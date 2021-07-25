РУС
Новости
6 612 28

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения начинают работать на Житомирщине, Кировоградщине и в Харькове, - МВД

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения начинают работать на Житомирщине, Кировоградщине и в Харькове, - МВД

В понедельник, 26 июля, в четырех регионах Украины заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В частности, в Харькове, Кропивницком, Кировоградской и Житомирской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00.

Так, в Кировоградской области камеры будут работать:

- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / ч);

- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков. СПИСОК

В Житомирской области камеры будут работать:

- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч);

- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);

- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / ч);

- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);

- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / ч).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза, - МВД. ВИДЕО

В то же время камеры фиксации нарушений в Кропивницком заработают на:

- улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч);

- улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км / ч);

- улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч).

При этом в Харькове камера видеофиксации будет работать на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км / ч).

Также читайте: "Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО

видеофиксация (141) МВД (9345) камера (74) Житомирская область (1438) Кировоградская область (674)
Топ комментарии
+1
Оце мені цікаво, що ж ви зробили з тим зеконмлиним часом, коли скоротили назву місця Кропивницький.
показать весь комментарий
25.07.2021 16:25 Ответить
+1
Эту березовку в житомирской с переменой скорости по трассе уже задолбали. То синий знак населенный пункт то белый. Вот нах там такое ограничение, если во многих следующих и предыдущих таких селах ограничений таких нет. Какой критерий для таких ограничений?
показать весь комментарий
25.07.2021 20:10 Ответить
+1
Вы просто не в курсе того, что название Кировоградская область не отменена, так же, как и Днепропетровская - надо в Конституцию Украины вносить изменения.

А автор не сделал ошибки, назвав город Крапивницким.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:06 Ответить
Перепрошую, був проїздом в Крпвн, там немає доріг.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:55 Ответить
там де камери то якраз дорога хороша )
показать весь комментарий
25.07.2021 16:10 Ответить
25.07.2021 16:25 Ответить
) Франик, ФМТ...
показать весь комментарий
25.07.2021 18:47 Ответить
Нормально потратили средства налогоплатильщика,пошел гешефт за госденьги.
показать весь комментарий
25.07.2021 17:49 Ответить
автор застрял в совке - Кировограда, как и Кировоградщины больше нет )
показать весь комментарий
25.07.2021 18:36 Ответить
25.07.2021 21:06 Ответить
25.07.2021 20:10 Ответить
Безопасность жителей, которые переходят с одной стороны села, к родственникам, на другую сторону села. В ЕС 50 км/ч, в населенном пункте, это норма. В Великобритании вобще ограничение в 48 км/час.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:09 Ответить
Найкраще для безпеки пішоходів це світлофор з кнопкою.
І до 50 (70) мало хто буде скидати, навіть якщо там камера, багатьом мажорчикам простіше заплатити 125 грн., ніж гальмувати.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:20 Ответить
Мне рассказывали про Грузию. Там не только мажорчики, там при СССР массово нарушались ПДД.
Про перекрестки и штрафы. В Грузии уважительное отношение к женщинам, там их пальцем тронуть нельзя. Так вот, они стали собирать кучки камней у светофоров и когда подходит на свой зеленый, а ее не пропускает придурок, то ему в машину летел булыжник. Говорят, что таки отучились ))))

