверку всех дел: как использовались деньги, как они начислялись. В частности, почему не выплачивалась заработная плата работникам, но проводились расчеты по коммерческим сделкам", - говорит заместитель главы ОГА Черняк.

Тимчук поручила организовать в больнице ежедневное дежурство НСЗУ и представителей Департамента здравоохранения ОГА для коммуникации с медперсоналом и решения насущных вопросов.

"Каждый день мне лично докладывать, какие пробемные вопросы возникают. Необходимо коммуницировать с медиками. Также, если есть личные проблемы, давайте организуем прием заявлений на выплату материальной помощи", - добавила Тимчук.

Автор: 

задолженность (221) Харьковщина (5577) Тимчук Айна (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"решают" в ручному режимі. В забутому режимі. Щас відновлюється...
Ручне фінансування... Азіровщина повертається... Чи вже повернулась.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:22 Ответить
зебилоиды, вы волали три года, что Супрун уничтожает медицину, но при ней зарплаты платились вовремя. Супрун уже два года не министр, что же мешает бубочке сделать не только швейцарскую медицину, но и платить вовремя зп?
показать весь комментарий
25.07.2021 15:04 Ответить
наверное ты не болеешь и по поликлиникам не ходишь... а то каким словом называют сами медики Супрун здесь писать неприлично
показать весь комментарий
25.07.2021 18:17 Ответить
А каким словом народ сейчас называет тех , кто при власти? Писать это слово прилично? 🤔
показать весь комментарий
25.07.2021 18:21 Ответить
есть люди, которые до сих пор думают, что совок развалил горбачев... им так удобнее - назначить виноватого в своих бедах.
ну и живут они собственно так же как и в 80е..
показать весь комментарий
25.07.2021 22:42 Ответить
В этой больнице медики взбунтовались ,а других ?
показать весь комментарий
25.07.2021 15:20 Ответить
Питання із виплатою заборгованості медикам на Харківщині буде вирішене, - голова ОДА Тимчук - Цензор.НЕТ 6608
показать весь комментарий
25.07.2021 15:24 Ответить
 
 