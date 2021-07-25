РУС
До конца лета планируем сделать 10 млн прививок от коронавируса, - Кузин

В Украине до конца лета 2021 года планируют сделать 10 млн прививок от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф", которое вышло 25 июля, рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

"До конца лета мы планируем сделать 10 млн прививок против COVID-19", – сказал он.

Кузин отметил, что, согласно результатам национального исследования, минимум 30% украинцев, не учитывая вакцинированных людей, уже переболели COVID-19.

"Помните, прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Только благодаря вакцинации мы можем быть более защищены. Даже если вы заболеете, течение болезни будет значительно легче и вы сможете избежать госпитализации или смерти. Например, по предварительной публикацией исследований от управления здравоохранения Великобритании, некоторые вакцины имеют эффективность более 90% в предотвращении госпитализации при заболевании штаммом "Дельта", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможно введение внутренних "паспортов вакцинации" для ослабления карантина, - Кузин

Топ комментарии
+4
Продавей костылей рекомендует ампутировать ноги
25.07.2021 16:36 Ответить
+3
і посадити 50 000 000 горіхів
25.07.2021 15:22 Ответить
+3
Файзер эффективен от Дельты на 90%: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/uk-study-finds-vaccines-offer-high-protection-against-hospitalisation-delta-2021-06-14/
25.07.2021 15:38 Ответить
і посадити 50 000 000 горіхів
25.07.2021 15:22 Ответить
С количеством орехов я бы быстрее согласился.
25.07.2021 15:41 Ответить
вони ше можуть і під кактуси підписатися
25.07.2021 15:57 Ответить
Щеплення це добре коли знати від чого.А від якого типу ковіду нас планують вакцинувати коли майже щонеділі зявляєься новий а універсальної вакцини не існує в природі?
25.07.2021 15:23 Ответить
Файзер эффективен от Дельты на 90%: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/uk-study-finds-vaccines-offer-high-protection-against-hospitalisation-delta-2021-06-14/
25.07.2021 15:38 Ответить
Согласен на 100%. Но разведенный шахер-махер с закупками убил у граждан доверие к государству как к гаранту здоровья населения. К тому же использование электронной записи делает невозможным это осуществить большинству граждан 50+, это совсем не из вина. За такое бабло, что закатано в асфальт нет проблем организовать мобильную вакцинацию на дому в первую очередь пожилых людей из группы риска и не владеющими навыками пользования интернетом.
25.07.2021 15:51 Ответить
Семейный врач запишет на вакцинацию, даже если ты вообще не умеешь читать.
25.07.2021 15:52 Ответить
Та это я знаю. Вы, наверное, так и не поняли, а я не могу по 5 раз объяснять, что самая уязвимая часть населения не пользуется интернетом, а пользуется слухами на уровне совка. Поэтому таких граждан надо дома прививать. И это необходимо организовать. Участковый врач имеет все данные для выдачи мобильным бригадам и имеет от них отчет о привитых. Или Вы так, лишь бы против сказать? Отправляйте стариков в очереди, пусть там в жару и от давления еще припадают.
25.07.2021 16:11 Ответить
Вакцины имеют требования к условиям хранения. Когда эти условия будут выполнимы для мобильных бригад, будут колоть и мобильными бригадами.
А для недееспособных есть такая категория лиц, которая называется "опекуны" - это их обязанность опекаться такими, как вы описали выше.
25.07.2021 16:17 Ответить
То есть, пусть родственники спасают, а не государство? А требования к условиям хранения обеспечивает опять же государство и рациональное использование тоже оно. А не по типу "В сельмаг мороженую мойву завезли, разбирайте пока не растаяла"
25.07.2021 16:27 Ответить
Опекун - это официальный статус, определенный государством. А требования к хранению обеспечивает государство и, если эти требования в мобильных бригадах выполнить не реально, то мобильным бригадам это хранение и не поручают.
25.07.2021 16:38 Ответить
