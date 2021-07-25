До конца лета планируем сделать 10 млн прививок от коронавируса, - Кузин
В Украине до конца лета 2021 года планируют сделать 10 млн прививок от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф", которое вышло 25 июля, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.
"До конца лета мы планируем сделать 10 млн прививок против COVID-19", – сказал он.
Кузин отметил, что, согласно результатам национального исследования, минимум 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели COVID-19.
"Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены. Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикацией исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом "Дельта", – рассказал он.
А для недееспособных есть такая категория лиц, которая называется "опекуны" - это их обязанность опекаться такими, как вы описали выше.
таким образом им останется сделать 5236557 уколов, это примерно 145 тыс уколов в день. В будние дни - они так и делаю , примерно, но в выходные у них выходит только по 70 тыс плюс, как например за вчера 24 июля- 71 - тыс. А выходных таких до конца лета будет еще 12 шт, и вряд ли кто в день независимости попрется делать прививки. Так что - вряд ли они успеют. Но ничего - они люди не гордые, чего будет не хватать - припишут. Не удивлюсь, если они уже приписывают