И насчет размера штрафа. Если не ошибаюсь (с названием страны), то в Швеции размер штрафа привязан к размеру годового дохода нарушителя и как-то озвучивали сумму штрафа, одного такого сокола, за превышение скорости - в долларах это было больше 150 тысяч. За повторное, в течении года, можно и удваивать ))))
показать весь комментарий
26.07.2021 10:10 Ответить
в Грузії на нерегульованих переходах взагалі не пропускають, а якщо намагаєшся перейти, то обсигналюють)
показать весь комментарий
26.07.2021 13:43 Ответить
в Швеції 30 км./год. в населених пунктах, але це Швеція.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:21 Ответить
На автострадах?
показать весь комментарий
26.07.2021 02:26 Ответить
В Швеції в населених пунктах автостради?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:39 Ответить
Прикинь. Наприклад в Гетеборгу немає окружної і автострада йде через місто. А з Гетеборга в Стокгольм (1 и 2 міста Швеції) проїзжаєш автострадою через 5-7 міст.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:21 Ответить
Коли ця автострада проходить через місто, вона виглядає як звичайна дорога, інколи звужується до 1 полоси, знаки стоять 40 і 60.
Світлофори, кругові рухи у і звуження самі по собі не дають розігнатись.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:41 Ответить
Так а почему в этом селе так, а в следующем таком же или до этого в таких же где так же переходят дорогу к родственникам можно ехать 110?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:21 Ответить
Потому что в других селах порядка не навели. В селе должно быть ограничение скорости в 50 км/ч, если только там нет ограждения от пешеходов.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:34 Ответить
Так может в этом селе порядка не навели?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:50 Ответить
Березовка - часть Украины и там стал действовать закон Украины. Чего нельзя сказать про всю территорию страны.

Не нравится 50 км по Березовке? Можете объехать по улице Красовского, далее до Денешей, не доезжая до Высокой печи поворот направо и через Заможное и Рудковку до Новой Васильевки. Вот и объедите Березовку.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:35 Ответить
Не прикалуйтесь, не часть Украины а Украина, как и все что до нее и после нее. Никакого отношения там камера к снижению аварийности не имеет, просто выезжая с окружной на трассу водители разгоняются как и до этого по срелам на трассе, а тут внезапное ограничение и бессмысленное ограничение. Прям провокация нарушения, а не борьба сним. По этой трассе езжу давно и часто, Березовка это раньше всегда была кормушка ГАИ они там всегда паслись, видно поменяли название а так и остались гаишниками, лишь бы денег содрать ничего не делая для безопасности и комфорта водителей и пешиходов и тд.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:37 Ответить
Провокация? Может для вашего удобства снести Березовку?

Вы видимо не знаете, что такое кормушка ГАИ. Где-то, году в 1999-м, нашу машину тормознули на выезде с Тернополя и оштрафовали. Мы не возмущались, правда развернулись и поехали прямо к начальнику областного УВД. Ну поговорили минут 15 и он нам дал, в нашу машину, начальника ГАИ города. Приехали на тот круг (на выезде), где нас оштрафовали и я ему показываю - "тут невозможно проехать не нарушив ПДД. Ну короткий спор и он в ответ
- Стоим пять минут и смотрим. что никто не нарушает.
Ну я ему меньше чем за минуту три нарушения показал.
Едим обратно в УВД, а он говорит
- Что же вы сразу не сказали. кто вы такие.
На что я ему
- Майор, я за такие слова с тебя прилюдно, на плацу, содрал бы погоны, но я не в МВД служу!!!

Вот ТАМ была чистейшая кормушка, а в Березовке ЛЮДИ дааавно живут, еще до того, как автомобили изобрели.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:39 Ответить
Нет просто как и в большинстве сел по этой трассе снять ограничение скорости. Но можно и снести если вам так нравиться. Ну а к чему ваш маразм с воспоминаниями?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:08 Ответить
Мне кажется более логичным отобрать у вас права и автомобиль, чем сносить село с многовековой историей.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:39 Ответить
У вас идиотская логика. Вы предлагаете снести село а отвечать за это должен кто то другой.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:47 Ответить
На світлофорах в Грузії ще зупиняються, а от на нерегульованому переході ніколи не пропускають. І ще обсигналять, якщо захочеш перейти.
Про Швецію правда, але найбільший штраф був 1 млн евро)))
показать весь комментарий
26.07.2021 10:45 Ответить
Аваков ещё не успел стать мером, а уже начинает кошмарить всех харковчан штрафами..))
надеюсь харковчане не проголосуют за этого мафиози
показать весь комментарий
26.07.2021 21:10 Ответить
 
 