Каждая громада сможет получить до 2 млн грн от государства в рамках проекта "Развитие социальных услуг", - Шмыгаль
Каждая громада сможет получить до 2 миллионов гривен от государства в рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг".
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на этой неделе правительство упростило условия участия в этой программе, что позволит громадам привлечь дополнительные средства на улучшение социальной помощи населению.
"В частности на такие услуги как дневной уход для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей; сопровождение во время инклюзивного обучения; социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы; временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и другие", - уточнил Шмыгаль.