Я так и представляю очереди в опекунство (не, не ради жилплощади, а именно опекунства). Ну если холодильниками для нужного количества доз на выезд нереально мобильные бригады обеспечить, тогда да. Все в очередь, желательно в живую.
25.07.2021 16:53 Ответить
Я вакцинировался 25 дней назад, через пару дней иду второй раз, из 15 человек которые пришли сутра таких как я (40-50 лет) был ещё один человек, молодежи НОЛЬ, были бабки и деды за 70 в основном. Мои знакомые которые тоже вакцинировались отмечали аналогичную ситуацию. Мои родители 70+ пошли и сделали прививки без проблем и без предварительной записи, обратившись тупо в регистратуру больницы.
25.07.2021 17:14 Ответить
Правильно сделали. Но Вы же сами видели какая даже тут антипрививочная истерия разгорается. И в первую очередь обязанность государства организовать прививочную компанию эффективно. А все Ваши знакомые так как Вы сделали? Ну насколько знаете, конечно.
25.07.2021 17:19 Ответить
Антипрививочная кампания (я бы сказал истерия) тут просто супер, я уже об этом писал и меня даже забанили за это, очевидно они это поощряют, не знаю😁 Я записывался через Helsi и мне позвонили буквально в течение часа и пригласили, много знакомых тоже записывались через Helsi, много через семейного врача. Знаю людей, которые вообще не собирались вакцинироваться, но потом сделали это после того как я рассказал, другие знакомые, тоесть после других примеров. А вообще тут половина кацапских троллей пишет всякую дичь, понятно для чего. Адекватные люди вакцинируются не взирая на весь этот бред))))
25.07.2021 17:46 Ответить
Согласен с Вами. Вот я же и говорю, что из-за этой истерии необходимо вакцинировать в первую очередь группу риска, а учитывая ее маломобильность и склонность верить всяким бредням антивакционным надо организовать вакцинацию на дому, избегая максимально контакта на прививочных пунктах. Тем более одинокие люди в возрасте (да и не только одинокие) очень любят внимание к себе.
25.07.2021 18:09 Ответить
Что касается одиноких стариков, ну это государство должно помочь, тут без вариантов
25.07.2021 18:50 Ответить
Интересно что после вакцинации файзером народ почти в 50% повторно болеют а от появишегося несколько недель назад трама Дельта он эфективен на 90%.Кто такие умные выводы делает?Такие заявления могут делать только те кто заинтересован в продаже вакцины Файзер.
25.07.2021 16:35 Ответить
Продавей костылей рекомендует ампутировать ноги
25.07.2021 16:36 Ответить
ну раз в бульварной прессе так пишут)
25.07.2021 16:35 Ответить
Для лаптей за проксей, Рейтерс - это конечно бульварная пресса Не бульварная для них тока сикелёвщина и соловьиный помёт
25.07.2021 16:40 Ответить
Снова ты про свою Родину, кацап) Никому не интересны твои кумиры.
25.07.2021 18:04 Ответить
Прививка КоронаВак прививкой не считается...
25.07.2021 15:48 Ответить
.До конца лета осталось 36 дней! Необходимо сделать 8 миллионов прививок ,а это приблизительно 222222 вакцинаций в день! ?Как оправдываться будите?
25.07.2021 16:49 Ответить
Учитывая, что они - мега хитрожопые. Он, скорее всего, имел в виду несколько другое. А именно- что они всего с начала вакцинации сделают 10 млн, прививок, причем, полностью привитым можно будет считать человека , после двух их прививок, а значит по факту, этот подхалим , повторил обязательства, которые взял на себя Ляшко - привить до конца лета 5 млн человек, считая разумеется в это число и тех кого прививать начали еще до лета, а их был 1 млн чел, примерно, по крайней мере, раз уколотых. Но, смотрим на существующие цифры. на 25 июля "С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.Источник: https://censor.net/ru/n3279044

таким образом им останется сделать 5236557 уколов, это примерно 145 тыс уколов в день. В будние дни - они так и делаю , примерно, но в выходные у них выходит только по 70 тыс плюс, как например за вчера 24 июля- 71 - тыс. А выходных таких до конца лета будет еще 12 шт, и вряд ли кто в день независимости попрется делать прививки. Так что - вряд ли они успеют. Но ничего - они люди не гордые, чего будет не хватать - припишут. Не удивлюсь, если они уже приписывают
25.07.2021 17:42 Ответить
Звичний метод ЗЕ-команди - планувати плани на майбутнє.
26.07.2021 11:40 Ответить
 
 