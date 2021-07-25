РУС
Новости Агрессия России против Украины
2 077 14

Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористами: состояние - средней тяжести, - ОТУ "Північ"

Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористами: состояние - средней тяжести, - ОТУ "Північ"

25 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Північ".

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативна оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В информации подчеркнули: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

ранение (3426) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+11
Швидкого одужання нашому захиснику
25.07.2021 15:55 Ответить
25.07.2021 15:55 Ответить
+6
Зелене перемир"я триває !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
25.07.2021 15:54 Ответить
25.07.2021 15:54 Ответить
+6
"Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористов"
_Что за дебил это написал? На Украину какие-то непонятные террористы напали? А на самом деле там вражеская - расийская - армия!
25.07.2021 16:16 Ответить
25.07.2021 16:16 Ответить
Комментировать
https://www.youtube.com/watch?v=HmjTv7ZqKFk&t=2s

дивитись усім
25.07.2021 15:52 Ответить
25.07.2021 15:52 Ответить
Зелене перемир"я триває !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
25.07.2021 15:54 Ответить
25.07.2021 15:54 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику
25.07.2021 15:55 Ответить
25.07.2021 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI

Процишин Офіційний - ПЕРЕДОЗ
25.07.2021 15:56 Ответить
25.07.2021 15:56 Ответить
Якщо те, що має зараз Україна від АБЄСПАКОЄНИХ РАШИСТОФЮРЕРОМ не можна назвати ПЕРЕДОЗОМ , щоби Україна почала діяти... То тоді їй точно кінець!
25.07.2021 16:06 Ответить
25.07.2021 16:06 Ответить
Уже даже известные ватники возмущаются
Український воїн зазнав осколкового поранення через обстріл терористів. Стан пораненого - середньої тяжкості, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8104
25.07.2021 16:10 Ответить
25.07.2021 16:10 Ответить
"Русский мир",в усій красі та усіма принадами !!! Замовляли,то їжте не обляпайтесь !!!)))
25.07.2021 16:18 Ответить
25.07.2021 16:18 Ответить
"Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористов"
_Что за дебил это написал? На Украину какие-то непонятные террористы напали? А на самом деле там вражеская - расийская - армия!
25.07.2021 16:16 Ответить
25.07.2021 16:16 Ответить
Двое суток в Белорусь идет непрерывная передислокация РАБссиянских войск КАМАЗы Уралы прут твысячи тонн для защиты от НАТО хмыря Лукашеску...,скорее всего ядреное дерьмо тоже везут....,по крайней мере тактическое...
25.07.2021 16:22 Ответить
25.07.2021 16:22 Ответить
Із заголовка я так і не зрозумів хто кого обстрілював.
25.07.2021 16:56 Ответить
25.07.2021 16:56 Ответить
_Не, ну кого из заголовка таки ясно. А вот кто обстреливал - брехня! Как будто писавший задался целью навести тень на плетень, укрывающую расию. Именно этот подлец постоянно пытается расию в заголовке скрыть за спиной каких-то неведомых террористов...
показать весь комментарий
25.07.2021 17:05 Ответить
А я не зрозумів із заголовку нічого - хто в кого стріляв, що наш захисник отримав поранення?..
Правильно застосовуйте відмінкове управління.
Мабуть, треба було б, "в результате обстрела террористами"?
Сидить хтось, у Бірюкова, і навмисно лайно пише.
25.07.2021 18:22 Ответить
25.07.2021 18:22 Ответить
я давно не писал и наверное не буду но спрошу каким калибром прошла ответка, ну у вас воевать небудут если нет ответки
25.07.2021 19:33 Ответить
25.07.2021 19:33 Ответить
 
 