До конца лета планируем сделать 10 млн прививок от коронавируса, - Кузин

В Украине до конца лета 2021 года планируют сделать 10 млн прививок от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф", которое вышло 25 июля, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

"До конца лета мы планируем сделать 10 млн прививок против COVID-19", – сказал он.



Кузин отметил, что, согласно результатам национального исследования, минимум 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели COVID-19.



"Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены. Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикацией исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом "Дельта", – рассказал он.

