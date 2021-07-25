Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения начинают работать на Житомирщине, Кировоградщине и в Харькове, - МВД
В понедельник, 26 июля, в четырех регионах Украины заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В частности, в Харькове, Кропивницком, Кировоградской и Житомирской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00.
Так, в Кировоградской области камеры будут работать:
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / ч);
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч).
В Житомирской области камеры будут работать:
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч);
- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);
- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / ч);
- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);
- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / ч).
В то же время камеры фиксации нарушений в Кропивницком заработают на:
- улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч);
- улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км / ч);
- улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч).
При этом в Харькове камера видеофиксации будет работать на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км / ч).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А автор не сделал ошибки, назвав город Крапивницким.
І до 50 (70) мало хто буде скидати, навіть якщо там камера, багатьом мажорчикам простіше заплатити 125 грн., ніж гальмувати.
Про перекрестки и штрафы. В Грузии уважительное отношение к женщинам, там их пальцем тронуть нельзя. Так вот, они стали собирать кучки камней у светофоров и когда подходит на свой зеленый, а ее не пропускает придурок, то ему в машину летел булыжник. Говорят, что таки отучились ))))
И насчет размера штрафа. Если не ошибаюсь (с названием страны), то в Швеции размер штрафа привязан к размеру годового дохода нарушителя и как-то озвучивали сумму штрафа, одного такого сокола, за превышение скорости - в долларах это было больше 150 тысяч. За повторное, в течении года, можно и удваивать ))))
Світлофори, кругові рухи у і звуження самі по собі не дають розігнатись.
Не нравится 50 км по Березовке? Можете объехать по улице Красовского, далее до Денешей, не доезжая до Высокой печи поворот направо и через Заможное и Рудковку до Новой Васильевки. Вот и объедите Березовку.
Вы видимо не знаете, что такое кормушка ГАИ. Где-то, году в 1999-м, нашу машину тормознули на выезде с Тернополя и оштрафовали. Мы не возмущались, правда развернулись и поехали прямо к начальнику областного УВД. Ну поговорили минут 15 и он нам дал, в нашу машину, начальника ГАИ города. Приехали на тот круг (на выезде), где нас оштрафовали и я ему показываю - "тут невозможно проехать не нарушив ПДД. Ну короткий спор и он в ответ
- Стоим пять минут и смотрим. что никто не нарушает.
Ну я ему меньше чем за минуту три нарушения показал.
Едим обратно в УВД, а он говорит
- Что же вы сразу не сказали. кто вы такие.
На что я ему
- Майор, я за такие слова с тебя прилюдно, на плацу, содрал бы погоны, но я не в МВД служу!!!
Вот ТАМ была чистейшая кормушка, а в Березовке ЛЮДИ дааавно живут, еще до того, как автомобили изобрели.
Про Швецію правда, але найбільший штраф був 1 млн евро)))
надеюсь харковчане не проголосуют за этого мафиози