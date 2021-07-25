Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористами: состояние - средней тяжести, - ОТУ "Північ"

25 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Північ".

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативна оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В информации подчеркнули: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

