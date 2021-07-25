Каждая громада сможет получить до 2 млн грн от государства в рамках проекта "Развитие социальных услуг", - Шмыгаль

РУС
Новости
Каждая громада сможет получить до 2 миллионов гривен от государства в рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на этой неделе правительство упростило условия участия в этой программе, что позволит громадам привлечь дополнительные средства на улучшение социальной помощи населению.

Читайте также: Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам. ВИДЕО

"В частности на такие услуги как дневной уход для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей; сопровождение во время инклюзивного обучения; социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы; временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и другие", - уточнил Шмыгаль.

Топ комментарии
+5
Краще-б ви у місцевих громад не смоктали гроші з 2019 року - то і давать зараз не треба було-б нічого!
25.07.2021 14:17 Ответить
+3
Чиновники аж слюни пустили, давайте больше мы все освоим.
25.07.2021 14:14 Ответить
+2
Громади зелень обібрала а тепер дає подачку для піару.
25.07.2021 14:26 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
25.07.2021 14:33 Ответить
и куда они пойдут?!, нельзя сделать за столько лет нормальную систему, где каждый украинец может проверить - сколько и на какие нужды идут эти деньги
25.07.2021 14:26 Ответить
Советский подход по распределению денег, но Украина не советское государство и Громады не могут в независимом государстве существовать без создания Украинских общин, община это кирпичик фундамента любого государства, советским 73% от 39% это трудно понять., потому государство Украина около 30 лет находиться в подвешенном состоянии
25.07.2021 14:28 Ответить
ви хоч на зарплати дайте бабла... "https://censor.net/ru/news/3279063/vopros_s_vyplatoyi_zadoljennosti_medikam_na_harkovschine_budet_reshen_glava_oga_timchuk"
25.07.2021 14:28 Ответить
Утворюються невеличкі містечкові пилорами !!!! Гнид слід підгодовувати !!)))
25.07.2021 14:35 Ответить
Феодальная страна строится - чистая правда, позор
25.07.2021 23:02 Ответить
Курам насміх. "Піар звиайний" для "лохів **********"
25.07.2021 14:37 Ответить
Сначала квартальные жлобы законодательно обдирают местные громады вытаскивая у них последние заработанные денежки, а теперь клоуны решили устроить атракцион неслыханной щедрости и дать громадам по пару гривенников. Тупорылость зебилов просто не имеет границ.
25.07.2021 15:00 Ответить
Браво! Покойный гепа тут же создал бы новое КП. Но, у него много учеников и к корыту уже бегут!
25.07.2021 15:36 Ответить
цифра 2 какая то зачарованная у Зе. Военным пенсионерам по 2 тыс., громадам по 2 млн. А наоборот нельзя?))) Все равно разворуют.
25.07.2021 15:36 Ответить
Типа Децентрализацыя громад прошла неуспешно без Гитлера и Путлера не получаецца...Пастух это вам не создатель Мацковии товарищ Хан Батый...
25.07.2021 17:30 Ответить
Украина разместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, - Минфин. ....можно прожрать-просрать....А когда придётся отдавать деньги вместе с процентами, то "скучно " точно не будет ...будет "прикольно", рассчитаемся "недрами" или землёй...
25.07.2021 18:16 Ответить
Я подозреваю, что бюрократия приносит больше чмырдяям
25.07.2021 23:00 Ответить
 
 