Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористами: состояние - средней тяжести, - ОТУ "Північ"
25 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Північ".
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативна оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.
В информации подчеркнули: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дивитись усім
Процишин Офіційний - ПЕРЕДОЗ
_Что за дебил это написал? На Украину какие-то непонятные террористы напали? А на самом деле там вражеская - расийская - армия!
Правильно застосовуйте відмінкове управління.
Мабуть, треба було б, "в результате обстрела террористами"?
Сидить хтось, у Бірюкова, і навмисно лайно пише.